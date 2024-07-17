Dünyanın ilk iki kuleli güneş enerjisi santraliyle verimlilik radikal oranda artırıldı

Güneş kulelerinde yeni dönem
Çin’in önemli enerji şirketlerinden China Media Group (CMG), önemli bir verimlilik artışı elde etmek için iki endotermik kuleyi birleştirerek dünyada bir ilk olan teknolojiye öncülük ediyor. Proje kapsamında her biri 200 metre yüksekliğinde olan iki kulenin zeminine yaklaşık 30.000 ayna yerleştirilmiş durumda. Aynalar, güneş ışığını her bir kuleye odaklayan iki geniş, üst üste binen eşmerkezli daire oluşturuyor. Her iki kulenin topladığı enerji ise ortak buhar türbiniyle elektriğe dönüştürülüyor. Aynalar ise güneşin durumuna göre ışığı mümkün olan en verimli şekilde her iki kuleye yansıtabilecek.
Geleneksel bir kömür santrali gibi, yoğunlaştırılmış güneş ışığı elektrik üretmek için sıvıyı ısıtıyor. Kulelerin içinde depolanan erimiş tuz (sodyum), termal bir batarya gibi davranarak gündüz toplanan ekstra ısıyı tutuyor ve jeneratörlerin sürekli çalışmasını sağlamak için serbest bırakıyor. Dolayısıyla hem gündüz hem de gece üretim sağlanabiliyor. 1980’lere uzanan bu güneş enerjisi yönteminde ilk olarak odaklanmış ışınları suyu ısıtmak için kullanıp, ortaya çıkan buharı bir türbini çalıştırmak için kullanılıyordu. Ancak sodyumun yüksek enerji saklayabilme özelliği keşfedildi ve böylelikle geceleri de enerji üretimi mümkün kılındı.
Bununla birlikte aktarılanalar göre tesiste kullanılan aynalar (heliostat) özel bir malzemeden yapılıyor ve bu sayede yüzde 94 yansıtma verimliliğine ulaşıyorlar. Çin, esasında ilk güneş enerji kulelerine 2016 yılında girişmeye başladı ancak çift kule tasarımıyla daha önce kimsenin yapmadığı bir inovasyon ortaya koydu. Bu tasarım sayesinde yeni tesis, diğer benzer yapılardan yüzde 24 daha verimli hale getirilmiş durumda. Bu arada santralin 2024 yılı sonuna kadar tam olarak faaliyete geçmesi bekleniyor.
Bu arada santral, her yıl 1,8 milyar kilovat-saatten fazla elektrik üretmek ve 1,53 milyon ton karbon emisyonu tasarrufu sağlamak için bir arada çalışacak güneş, termal ve rüzgar enerjisi santrallerinden oluşan enerji kompleksinin bir parçası konumunda. Öte yandan dünyanın en büyük güneş enerji kulesi Fas'ta açılmıştı. Noor Ouarzazate Güneş Kompleksi olarak bilinen tesis, 510 MW kapasiteye sahip. Son olarak Türkiye’nin ilk güneş enerjisi kulesi ise 2013 yılında Mersin’de kurulduğunu da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.