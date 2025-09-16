Giriş
    DH iOS uygulaması güncellendi: Dinamik Fontlar ve daha fazlası

    DH iOS uygulaması güncellendi. Dinamik fontlar, Trend Haberler, yenilenen ekranlar, yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri ile DH deneyimi artık çok daha akıcı ve güvenilir.

    DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DONANIM HABER ELEKTRONIK YAYINCILIK LTD. STI News Ücretsiz 126,4 MB

    DonanımHaber kullanıcılarına reklamsız ve hızlı bir deneyim sunan DH iOS uygulaması yeni özellikler, yeni tasarımlar ve optimizasyonlarla güncellendi. Dinamik fontlar, yeni favorilerim sayfalarımız ve Trend Haberler gibi büyük özelliklerin de yer aldığı yeni güncellememizi hemen şimdi App Store'dan indirebilir ve reklamsız DH deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

    DH iOS uygulamasında son zamanlarda geliştirdiğimiz bazı yenilikler şöyle:

    Dinamik Fontlar

    DH iOS uygulaması güncellendi: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    DH iOS uygulaması güncellendi: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör

    DH kullanıcılarının çok uzun zamandır beklediği dinamik fontlar özelliği nihayet yayınlandı. Uygulama geneli bütün haberler ve konuları etkileyen dinamik fontlar özelliğini hemen şimdi kullanmaya başlayabilirsiniz. Fontlara ulaşmak için yan menü üzerinden "Diğer Görünüm Ayarları" butonuna tıklamanız yeterli olacak. Buradan toplam beş farklı font ve beş farklı font boyutu arasından seçim yapabiliyor olacaksınız. Ayrıca seçimi DH uygulamasına bırakmak isterseniz de "Şaşırt Beni" özelliğini kullanabilirsiniz.

    Trend Haberler

    DH iOS uygulaması güncellendi: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    DH iOS uygulaması güncellendi: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör

    Yeni versiyonumuzda yayınladığımız bir diğer özelliğimiz ise Trend Haberler oldu. DH uygulamasında haber okuma deneyimine çok büyük önem gösteriyoruz. Popüler Haberler ve Öne Çıkanlar sayfalarının yanına şimdi de Trend Haberler sayfamızı ekledik. Anlık en çok okunan haberleri Trend Haberler'in kendi sayfası üzerinden veya Öne Çıkanlar altında bulunan modülden takip edebilirsiniz. Trend Haberler on saniyede bir güncelleniyor, güncellemesini istemiyorsanız zamanlayıcı durdurabilirsiniz.

    Yenilenen sayfalar

    DH iOS uygulaması güncellendi: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    DH iOS uygulaması güncellendi: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    DH iOS uygulaması güncellendi: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör

    Dinamik Fontlar ve Trend Haberler'le haricinde uygulamamızın diğer taraflarında da yoğun güncellemelere devam ediyoruz. Favorilerim ekranları, Profil sayfaları, Öne Çıkanlar sayfası, Profil Güncelleme sayfaları ve hesap güncelleme sayfaları gibi birçok ekranımız yeni tasarımlar ve yeni özelliklerle en baştan tekrar yazıldı. Tüm bu sayfalar artık çok daha hızlı çalışıyor.

    Küçük yeni özelliklerimiz arasında ise animasyonlu beğenme/öne çıkarma butonları, forum ana dizinine eklenen son videolar modülü ve yine forum ana dizinin en tepesinde yer alan hızlı konu başlat gibi geliştirmelerimiz bulunuyor.

    Optimizasyonlar ve hata çözümleri

    DH uygulamamıza yeni özellikler eklerken bir yandan da optimizasyonlara ve hata çözümlerine de devam ediyoruz. Yeni versiyonumuzda artık Portal sayfaları üç kata kadar daha hızlı yükleniyor. Çökme ve yavaşlama gibi sorunlardan arındırılan haber sayfalarımız hızlı ve akıcı bir okuma deneyimi sunuyor.

    Geri dönüşleriniz önemli

    Elbette tüm büyük yazılım işlerinde olduğu gibi DH uygulamasında da sorunlar hiçbir zaman bitmeyecek. Bu tarafta yine siz kullanıcılarımızın geri dönüşleri bizler için çok önemli. Uygulamada yaşadığınız sorunlar ve gelecekte görmek istediğiniz özelliklerle ilgili sizlerin yorumlarını okumak için sabırsızlanıyoruz.

