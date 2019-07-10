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Huawei'nin patronu açıkladı: İşletim sistemimiz Android ve iOS'tan hızlı olacak

Çinli telekominikasyon devi Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, geliştirdikleri yeni işletim sistemi olan Ark OS ile ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu. İşte şirket patronunun iddiaları.
6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
5,6b
90
12
Cep İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, gazetecilerle yaptığı yeni bir söyleşide, şu anda şirket içinde geliştirilmekte olan mobil işletim sisteminin büyük olasılıkla Android veya iOS'tan daha hızlı olacağını söyledi.

5 milisaniyelik işlem gecikmesi olacak

Yapılan röportaj her ne kadar 5G, Çin, ABD ve Avrupa gibi birçok konuyu kapsıyor olsa da, dikkat çeken en önemli konu şirketin geliştirdiği Ark Os (orjinal ismiyle HongMeng OS) diyebiliriz. Huawei'nin 74 yaşındaki patronu Zhengfei, işletim sisteminde sadece 5 milisaniyelik bir işlem gecikmesi vaat ettiklerini belirterek, Ark OS'un akıllı telefon dışındaki cihazlarla da uyumlu olacağını açıkladı.
"Çalıştığımız işletim sistemi, basılı devrelerle, ağ anahtarlarıyla, yönlendiricilerle, akıllı telefonlarla ve veri merkezleriyle uyumlu olmalı." şeklinde konuşan Ren Zhengfei, Huawei'nin mobil işletim sisteminin Android veya iOS kadar büyük bir ekosisteme sahip olmayacağını kabul ediyor. Bu nedenle de önümüzdeki Ağustos ayında şirketin bir uygulama mağazası geliştireceğine vurgu yapıyor. Her ne kadar ABD ile olan problemlerin aşılacağı düşünülse de, Huawei'nin işletim sistemi planında vazgeçmemesi ise şirketin uzun vadede kendi işletim sistemine geçme düşüncesini gösteriyor diyebiliriz.

https://www.techradar.com/news/huawei-ceo-claims-firms-own-mobile-os-will-be-faster-than-ios-and-android Yorum Yaz
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nikony 6 sa. en beğenilen
inş canım ya
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-BraveHeart- 4 sa.
Benchmarklarda hile yapan örnek fotoğraflari dslr makine ile çekip telefondan çekildi diye lanse eden yalancı ve kopyacı firmaya inanacak değiliz.
Çin seviciler alıntılamasın.
Benchmarklarda hile yapan örnek fotoğraflari dslr makine ile çekip telefondan çekildi diye lanse eden yalancı ve kopyacı firmaya inanacak değiliz.Çin sevi...
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Darknesia 5 sa.
Hız hız hız anladık hız iyi hoşta olay sadece hız değil. Stabilite, uyumluluk, çoklu platform desteği, esneklik ve Emui ara yüzünün saçma hataları giderilmeyecek ise benim için hızın da işletim sisteminin de bir anlamı yok.
Hız hız hız anladık hız iyi hoşta olay sadece hız değil. Stabilite, uyumluluk, çoklu platform desteği, esneklik ve Emui ara yüzünün saçma hataları giderilmeyece...
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1 Avatar
Akbaba89 56 dk.
Windows mobile hız konusunda hepsini tek geçiyordu. Uygulama mağazası çöp olduğu için eridi gitti. Sizin çan Çin çon yazılı marketinizden avrupalı, amerikan uygulama indirir mi sanmam.
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Wolflexx 2 sa.
İçinde bişey olmayacağı için hızlı çalışması gayet normal olacaktır. Android bile 10 senede anca oturdu bunların sistemin oturması 20 sene.
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klişeavcısı 3 sa.
Huawei galiba Bahçeli'nin herkes bir tanıdığını ikna etse iktidar olma formülünden yola çıkarak,her Çinli bir uygulama yazsa iktidar oluruz diye hesaplıyor ama bu kadar kolay olmuyor..
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OttomanGuardian 3 sa.
Sen önce MateBook cihazlarının işletim sistemini değiştir! Sonra gel burada işletim sistemi de. Ayrıca Apple'ı klonlamaktan vazgeç!
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sistemli adam 4 sa.
huawei yapar.
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-BraveHeart- 4 sa.
Benchmarklarda hile yapan örnek fotoğraflari dslr makine ile çekip telefondan çekildi diye lanse eden yalancı ve kopyacı firmaya inanacak değiliz.
Çin seviciler alıntılamasın.
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nightsoldier 4 sa.
Geliştiricilerle anlaşmak çok önemli. Uygulama mağazasının açılışından itibaren hızlı bir şekilde büyümesini sağlamak için geliştiricilere teşvik vermeli ve uygulama yazma konusunun google ve iostaki kadar kolay ve bilindik bir hale büründürülmesi elzem.
Hız ve sistem donanımından yemeden stabil çalışan bir arayüz elbette önemli ama uygulamaların bir an evvel markete gelmesi de en az bunun kadar önemli. Microsoft örneği önünde Huawei'nin. Microsoftu iyi analiz eder, onun yaptığı hataları yapmaz ise sektörde yol alır bence. Zira Çin çok büyük bir pazar ve orada sistemin aksayan yönlerini tamir edip globale sunarsa büyük ivme katedecektir.
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berk768 5 sa.
Iphone varken ne yapayım çin markasını çöp
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Darknesia 5 sa.
Hız hız hız anladık hız iyi hoşta olay sadece hız değil. Stabilite, uyumluluk, çoklu platform desteği, esneklik ve Emui ara yüzünün saçma hataları giderilmeyecek ise benim için hızın da işletim sisteminin de bir anlamı yok.
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intel7mix 5 sa.
Önmüze bir cihaz çıksada deneyip test etseler.
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