Huawei, güneş enerjisi çözümleriyle elektrik maliyetlerini hafifletecek

İstanbul’da gerçekleştirilen "Solar TR 2016" konferansına katılan teknoloji devi Huawei yenilikçi güneş enerjisi çözümlerini tanıttı. Etkinlikte 30 KW, 40 KW ve 47 KW’lık dönüştürücülerini sergileyen üretici, rakip sistemlere nazaran verimi yüzde 2 ila yüzde 3 oranlarında arttırmayı başardıklarını belirtiyor.

Güç elektroniği teknolojisi ile bilgi ve iletişim (ICT) teknolojilerini bir araya getirdiklerini ifade eden Huawei PV Invertor Business Europe Türkiye Müdürü Jack Tong, sektöre en önemli katkılarının akıllı operasyon, bakım ve yüksek verim sağlayan yenilikçi çözümleri olduğunu dile getirdi. Yatırımcıların ve yönetim kadrosunun güneş enerji tesislerindeki bilgilere rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayan Huawei, bu sayede tesisin kolaylıkla kontrol altında tutulmasını ve gerektiğinde müdahale edilmesini mümkün hale getiriyor.

Diğer taraftan Türkiye’nin güneş enerjisine ihtiyaç duyduğunu, bunun yaygınlaştırılmasının gelecek için büyük önem taşıdığını ve ülkenin kendi kaynaklarında olan enerjinin desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Tong, güneş enerjisi kurulu gücü 1 GW'a ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.