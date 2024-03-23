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    Perovskit malzeme güneşten %50 daha fazla enerji sağlıyor

    Bilim insanları, perovskit malzemeden yapılmış güneş panellerinin, mevcut güneş panellerine kıyasla Güneş'ten yüzde 50 daha fazla elektrik elde etme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

    Perovskit malzeme güneşten %50 daha fazla enerji sağlıyor Tam Boyutta Gör

    Bilim insanları, perovskit malzemeden yapılmış güneş panellerinin mevcut güneş panellerine kıyasla Güneş'ten yüzde 50 daha fazla elektrik elde etme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

    Perovskit, yenilenebilir enerjide devrim yaratma potansiyeli nedeniyle övgüyle karşılanıyor ancak laboratuvardaki rekor kıran başarısının ticari güneş panellerine dönüştürülmesi dayanıklılık ve güvenilirlik sorunları nedeniyle zor oluyor. 

    Bu teknolojinin olası üretim yöntemleri üzerine yapılan önemli bir çalışma, vakum temelli bir yaklaşımın yeni nesil güneş panellerinin ticari ölçekte üretilmesine olanak sağlayabileceği sonucuna vardı.

    Almanya'daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü ve ABD'deki Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) tarafından yönetilen bir ekip, akıllı telefonlardan LED'lere kadar her şeyin yapımında kullanılan vakum işlemlerinin, genellikle laboratuvar ölçekli güneş pilleri yapmak için kullanılan solvent bazlı yaklaşıma göre kayda değer avantajlara sahip olduğunu tespit etti.

    KIT Mikroyapı Teknolojisi ve Işık Teknolojisi Enstitüsü'nde öğretim üyesi olan Ulrich W. Paetzold, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Vakum tabanlı süreçler endüstride onlarca yıldır kendini kanıtladı. Vakum tabanlı süreçler güneş pillerinin ticarileştirilmesini şüphesiz bir şekilde ilerletebilecek olmalarına rağmen ciddi ölçüde yeteri kadar temsil edilmiyor." dedi.

    Perovskit ve silikonun kombinasyonunun bir arada kullanıldığı güneş pilleri, geleneksel silikon hücrelere kıyasla Güneş enerjisinden elektrik üretme konusunda çok daha muazzam bir potansiyel ortaya koymuştu.

    Kasımda Çin merkezli güneş teknolojisi firması Longi'den araştırmacılar, silikon-perovskit tandem güneş pili için yüzde 33,9 verimlilikle yeni bir dünya rekoru kırmıştı. Bu, en iyi performans gösteren silikon pillerden neredeyse yüzde 30 daha verimli olduğu anlamına geliyor.

    Yeni nesil pillerin teorik verimlilik sınırı yüzde 43 (silikon pillerin yüzde 29'luk sınırından yüzde 50 daha fazla) ancak bunun ticari ölçekte gerçekleştirilmesi pek olası değil.

    Geçen yıl Çin'deki bir girişim, tandem silikon-perovskit güneş pilleriyle bir atılım yaptığını ve Jiangsu eyaletinde bir fabrika planlayarak seri üretime başlamalarını sağlayacağını söylemişti.

    Birleşik Krallık'taki girişim Oxford PV de Almanya'da bir üretim tesisiyle bu teknolojiyi ticarileştirmeyi planlıyor.

    Son buluş, Energy & Environmental Science adlı bilimsel dergide "Perovskit fotovoltaiklerin buhar fazında biriktirilmesi: Ticarileştirmeye giden kısa yol" (Vapour phase deposition of perovskite photovoltaics: short track to commercialisation) başlıklı bir makalede detaylandırıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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