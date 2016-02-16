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Huawei, ekran kalemi destekli yeni bir cihazını MWC 2016'ya getiriyor

Herkes Huawei'nin yeni bir akıllı telefon tanıtmasını beklerken, MWC 2016 fuarında firma bilgisayar pazarına yönelik dikkat çekici bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei, ekran kalemi destekli yeni bir cihazını MWC 2016'ya getiriyor

Geçen yılı 108 milyon akıllı telefon satışı ile geride bırakan ve yeni yıla da 12 milyon sevkiyat rakamı ile başlayan Huawei, MWC 2016 fuarına da dolu dolu gelecek. Fuarda P veya D serisinden bir amiral gemisi tanıtması beklenen firmanın, daha farklı bir modeli de hazırlık aşamasında.

Firmanın paylaştığı görsele göre, 21 Şubat 2016 tarihinde yeni bir ürün lansmanı yapılacak. Üründe ekran kalemi desteği olması dikkat çekiyor. Ayrıca bunun, kurumlar için yeni bir tarz olacağı da ifade ediliyor. Huawei'nin geçen yıl ki ürün yelpazesine bakıldığında, ekran kalemi barındıran bir akıllı telefonu bulunmuyor. Bu bakımdan yeni cihaz, yeni bir akımın ilk temsilcisi olacak. 


Huawei'nin bu yıl, Matebook adında ikisi bir arada bir dizüstü modeli piyasaya sürmesi bekleniyordu. Dokunmatik ekranı yanında ekran kalemi desteği ile, muhtemelen MWC 2016 fuarında tanıtılacak olan cihaz bu. Huawei, ülkesindeki büyük şöhretini de arkasına alarak, kurumsal kullanıcılara yönelik olarak başarılı satışlar yapmayı planlıyor. 

Xiaomi'nin aksine Huawei, daha premium seviyede bir dizüstü modeli planlıyor. Intel Skylake işlemci, 12.9 inçlik ekran, Windows 10 işletim sistemi, ekran kalemi gibi özelliklerle, Huawei Matebook doğrudan Microsoft Surface ailesinin karşısına çıkacak. Fiyat konusunda ise, cihazın biraz tuzlu olması bekleniyor. 

http://www.talkandroid.com/285376-huawei-will-unveil-a-new-device-with-a-stylus-at-mwc-2016/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
samsung'un note serisine rakip olabilir....
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