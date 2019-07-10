Huawei'nin patronu açıkladı: İşletim sistemimiz Android ve iOS'tan hızlı olacak

Teknoloji Editörü
Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, gazetecilerle yaptığı yeni bir söyleşide, şu anda şirket içinde geliştirilmekte olan mobil işletim sisteminin büyük olasılıkla Android veya iOS'tan daha hızlı olacağını söyledi.
5 milisaniyelik işlem gecikmesi olacak
Yapılan röportaj her ne kadar 5G, Çin, ABD ve Avrupa gibi birçok konuyu kapsıyor olsa da, dikkat çeken en önemli konu şirketin geliştirdiği Ark Os (orjinal ismiyle HongMeng OS) diyebiliriz. Huawei'nin 74 yaşındaki patronu Zhengfei, işletim sisteminde sadece 5 milisaniyelik bir işlem gecikmesi vaat ettiklerini belirterek, Ark OS'un akıllı telefon dışındaki cihazlarla da uyumlu olacağını açıkladı."Çalıştığımız işletim sistemi, basılı devrelerle, ağ anahtarlarıyla, yönlendiricilerle, akıllı telefonlarla ve veri merkezleriyle uyumlu olmalı." şeklinde konuşan Ren Zhengfei, Huawei'nin mobil işletim sisteminin Android veya iOS kadar büyük bir ekosisteme sahip olmayacağını kabul ediyor. Bu nedenle de önümüzdeki Ağustos ayında şirketin bir uygulama mağazası geliştireceğine vurgu yapıyor. Her ne kadar ABD ile olan problemlerin aşılacağı düşünülse de, Huawei'nin işletim sistemi planında vazgeçmemesi ise şirketin uzun vadede kendi işletim sistemine geçme düşüncesini gösteriyor diyebiliriz.
https://www.techradar.com/news/huawei-ceo-claims-firms-own-mobile-os-will-be-faster-than-ios-and-android Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çin seviciler alıntılamasın.