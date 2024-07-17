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    Dünyanın ilk iki kuleli güneş enerjisi santraliyle verimlilik radikal oranda artırıldı

    Çin’in yenilenebilir enerji yatırımları yeni standartlar belirlemeye devam ediyor. Dünyanın ilk iki kuleli güneş enerjisi santraliyle verimlilik yüzde 24 gibi ciddi oranda artırıldı.
    Çok daha verimli iki kuleli güneş enerjisi santrali kuruldu Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi denildiğine akıllara ilk olarak ışığı elektriğe dönüştüren güneş panelleri gelse de esasında bu terim daha geniş yelpazeye hitap ediyor. Bu yelpazenin içerisine yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) veya daha bilindik haliyle kuleli güneş enerjisi santralleri de girmekte. Ve şimdi Çin, dünyanın ilk iki kuleli güneş enerjisi santralini kurarak verimlilikte önemli bir artış elde etti.

    Güneş kulelerinde yeni dönem

    Çin’in önemli enerji şirketlerinden China Media Group (CMG), önemli bir verimlilik artışı elde etmek için iki endotermik kuleyi birleştirerek dünyada bir ilk olan teknolojiye öncülük ediyor. Proje kapsamında her biri 200 metre yüksekliğinde olan iki kulenin zeminine yaklaşık 30.000 ayna yerleştirilmiş durumda. Aynalar, güneş ışığını her bir kuleye odaklayan iki geniş, üst üste binen eşmerkezli daire oluşturuyor. Her iki kulenin topladığı enerji ise ortak buhar türbiniyle elektriğe dönüştürülüyor. Aynalar ise güneşin durumuna göre ışığı mümkün olan en verimli şekilde her iki kuleye yansıtabilecek.

    Geleneksel bir kömür santrali gibi, yoğunlaştırılmış güneş ışığı elektrik üretmek için sıvıyı ısıtıyor. Kulelerin içinde depolanan erimiş tuz (sodyum), termal bir batarya gibi davranarak gündüz toplanan ekstra ısıyı tutuyor ve jeneratörlerin sürekli çalışmasını sağlamak için serbest bırakıyor. Dolayısıyla hem gündüz hem de gece üretim sağlanabiliyor. 1980’lere uzanan bu güneş enerjisi yönteminde ilk olarak odaklanmış ışınları suyu ısıtmak için kullanıp, ortaya çıkan buharı bir türbini çalıştırmak için kullanılıyordu. Ancak sodyumun yüksek enerji saklayabilme özelliği keşfedildi ve böylelikle geceleri de enerji üretimi mümkün kılındı.

    Bununla birlikte aktarılanalar göre tesiste kullanılan aynalar (heliostat) özel bir malzemeden yapılıyor ve bu sayede yüzde 94 yansıtma verimliliğine ulaşıyorlar. Çin, esasında ilk güneş enerji kulelerine 2016 yılında girişmeye başladı ancak çift kule tasarımıyla daha önce kimsenin yapmadığı bir inovasyon ortaya koydu. Bu tasarım sayesinde yeni tesis, diğer benzer yapılardan yüzde 24 daha verimli hale getirilmiş durumda. Bu arada santralin 2024 yılı sonuna kadar tam olarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

    Bu arada santral, her yıl 1,8 milyar kilovat-saatten fazla elektrik üretmek ve 1,53 milyon ton karbon emisyonu tasarrufu sağlamak için bir arada çalışacak güneş, termal ve rüzgar enerjisi santrallerinden oluşan enerji kompleksinin bir parçası konumunda. Öte yandan dünyanın en büyük güneş enerji kulesi Fas'ta açılmıştı. Noor Ouarzazate Güneş Kompleksi olarak bilinen tesis, 510 MW kapasiteye sahip. Son olarak Türkiye’nin ilk güneş enerjisi kulesi ise 2013 yılında Mersin’de kurulduğunu da belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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