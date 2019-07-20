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Huawei’nin Android’den vazgeçmeye niyeti yok

HongMeng adındaki işletim sistemini yakında tanıtacak olan Huawei şimdilik endüstriyel kullanım düşünüyor. Android işletim sistemi ile entegrasyon kesintisiz devam edecek.
3 sa.
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda yoğun ticari baskı altına alınan Huawei, bundan kurtulmak adına B planını devreye sokmuştu. Android ekosistemini tamamen bırakacağı düşünülen Huawei şimdilik böyle bir düşüncede değil.

Endüstriyel kullanım

Google ve Microsoft ile köprüleri atma noktasına gelen Huawei, kendi bünyesinde geliştirdiği HongMeng işletim sisteminin ilk ipuçlarını vermişti. iOS ve macOS sistemlerinden hızlı olduğu iddia edilen platformun bundan sonraki mobil cihaz ve dizüstü bilgisayarlarda karşımıza çıkacağı düşünülmüştü.

Ayrıca Bkz. "Microsoft yılın ikinci çeyreğinde rekor gelir elde etti"

Ne var ki G20 zirvesi sonrasında ortamın yumuşamaya başlaması ve Google’ın ay sonuna doğru yeniden Huawei’ye lisans vereceği duyumları işi tersine çevirdi. Huawei yetkilileri şimdilik Android platformundan vazgeçmediklerini açıkladı.

Sanılanın aksine HongMeng işletim sistemi daha çok endüstriyel kullanım için geliştirildi. İlk olarak Huawei’nin Honor televizyon serisinde bu işletim sistemini Çin odaklı kullanacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan da bir deneme süreci yaşanmış olacak.

 

https://www.engadget.com/2019/07/19/huawei-mobile-os-hongmeng-android/ Yorum Yaz
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WB 1 sa.
Her şey yalan olup gitti bir günde
Pembe hayallerim soldu elimde
Kendi gitti resmi kaldı benimle...
@hongmeng
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koyunsayar 2 sa.
Android den yüze 60 daha hızlı boş oldu yani zuhahaha
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yorumculuklar 2 sa.
Huawei'i ben de abartmışım gözümde zamanında ama çalışma mantığına bakıldığında adamlar hazır üretilmiş veya geliştirilmiş şeyleri lisanslayarak kendi markaları altında ürün/servis sunuyorlar. Bu ambargolardan sonra dış yatırımcıyı kaçırmamak adına Hongmeng diye bir şey uydurdular ama görünürde hala bir şey yok, işletim sistemi geliştirmek o kadar kolay bir şey değil o yüzden çoğu işletim sistemi Linux tabanlı çıkıyor; hatta inanıyorum ki Windows bile çoğu kodunu alt tabanda artık paylaşıyordur.
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smart1978 2 sa.
Vacgecme niyetindne once alternatifi cikmasi gerekirdi. Olgunlasmamis akilli cihazlara dusunulmemis mobil isletim sistemi ismi iddialari ile alternatif geliyor denilmisti :) . Gorulen o ki asparagaz mis :) .
Bir tur Android turevi ama Android in temel hizmetleri olmayani cikartacaklar yani populer Google Magaza olmayan custom OS ler gibi . Yani yine de .apk ler bir sekilde kurulacaktir ama guvenlik guncellemesi vs Google kendisi gibi kesintisiz ve guncel olacak mi muamma .
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Spider_hip 3 sa. eas722
Şimdi geri vites huawei kendi işletim sistemini geliştirirken, lisans vermeyeceğiz deyip tekrar lisans vermeye kalkan google(usa) ve usb vermeyeceğiz, onu bunu vermeyeceğiz diyen diğer üreticilere mi, yoksa tekrar tüm hazır ekosistem lisansları geri verilirken onlarla devam edeceğini açıklayan huawei'ye mi?
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Rachsuchtig 3 sa.
Tabi ki vazgeçmek istemez. Hazır ekosistem.
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