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    Türkiye’de güneş enerjisinden tarihi rekor: Üretim yüzde 40 yükseldi

    2024 yılının ilk sekiz ayında güneşten elektrik üretimi 2023’ün aynı dönemine kıyasla %40’tan fazla yükselerek Türkiye’de yazın elektrik talebinin karşılanmasında önemli rol oynadı.
    Güneş enerjisinden tarihi rekor: Üretim yüzde 40 yükseldi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarında öncü kaynaklarından biri olan güneş enerjisi, 2024 yılında yeni rekorlar kırdı. Yılın ilk sekiz ayında güneşten elde edilen elektrik, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 40’tan fazla artış göstererek toplam üretimi 18 TWh’yi aştı.

    Puant talebin %18’i güneşle karşılandı

    Ember raporuna göre 2024 yılında Türkiye’nin saatlik en yüksek elektrik talebi olan “puant talep” seviyelerinde güneş enerjisinin payı, 2017 yılındaki yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 18’e çıkarak yedi katlık bir artış kaydetti. Son beş yılda gerçekleşen 8,7 GWh’lik puant talep artışının yüzde 70’inin güneş enerjisi santralleri tarafından karşılandığına da dikkat çekiliyor.

    Güneş enerjisinden tarihi rekor: Üretim yüzde 40 yükseldi Tam Boyutta Gör
    Örneğin, 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 14:00’te güneş enerjisi 10 GWh’ten fazla elektrik üreterek İzmir, Aydın, Manisa gibi Batı Anadolu illerinin toplam elektrik ihtiyacını karşıladı. Bu miktar, 10 milyondan fazla kişinin saatlik enerji ihtiyacını karşılamak anlamına geliyor. Bununla birlikte 2024 yılı güneş enerjisi için de rekorlar yılı oldu. 16 Haziran 2024’te güneşin elektrik üretimindeki payı saatlik bazda yüzde 46’ya ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Haziran ayında aylık üretimde yüzde 11’i aşan güneş enerjisi, bu alanda da yeni bir zirveye çıktı.
    Güneş enerjisinden tarihi rekor: Üretim yüzde 40 yükseldi Tam Boyutta Gör
    Diğer yandan 2023 yılının Temmuz ayında ulaşılan rekor aylık üretim değeri, 2024 yılının henüz Nisan ayında geride bırakılarak Haziran ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2024 yılının ilk sekiz ayında toplam güneş kaynaklı elektrik üretimi 2023’e kıyasla yüzde 40’tan fazla artarak 18 TWh değerini aştı. İlk sekiz ayda yaşanan üretimdeki artış ile 2023 yılının aynı dönemine göre güneş, elektrik üretimindeki payını yüzde 6’dan yüzde 8’e yükseltti.

    Tüm bu rekorların yanında, artan kurulu güç ile birlikte, güneşin saatlik üretimdeki payı da artmaya devam ediyor. 2019 yılının ilk sekiz ayında saatlik bazda güneşin payının yüzde 15 ve üzeri olduğu saat sayısı sadece yüzde 1,2 iken bu değer 2024 yılında 20 kat artarak yüzde 25’e yükselmiş durumda.

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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