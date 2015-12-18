Huawei, gelecek yıl iki yeni akıllı saat planlıyor





Talkband adındaki akıllı bileklik-Bluetooth kulaklık melezi seri ile giyilebilir cihaz pazarına ilk adımını atan Huawei, sonrasında Android Wear akıllı saati Huawei Watch ile ilgi görmüştü. Gelecek yıl için hazırlıklarını sürdüren firmanın yol haritasında hücresel destekli bir yeni bir model ile bayanlara yönelik özel bir versiyon yer alıyor.





Ocak ayında yapılacak CES 2016 fuarında Huawei bayanlara yönelik bir akıllı saat tanıtmayı planlıyor. Bu akıllı saat, Huawei Watch modelinin özel bir versiyonu olacak. Bu bakımdan kasanın biraz daha yuvarlak ve şık hatlara sahip olması bekleniyor. Ayrıca bayanlara yönelik olarak farklı tarzda kayış seçenekleri ve saat temaları da sunulacak.





Huawei'nin ikinci nesil akıllı saati ise Huawei Watch 2016 adını alacak ve yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak. Saatin en önemli özelliği hücresel bağlantı sayesinde akıllı telefondan bağımsız olarak çalışabilmesi ve gelen çağrıları doğrudan kabul edebilmesi.





Normalde LG Watch Urbane 2nd Edition akıllı saati, Android Wear platformunun ilk hücresel desteli akıllı saati idi ancak üretim problemleri nedeniyle saat satıştan kaldırıldı. Eğer yakın zamanda tekrar piyasaya çıkmazsa, Huawei Watch 2016 modeli ilk hücresel destekli Android Wear saati ünvanını eline geçirecek. İkinci nesil akıllı saatin batarya ve performans konusunda iyileştirmeler sunacağı da gelen bilgiler arasında.

http://www.phonearena.com/news/Report-Stand-alone-Huawei-Watch-prepped-for-2016-timepiece-for-the-ladies-to-be-unveiled-at-CES_id76741