Türkiye’de güneş enerjisinden tarihi rekor: Üretim yüzde 40 yükseldi

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarında öncü kaynaklarından biri olan güneş enerjisi, 2024 yılında yeni rekorlar kırdı. Yılın ilk sekiz ayında güneşten elde edilen elektrik, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 40’tan fazla artış göstererek toplam üretimi 18 TWh’yi aştı.

Puant talebin %18’i güneşle karşılandı

Ember raporuna göre 2024 yılında Türkiye’nin saatlik en yüksek elektrik talebi olan “puant talep” seviyelerinde güneş enerjisinin payı, 2017 yılındaki yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 18’e çıkarak yedi katlık bir artış kaydetti. Son beş yılda gerçekleşen 8,7 GWh’lik puant talep artışının yüzde 70’inin güneş enerjisi santralleri tarafından karşılandığına da dikkat çekiliyor.

Tam Boyutta Gör Örneğin, 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 14:00’te güneş enerjisi 10 GWh’ten fazla elektrik üreterek İzmir, Aydın, Manisa gibi Batı Anadolu illerinin toplam elektrik ihtiyacını karşıladı. Bu miktar, 10 milyondan fazla kişinin saatlik enerji ihtiyacını karşılamak anlamına geliyor. Bununla birlikte 2024 yılı güneş enerjisi için de rekorlar yılı oldu. 16 Haziran 2024’te güneşin elektrik üretimindeki payı saatlik bazda yüzde 46’ya ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Haziran ayında aylık üretimde yüzde 11’i aşan güneş enerjisi, bu alanda da yeni bir zirveye çıktı.

Tam Boyutta Gör Diğer yandan 2023 yılının Temmuz ayında ulaşılan rekor aylık üretim değeri, 2024 yılının henüz Nisan ayında geride bırakılarak Haziran ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2024 yılının ilk sekiz ayında toplam güneş kaynaklı elektrik üretimi 2023’e kıyasla yüzde 40’tan fazla artarak 18 TWh değerini aştı. İlk sekiz ayda yaşanan üretimdeki artış ile 2023 yılının aynı dönemine göre güneş, elektrik üretimindeki payını yüzde 6’dan yüzde 8’e yükseltti.

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Tüm bu rekorların yanında, artan kurulu güç ile birlikte, güneşin saatlik üretimdeki payı da artmaya devam ediyor. 2019 yılının ilk sekiz ayında saatlik bazda güneşin payının yüzde 15 ve üzeri olduğu saat sayısı sadece yüzde 1,2 iken bu değer 2024 yılında 20 kat artarak yüzde 25’e yükselmiş durumda.

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Güneş enerjisinden tarihi rekor: Üretim yüzde 40 yükseldi