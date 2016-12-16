ABD seçimlerinde Rus hacker'ların izine rastlandı

Hillary Clinton’a karşı elde ettiği zaferle Amerika’nın 45. başkanı olan Donald Trump’ın seçilmesine Rusya’nın yardım ettiği yönündeki dedikodular her geçen gün daha yüksek perdeden dile getiriliyor. Hatırlayacağınız gibi seçim çalışmaları sırasında Hillary Clinton’ın yardımcısına ait elektronik postalar sızdırılmış ve bu durum Clinton’ın seçimi kaybetmesindeki en önemli nedenlerin arasında gösterilmişti.

Diğer taraftan Barack Obama Rusya’nın dijital ortamdan seçimlere müdahale ettiği yönündeki şüphelere dikkat çekerek bu konuda önemli ipuçları yakaladıklarını ve olayı derinlemesine araştırdıklarını dile getirdi. Güvenlik firması Recorded Future ise yayınladığı son yazısında ABD seçimlerinde Rus hacker’ların izine rastladığını duyurdu.

100'den fazla giriş bilgisi karaborsada satılıyor

Rus bir hacker’ın Seçim Destek Komisyonu’nundaki (EAC) bilgisayarlara ait giriş kimlik bilgilerinin internet karaborsasındadolaştığını belirten uzmanlar, üst düzey yetkileri bulunan hesapların da yer aldığı 100'den fazla giriş bilgisinin satılmaya çalışıldığını tespit ettiler. Üstelik çalınan hesapların gizli bilgilerle ulaşabildiği ve EAC sitesinde de değişiklikler yapılabildiği ifade ediliyor.

Hacker’la potansiyel alıcı rolüyle iletişime geçen Recorded Future'ın aktardıklarına göre kimliği belirsiz kişi bir ortadoğu hükümeti hakkında bilgi satmaya çalışırken açığı keşfetmiş. Bakalım Amerika ile Rusya arasındaki seçim gerginliğinde daha ne gibi detaylar gün yüzüne çıkacak…

https://www.recordedfuture.com/rasputin-eac-breach/