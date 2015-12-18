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Huawei, gelecek yıl iki yeni akıllı saat planlıyor

Bu yıl Android Wear işletim sistemli akıllı saati ile büyük beğeni toplayan Huawei, ilgiyi devam ettirmek adına gelecek yıla da hızlı bir başlangıç yapmayı planlıyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei, gelecek yıl iki yeni akıllı saat planlıyor


Talkband adındaki akıllı bileklik-Bluetooth kulaklık melezi seri ile giyilebilir cihaz pazarına ilk adımını atan Huawei, sonrasında Android Wear akıllı saati Huawei Watch ile ilgi görmüştü. Gelecek yıl için hazırlıklarını sürdüren firmanın yol haritasında hücresel destekli bir yeni bir model ile bayanlara yönelik özel bir versiyon yer alıyor.

Ocak ayında yapılacak CES 2016 fuarında Huawei bayanlara yönelik bir akıllı saat tanıtmayı planlıyor. Bu akıllı saat, Huawei Watch modelinin özel bir versiyonu olacak. Bu bakımdan kasanın biraz daha yuvarlak ve şık hatlara sahip olması bekleniyor. Ayrıca bayanlara yönelik olarak farklı tarzda kayış seçenekleri ve saat temaları da sunulacak.

Huawei'nin ikinci nesil akıllı saati ise Huawei Watch 2016 adını alacak ve yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak. Saatin en önemli özelliği hücresel bağlantı sayesinde akıllı telefondan bağımsız olarak çalışabilmesi ve gelen çağrıları doğrudan kabul edebilmesi. 

Normalde LG Watch Urbane 2nd Edition akıllı saati, Android Wear platformunun ilk hücresel desteli akıllı saati idi ancak üretim problemleri nedeniyle saat satıştan kaldırıldı. Eğer yakın zamanda tekrar piyasaya çıkmazsa, Huawei Watch 2016 modeli ilk hücresel destekli Android Wear saati ünvanını eline geçirecek. İkinci nesil akıllı saatin batarya ve performans konusunda iyileştirmeler sunacağı da gelen bilgiler arasında. 

http://www.phonearena.com/news/Report-Stand-alone-Huawei-Watch-prepped-for-2016-timepiece-for-the-ladies-to-be-unveiled-at-CES_id76741 Yorum Yaz
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homebird 3 yıl
Kablosuz şarj teknolojisi olsa kullanılır aslında. Düşünün uymadan önce saatinizi çıkarıp cihazın üzerine bırakıyorsunuz, sabah alıp takıyorsunuz.
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ylmzsngl 3 yıl
Bu firmalarda giyilebilir teknolojiye dahil olursa piyasa fiyatları muhakak düşecektir. Ancak teknoloji açısından bir faklılık yaratması ve gereklilik hissi vermesi lazım. Şu hali ancak göstermelik bir aksesuar olur.
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Xtrud 3 yıl
Açık ara en iyi görünen akıllı saat bence
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Seyrim 3 yıl
Boş bu akıllı saatler.. Gereksiz..
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The Balance 3 yıl Seyrim
Eğer gelişirse gayet de ise yarar. Bu haliyle tabi iş görmez.
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kadirirdem 3 yıl
tasarım zaten güzel pili geliştirsinler yeter birde fiyat iyi olursa tadından yenmez...
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Guest-5E274E432 3 yıl
Yiyorsa kendi işletim sistemini yapta görelim.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Şu saatleri ciddi ciddi alan var mı ya?
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Firaristt 3 yıl
eskilerin de fiyatı düşse...
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