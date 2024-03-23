Perovskit malzeme güneşten %50 daha fazla enerji sağlıyor

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Bilim insanları, perovskit malzemeden yapılmış güneş panellerinin mevcut güneş panellerine kıyasla Güneş'ten yüzde 50 daha fazla elektrik elde etme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 4 ay önce eklendi

Perovskit, yenilenebilir enerjide devrim yaratma potansiyeli nedeniyle övgüyle karşılanıyor ancak laboratuvardaki rekor kıran başarısının ticari güneş panellerine dönüştürülmesi dayanıklılık ve güvenilirlik sorunları nedeniyle zor oluyor.

Bu teknolojinin olası üretim yöntemleri üzerine yapılan önemli bir çalışma, vakum temelli bir yaklaşımın yeni nesil güneş panellerinin ticari ölçekte üretilmesine olanak sağlayabileceği sonucuna vardı.

Almanya'daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü ve ABD'deki Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) tarafından yönetilen bir ekip, akıllı telefonlardan LED'lere kadar her şeyin yapımında kullanılan vakum işlemlerinin, genellikle laboratuvar ölçekli güneş pilleri yapmak için kullanılan solvent bazlı yaklaşıma göre kayda değer avantajlara sahip olduğunu tespit etti.

KIT Mikroyapı Teknolojisi ve Işık Teknolojisi Enstitüsü'nde öğretim üyesi olan Ulrich W. Paetzold, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Vakum tabanlı süreçler endüstride onlarca yıldır kendini kanıtladı. Vakum tabanlı süreçler güneş pillerinin ticarileştirilmesini şüphesiz bir şekilde ilerletebilecek olmalarına rağmen ciddi ölçüde yeteri kadar temsil edilmiyor." dedi.

Perovskit ve silikonun kombinasyonunun bir arada kullanıldığı güneş pilleri, geleneksel silikon hücrelere kıyasla Güneş enerjisinden elektrik üretme konusunda çok daha muazzam bir potansiyel ortaya koymuştu.

Kasımda Çin merkezli güneş teknolojisi firması Longi'den araştırmacılar, silikon-perovskit tandem güneş pili için yüzde 33,9 verimlilikle yeni bir dünya rekoru kırmıştı. Bu, en iyi performans gösteren silikon pillerden neredeyse yüzde 30 daha verimli olduğu anlamına geliyor.

Yeni nesil pillerin teorik verimlilik sınırı yüzde 43 (silikon pillerin yüzde 29'luk sınırından yüzde 50 daha fazla) ancak bunun ticari ölçekte gerçekleştirilmesi pek olası değil.

Geçen yıl Çin'deki bir girişim, tandem silikon-perovskit güneş pilleriyle bir atılım yaptığını ve Jiangsu eyaletinde bir fabrika planlayarak seri üretime başlamalarını sağlayacağını söylemişti.

Birleşik Krallık'taki girişim Oxford PV de Almanya'da bir üretim tesisiyle bu teknolojiyi ticarileştirmeyi planlıyor.

Son buluş, Energy & Environmental Science adlı bilimsel dergide "Perovskit fotovoltaiklerin buhar fazında biriktirilmesi: Ticarileştirmeye giden kısa yol" (Vapour phase deposition of perovskite photovoltaics: short track to commercialisation) başlıklı bir makalede detaylandırıldı.

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