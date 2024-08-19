Dünyanın en büyük güneş tabanlı mikro şebekesi kuruluyor

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Bu iddialı proje, küresel teknoloji devi Huawei tarafından yürütülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Kızıldeniz Projesi kapsamında geliştirilen bu önemli turizm destinasyonu, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Tabuk Eyaleti'nin Kızıldeniz kıyısında yer alacak. 28 bin kilometrekarelik geniş bir alanı kapsayan bu proje, temiz enerjinin ve sürdürülebilir turizmin geleceği açısından önemli görülüyor.
2030 yılına kadar tamamlanması planlanan Kızıldeniz Şehri, 50 otel ve 8.000 odaya ek olarak 22 ada ve altı iç mekana sahip olacak. 1.000'den fazla konutla birlikte toplamda bir milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Tüm bu ziyaretçiler ve destinasyonun kendisi, şebeke bağlantısız temiz enerji ile aydınlatılacak.
Esasında mikro şebekeleri ilk defa görmüyoruz. Ancak Kızıldeniz Projesi, yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması ve tamamen dış bir şebekeden bağımsız olması nedeniyle benzersiz hale geliyor.
Huawei, Kızıldeniz Projesi dışında, dünya çapında birçok büyük güneş enerjisi projesi üzerinde çalışıyor. Bu projeler, büyük ölçekli santraller, ticari ve endüstriyel (C&I) senaryolar ve konut uygulamalarını kapsıyor. Dubai'de Huawei, Dubai Global Port Group için 25.8 MW Distributed Program’ın kurulmasını sağladı. Çin'de ise şirket, China Resources Power ve China Electric Power Research Institute gibi kurumlar ile işbirliği yaparak dünyanın ilk şebeke oluşturan batarya enerji depolama sistemini (BESS) pilot olarak gerçekleştirdi.
Bu arada bilmeyenler için mikro şebeke, bir ana elektrik şebekesine bağlı veya bağımsız olarak çalışabilen, küçük ölçekli bir enerji dağıtım sistemidir. Genellikle güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yerel enerji üretim kaynaklarını kullanarak elektrik sağlar ve gerektiğinde depolama sistemleri ile kesintisiz enerji sunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.