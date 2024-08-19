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    Dünyanın en büyük güneş tabanlı mikro şebekesi kuruluyor

    Dünyanın en büyük fotovoltaik-enerji depolama mikro şebekesi kuruluyor. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz Projesi, dünyanın ilk tamamen temiz enerjiyle çalışan destinasyonu olacak.
    Dünyanın en büyük güneş tabanlı mikro şebekesi kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz Projesi, dünyanın tamamen temiz enerjiyle çalışan ilk destinasyonu olma yolunda hızla ilerliyor. Bu devasa girişim, 400 MW gücündeki güneş enerjisi sistemi ve 1.3 GWh kapasiteli enerji depolama sistemiyle, dünyanın en büyük fotovoltaik-enerji depolama mikro şebekesine ev sahipliği yapacak.

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    Bu iddialı proje, küresel teknoloji devi Huawei tarafından yürütülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Kızıldeniz Projesi kapsamında geliştirilen bu önemli turizm destinasyonu, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Tabuk Eyaleti'nin Kızıldeniz kıyısında yer alacak. 28 bin kilometrekarelik geniş bir alanı kapsayan bu proje, temiz enerjinin ve sürdürülebilir turizmin geleceği açısından önemli görülüyor.

    2030 yılına kadar tamamlanması planlanan Kızıldeniz Şehri, 50 otel ve 8.000 odaya ek olarak 22 ada ve altı iç mekana sahip olacak. 1.000'den fazla konutla birlikte toplamda bir milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Tüm bu ziyaretçiler ve destinasyonun kendisi, şebeke bağlantısız temiz enerji ile aydınlatılacak.

    Dünyanın en büyük güneş tabanlı mikro şebekesi kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Proje, Huawei'nin FusionSolar Akıllı Dizi Enerji Depolama Çözümü'nü (ESS) kullanacak. Bu mikro şebeke çözümü Kızıldeniz Projesi'nin kendi enerji ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılamasına olanak tanıyacak. Güneş ve rüzgar enerjisinin değişken doğası, yenilenebilir enerji projelerinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışması için enerji depolamayı zorunlu kılıyor.

    Esasında mikro şebekeleri ilk defa görmüyoruz. Ancak Kızıldeniz Projesi, yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması ve tamamen dış bir şebekeden bağımsız olması nedeniyle benzersiz hale geliyor.

    Huawei, Kızıldeniz Projesi dışında, dünya çapında birçok büyük güneş enerjisi projesi üzerinde çalışıyor. Bu projeler, büyük ölçekli santraller, ticari ve endüstriyel (C&I) senaryolar ve konut uygulamalarını kapsıyor. Dubai'de Huawei, Dubai Global Port Group için 25.8 MW Distributed Program’ın kurulmasını sağladı. Çin'de ise şirket, China Resources Power ve China Electric Power Research Institute gibi kurumlar ile işbirliği yaparak dünyanın ilk şebeke oluşturan batarya enerji depolama sistemini (BESS) pilot olarak gerçekleştirdi.

    Bu arada bilmeyenler için mikro şebeke, bir ana elektrik şebekesine bağlı veya bağımsız olarak çalışabilen, küçük ölçekli bir enerji dağıtım sistemidir. Genellikle güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yerel enerji üretim kaynaklarını kullanarak elektrik sağlar ve gerektiğinde depolama sistemleri ile kesintisiz enerji sunabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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