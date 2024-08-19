Dünyanın en büyük güneş tabanlı mikro şebekesi kuruluyor

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Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz Projesi, dünyanın tamamen temiz enerjiyle çalışan ilk destinasyonu olma yolunda hızla ilerliyor. Bu devasa girişim, 400 MW gücündeki güneş enerjisi sistemi ve 1.3 GWh kapasiteli enerji depolama sistemiyle, dünyanın en büyük fotovoltaik-enerji depolama mikro şebekesine ev sahipliği yapacak.

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Bu iddialı proje, küresel teknoloji devi Huawei tarafından yürütülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Kızıldeniz Projesi kapsamında geliştirilen bu önemli turizm destinasyonu, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Tabuk Eyaleti'nin Kızıldeniz kıyısında yer alacak. 28 bin kilometrekarelik geniş bir alanı kapsayan bu proje, temiz enerjinin ve sürdürülebilir turizmin geleceği açısından önemli görülüyor.

2030 yılına kadar tamamlanması planlanan Kızıldeniz Şehri, 50 otel ve 8.000 odaya ek olarak 22 ada ve altı iç mekana sahip olacak. 1.000'den fazla konutla birlikte toplamda bir milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Tüm bu ziyaretçiler ve destinasyonun kendisi, şebeke bağlantısız temiz enerji ile aydınlatılacak.

Tam Boyutta Gör Proje, Huawei'nin FusionSolar Akıllı Dizi Enerji Depolama Çözümü'nü (ESS) kullanacak. Bu mikro şebeke çözümü Kızıldeniz Projesi'nin kendi enerji ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılamasına olanak tanıyacak. Güneş ve rüzgar enerjisinin değişken doğası, yenilenebilir enerji projelerinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışması için enerji depolamayı zorunlu kılıyor.

Dünyanın en büyük bataryası inşa ediliyor 2 gün önce eklendi

Esasında mikro şebekeleri ilk defa görmüyoruz. Ancak Kızıldeniz Projesi, yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması ve tamamen dış bir şebekeden bağımsız olması nedeniyle benzersiz hale geliyor.

Huawei, Kızıldeniz Projesi dışında, dünya çapında birçok büyük güneş enerjisi projesi üzerinde çalışıyor. Bu projeler, büyük ölçekli santraller, ticari ve endüstriyel (C&I) senaryolar ve konut uygulamalarını kapsıyor. Dubai'de Huawei, Dubai Global Port Group için 25.8 MW Distributed Program’ın kurulmasını sağladı. Çin'de ise şirket, China Resources Power ve China Electric Power Research Institute gibi kurumlar ile işbirliği yaparak dünyanın ilk şebeke oluşturan batarya enerji depolama sistemini (BESS) pilot olarak gerçekleştirdi.

Bu arada bilmeyenler için mikro şebeke, bir ana elektrik şebekesine bağlı veya bağımsız olarak çalışabilen, küçük ölçekli bir enerji dağıtım sistemidir. Genellikle güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yerel enerji üretim kaynaklarını kullanarak elektrik sağlar ve gerektiğinde depolama sistemleri ile kesintisiz enerji sunabilir.

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