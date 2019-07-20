Huawei’nin Android’den vazgeçmeye niyeti yok

Geçtiğimiz aylarda yoğun ticari baskı altına alınan Huawei, bundan kurtulmak adına B planını devreye sokmuştu. Android ekosistemini tamamen bırakacağı düşünülen Huawei şimdilik böyle bir düşüncede değil.

Endüstriyel kullanım

Google ve Microsoft ile köprüleri atma noktasına gelen Huawei, kendi bünyesinde geliştirdiği HongMeng işletim sisteminin ilk ipuçlarını vermişti. iOS ve macOS sistemlerinden hızlı olduğu iddia edilen platformun bundan sonraki mobil cihaz ve dizüstü bilgisayarlarda karşımıza çıkacağı düşünülmüştü.

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Ne var ki G20 zirvesi sonrasında ortamın yumuşamaya başlaması ve Google’ın ay sonuna doğru yeniden Huawei’ye lisans vereceği duyumları işi tersine çevirdi. Huawei yetkilileri şimdilik Android platformundan vazgeçmediklerini açıkladı.

Sanılanın aksine HongMeng işletim sistemi daha çok endüstriyel kullanım için geliştirildi. İlk olarak Huawei’nin Honor televizyon serisinde bu işletim sistemini Çin odaklı kullanacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan da bir deneme süreci yaşanmış olacak.