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Huawei, güneş enerjisi çözümleriyle elektrik maliyetlerini hafifletecek

Güneş enerji üretimini arttırarak gelecek için ortalama elektrik maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan Huawei, düzenlenen konferansta verimliliği arttıran yeni ürünlerini görücüye çıkardı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İstanbul’da gerçekleştirilen "Solar TR 2016" konferansına katılan teknoloji devi Huawei yenilikçi güneş enerjisi çözümlerini tanıttı. Etkinlikte 30 KW, 40 KW ve 47 KW’lık dönüştürücülerini sergileyen üretici, rakip sistemlere nazaran verimi yüzde 2 ila yüzde 3 oranlarında arttırmayı başardıklarını belirtiyor.
Güç elektroniği teknolojisi ile bilgi ve iletişim (ICT) teknolojilerini bir araya getirdiklerini ifade eden Huawei PV Invertor Business Europe Türkiye Müdürü Jack Tong, sektöre en önemli katkılarının akıllı operasyon, bakım ve yüksek verim sağlayan yenilikçi çözümleri olduğunu dile getirdi. Yatırımcıların ve yönetim kadrosunun güneş enerji tesislerindeki bilgilere rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayan Huawei, bu sayede tesisin kolaylıkla kontrol altında tutulmasını ve gerektiğinde müdahale edilmesini mümkün hale getiriyor.
Diğer taraftan Türkiye’nin güneş enerjisine ihtiyaç duyduğunu, bunun yaygınlaştırılmasının gelecek için büyük önem taşıdığını ve ülkenin kendi kaynaklarında olan enerjinin desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Tong, güneş enerjisi kurulu gücü 1 GW'a ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

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kadirirdem 2 yıl
hadi bakalım yavaş yavaş alternatif enerji kaynaklarına yönelelim.
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sis651 2 yıl
Sanırsın o güneş enerjisi sistemleri çok ucuz. Eve iyi bir sistem kurmak istedim, hem güneş hem rüzgar ve yeterli akü ile gece gündüz yaz kış idare ederdim. Yalnız maliyet 30 kağıda yakın bir şey çıktı ki bu güne kadar Tredaş'a ödediğim bütün faturaları toplasak yarısının yarısı bile etmez.
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