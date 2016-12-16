Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD seçimlerinde Rus hacker'ların izine rastlandı

Donald Trump’ın ABD seçimlerini kazanmasında Rusya’nın etkili olduğu iddiaları güçleniyor. Son bilgilere göre bir Rus hacker’ın Seçim Destek Komisyonu’na ait giriş bilgilerini çaldığı tespit edildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,4b
1
19
Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hillary Clinton’a karşı elde ettiği zaferle Amerika’nın 45. başkanı olan Donald Trump’ın seçilmesine Rusya’nın yardım ettiği yönündeki dedikodular her geçen gün daha yüksek perdeden dile getiriliyor. Hatırlayacağınız gibi seçim çalışmaları sırasında Hillary Clinton’ın yardımcısına ait elektronik postalar sızdırılmış ve bu durum Clinton’ın seçimi kaybetmesindeki en önemli nedenlerin arasında gösterilmişti.
Diğer taraftan Barack Obama Rusya’nın dijital ortamdan seçimlere müdahale ettiği yönündeki şüphelere dikkat çekerek bu konuda önemli ipuçları yakaladıklarını ve olayı derinlemesine araştırdıklarını dile getirdi. Güvenlik firması Recorded Future ise yayınladığı son yazısında ABD seçimlerinde Rus hacker’ların izine rastladığını duyurdu.

100'den fazla giriş bilgisi karaborsada satılıyor 

Rus bir hacker’ın Seçim Destek Komisyonu’nundaki (EAC) bilgisayarlara ait giriş kimlik bilgilerinin internet karaborsasındadolaştığını belirten uzmanlar, üst düzey yetkileri bulunan hesapların da yer aldığı 100'den fazla giriş bilgisinin satılmaya çalışıldığını tespit ettiler. Üstelik çalınan hesapların gizli bilgilerle ulaşabildiği ve EAC sitesinde de değişiklikler yapılabildiği ifade ediliyor.
Hacker’la potansiyel alıcı rolüyle iletişime geçen Recorded Future'ın aktardıklarına göre kimliği belirsiz kişi bir ortadoğu hükümeti hakkında bilgi satmaya çalışırken açığı keşfetmiş. Bakalım Amerika ile Rusya arasındaki seçim gerginliğinde daha ne gibi detaylar gün yüzüne çıkacak…

https://www.recordedfuture.com/rasputin-eac-breach/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GreyParrot 2 yıl en beğenilen
trump.exe çalışmayı durdurdu, hillary.exe başlatılsın mı?
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Powerman1923 2 yıl
kumpasçılar iş başında trump reis işlerine gelmedigi için alaşağı etmeye çalışıyorlar
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ülkücüadam 2 yıl
Abraham Lincoln'ü kurşunladınız, Kennedy'yi öldürdünüz, Trump'ı yedirmeyiz..'!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akbaba89 2 yıl
Halkın iradesine kimse karışamaz!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackjack8696 2 yıl
Bizim seçimleri araştırsalar kimbilir kimlerin kimlerin izine rastlanırda neyse konu abd seçimleri.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
#DirenDonald!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brotha 2 yıl
Heryerde Rusya'yı suçlu bulmayı çalışıyorlar.

MOTHER RUSSIA BLEEDS!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
rahat bırakın adamı yav :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 2 yıl
Seni başkan yaptırmayacağız!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspoor 2 yıl
Miziklamada adamlari üstüne yokmus, biz amerikayi büyük ülke sanardik. Yatmadiklari camur atmadiklari iftira kalmadi Trump a. Hillarynin yaptigi pislikler suc degil, onlari ortaya cikarmak suc...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 2 yıl
Biz de olsa iki güne konu kapanırdı. Bir kaç tane çöplerden çıkan oy pusulası resmi-videosu. Öyle böyle şöyle hooop başka bir gündeme geçiş. Tamamdır. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celest 2 yıl
Haber doğru olabilir Putinin kızı Trumpın oğlu ile çıkıyor bu yüzden trumpın başa gelmesi putinin işine yarar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2392 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hacker, hack ve
8 etiket daha donald trump rus seçim seçim kampanyası hillary clinton Güvenlik Internet Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Turkcell’in "GNÇYTNK" eğitim programına üç teknoloji devi katıldı 2 yıl FBI ve CIA, Rusya'nın siber saldırı yaptığı konusunda ortak fikire vardı 2 yıl Fotoğrafçılar, makinelerde daha efektif şifreleme istiyor 2 yıl Apple'ın 13 milyar euroluk İrlanda bilmecesi sürüyor 2 yıl Ubisoft bu hafta sonuna özel tam 7 oyunu ücretsiz veriyor 2 yıl LG'den HDR10 destekli 32 inç monitör 2 yıl Sanal gerçeklik için Need for Speed No Limits çıktı 2 yıl Süper Mario Run tufanı 2 yıl Kavisli ekranlara olan talep giderek artıyor 2 yıl Sihirli telefon Huawei Honor Magic tanıtıldı 2 yıl 2si1 "Buz gibi" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl MSI'dan kavisli 144 Hz monitör 2 yıl XBox One'a ağ performansı güncellemesi 2 yıl Nintendo Switch fiyatı ve kullanılan SoC 2 yıl Opel’in elektrikli aracı 2017 yılında satışa çıkıyor 2 yıl Apple nihayet Endonezya'da telefon satış izni aldı, ama bakın nasıl ? 2 yıl Altay Tankı için güzel haber yine ertelendi 2 yıl Sony’nin yeni akıllı telefonu Xperia XA görüntülendi 2 yıl Avrupa’nın konumlama sistemi Galileo hayata geçiyor 2 yıl Huawei, güneş enerjisi çözümleriyle elektrik maliyetlerini hafifletecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN ABD seçimlerinde Rus hacker'ların izine rastlandı Sonraki WordPress'in ana şirketi Automattic, Müslüman kaydının tutulmasına yardım etmeyecek 2 yıl Tesla Model X’in otomatik pilotu kazayı ani bir hamle ile önledi [Video] 2 yıl iPhone 6s şarj olduktan sonra patladı 2 yıl WordPress blogları artık 360 derece VR içerikleri destekliyor 2 yıl Super Mario Run koşuya hazır 2 yıl Televizyonu dokunmatik ekrana dönüştüren Touchjet Wave satışa çıkıyor 2 yıl BlackBerry markalı akıllı telefonları artık TCL devam ettirecek 2 yıl Asus ROG 10 yılı geride bıraktı 2 yıl Tesla Model S P100D, Electric GT'nin yeni nesil elektrikli yarış aracına temel oluşturacak 2 yıl Harley Quinn filmi Gotham City Sirens hakkında ilk detaylar açıklandı 2 yıl Alcatel IDOL 4 incelemesi "Seste tepeye oynayan siyah zerafet" 2 yıl ASELSAN’dan uzay teknolojileri için önemli adım 2 yıl Apple Destek uygulaması Türkiye’de kullanıma sunuldu 2 yıl Vestel Venus V3 5580 kutu açma ve ilk izlenim videosu 2 yıl LVL: Yerli geliştiricilerden etkileyici bir oyun 2 yıl iPhone’dan Android’e geçiş yapmak artık çok daha kolay 2 yıl Clash Royale oyunun yeni güncellemesi klan sandıkları getiriyor 2 yıl Tesla Motors için işler pek yolunda gitmiyor 2 yıl Elon Musk ve Travis Kalanick, Donald Trump’a danışmanlık yapacaklar 2 yıl Microsoft'tan yeni yapay zeka hamlesi: Open AI için destek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim