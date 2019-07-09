Android için Spotify Lite yayınlandı

Spotify, özellikle yavaş internet bağlantısı olan pazarlar ve düşük depolama kapasitesine sahip cihaz kullanıcıları için uygulamanın hafif bir sürümünü yayınladı. Android platformunda yayınlanan ve Spotify Lite olarak adlandırılan uygulama, toplam 36 ülkede indirilebiliyor ve önümüzdeki aylarda bu sayıya yeni ülkeler de eklenecek.

36 ülke arasında Türkiye yok

Spotify Lite hem ücretsiz hem de premium abonelikler için geçerlidir ve en az Android 4.3 işlerim sistemi gerektiriyor. Yalnızca 10 MB boyutunda olduğundan, 16 GB depolama alanına sahip olan cihazlara bile kolayca kurulabilir. Uygulamada bazı kısıtlamalar da mevcut ancak kullanıcıların sıklıkla kullandığı temel işlevler Spotify Lite versiyonunda da kullanılabiliyor.

https://newsroom.spotify.com/2019-07-09/introducing-spotify-lite/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Spotify Kıdemli Ürün Müdürükonuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Spotify Lite, dünyanın dört bir yanından gelen kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak sıfırdan inşa edildi ve milyonlarca kişinin dünyanın en iyi müzik deneyiminin keyfini çıkarması için tasarlandı. Özellikle de sınırlı bant genişliği ve telefon depolama alanına sahip kullanıcılar için." ifadelerini kullandı. Spotify Lite'ın yayınlandığı ülkeler arasında maalesef ki henüzyer almıyor. Uygulamanınne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.Spotify Lite uygulamasınınsayfasına gidebilirsiniz.