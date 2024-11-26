Türkiye’de güneş enerjisinden tarihi rekor: Üretim yüzde 40 yükseldi

Ember raporuna göre 2024 yılında Türkiye’nin saatlik en yüksek elektrik talebi olan “puant talep” seviyelerinde güneş enerjisinin payı, 2017 yılındaki yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 18’e çıkarak yedi katlık bir artış kaydetti. Son beş yılda gerçekleşen 8,7 GWh’lik puant talep artışının yüzde 70’inin güneş enerjisi santralleri tarafından karşılandığına da dikkat çekiliyor.
Tüm bu rekorların yanında, artan kurulu güç ile birlikte, güneşin saatlik üretimdeki payı da artmaya devam ediyor. 2019 yılının ilk sekiz ayında saatlik bazda güneşin payının yüzde 15 ve üzeri olduğu saat sayısı sadece yüzde 1,2 iken bu değer 2024 yılında 20 kat artarak yüzde 25’e yükselmiş durumda.
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.