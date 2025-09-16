DonanımHaber Android uygulaması güncellendi: İşte yeni özellikler

Trend Haberler
Teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri anlık olarak takip etmek isteyenler için Trend Haberler sekmesi eklendi. Bu yeni sekme, portaldaki en çok okunan ve konuşulan haberleri tek bir ekranda toplayarak kullanıcıların gündemi kaçırmamasını sağlıyor.
Video Önerileri
Forumlar ekranına eklenen Video Önerileri modülü ile topluluk etkileşimi daha da zenginleşiyor. Bu modül sayesinde, kullanıcılar DonanımHaber'in en popüler video içeriklerine kolayca göz atabiliyor. Bu modül, portal ve forumdaki ilgi çekici videolara pratik bir şekilde ulaşılmasını sağlıyor.
Açık Sekmelerle Daha Akıcı Navigasyon
Uygulamadaki en dikkat çekici değişiklik, birçok ekranda yer alan menülerin açık sekmelere dönüştürülmesi oldu. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, farklı bölümler arasında daha hızlı ve sezgisel bir şekilde geçiş yapabiliyor. Artık karmaşık menülerde kaybolmadan, tek bir dokunuşla istediğiniz içeriğe anında ulaşabilirsiniz.
Sosyal Etkileşim Artırıldı
Güncelleme, sosyal özelliklere de önemli bir dokunuş getiriyor. Artık haber detay ekranlarındaki editör kartlarına eklenen yeni özellikle, o editörü takip eden arkadaşlarınızı kolayca görebiliyorsunuz. Bu sayede, içerik keşfi yaparken sosyal çevrenizle etkileşim kurmanız daha da kolaylaşıyor.
Bu güncellemeyle birlikte DonanımHaber, kullanıcılarına daha modern, hızlı ve içerik odaklı bir mobil deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca, birçok hata düzeltmesi ve genel performans iyileştirmeleri de yapıldı. Yeni sürümü aşağıda yer alan uygulama kartlarına tıklayarak indirebilirsiniz.
