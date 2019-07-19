Microsoft yılın ikinci çeyreğinde rekor gelir elde etti

Geçtiğimiz günlerde 2 milyar dolarlık bulut bilişim ihalesi ile gündeme gelen Microsoft yılın ikinci çeyrek mali raporlarında da tarihi bir rekora imza attı. Xbox satışları yavaşlasa da hem çeyrek hem de yıllık gelirler yüz güldürdü.

Rekor kırdı

Yapılan açıklamaya göre firmanın çeyrek dönemde elde ettiği gelir 33.7 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yüzde 12 artış sağladı. Faaliyet karı ise 12.4 milyar dolar ile en yüksek seviyesine çıktı.

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Son eren mali yıl genelinde ise 125.8 milyar dolar gelir elde edildi ve yüzde 14 artış görüldü. Faaliyet karı ise 43 milyon dolar ile yüzde 23 civarında artış göstermeyi başardı.

Microsoft özellikle bulut sektöründe kaptığı ihaleler ile gelirlerini arttırıyor. Bulut bölümü 11.4 milyar dolar ile yüzde 19 artış gösterdi ve en başarılı bölüm oldu. PC bölümü ise 11.3 milyar dolar ile yüzde 4 artış gösterdi. Bu bölüm içerisinde yer alan oyun satışları yüzde 10 düşerken Xbox donanım ve yazılım satışları da yıl bazında yüzde 3 düşüş yaşadı.

Microsoft gelecek yıl 4 kat daha güçlü Project Scarlett kod adlı bir Xbox konsolu hazırlıyor. Ekim ayında ise Xbox bulut oyun servisi hizmete açılacak. Bu bakımdan yıl sonundan itibaren Xbox bölümü yine çıkışa geçecektir.