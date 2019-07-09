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Android için Spotify Lite yayınlandı

Spotify, yavaş internet bağlantısı ve sınırlı depolama kapasitesine sahip cihazları olan kullanıcılar için, uygulamanın hafif sürümü olan Spotify Lite'ı yayınladığını duyurdu.
15 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
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8
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Spotify, özellikle yavaş internet bağlantısı olan pazarlar ve düşük depolama kapasitesine sahip cihaz kullanıcıları için uygulamanın hafif bir sürümünü yayınladı. Android platformunda yayınlanan ve Spotify Lite olarak adlandırılan uygulama, toplam 36 ülkede indirilebiliyor ve önümüzdeki aylarda bu sayıya yeni ülkeler de eklenecek.

36 ülke arasında Türkiye yok

Spotify Lite hem ücretsiz hem de premium abonelikler için geçerlidir ve en az Android 4.3 işlerim sistemi gerektiriyor. Yalnızca 10 MB boyutunda olduğundan, 16 GB depolama alanına sahip olan cihazlara bile kolayca kurulabilir. Uygulamada bazı kısıtlamalar da mevcut ancak kullanıcıların sıklıkla kullandığı temel işlevler Spotify Lite versiyonunda da kullanılabiliyor.
Spotify Kıdemli Ürün Müdürü Kalle Persson konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Spotify Lite, dünyanın dört bir yanından gelen kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak sıfırdan inşa edildi ve milyonlarca kişinin dünyanın en iyi müzik deneyiminin keyfini çıkarması için tasarlandı. Özellikle de sınırlı bant genişliği ve telefon depolama alanına sahip kullanıcılar için." ifadelerini kullandı. Spotify Lite'ın yayınlandığı ülkeler arasında maalesef ki henüz Türkiye yer almıyor. Uygulamanın iOS versiyonunun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil. Buraya tıklayarak Spotify Lite uygulamasının Google Play Store sayfasına gidebilirsiniz.

https://newsroom.spotify.com/2019-07-09/introducing-spotify-lite/ Yorum Yaz
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unununium 1 sa.
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Bir tane editör düzgün ve doğru haber yazsın artık.
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Rachsuchtig 7 sa.
Spotify'da en sevmediğim şey bağlantı çok zayıfken şarkı çalmıyor şarkı normalde indirilmiş olduğu halde. Interneti kapattığın an çalmaya başlıyor ama.
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youssouf1995 12 sa.
Apksı internette mevcut ve giriş yapılıyor. Acayip akıcı olmuş müzik indirmeyi bulamadım yoksa orjinal app ı silecektim baya güzel
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AirSupport 13 sa.
Madem Lite sürümünde özelliklerden kısmadan hafif sürüm yapabiliyorlar. O zaman neden orijinal uygulaması böyle değil?
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smart1978 14 sa.
Turkiye'yi hafife almamislar :) . Turkiye lite mu ulennn :D ..
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Emre33_TR 14 sa.
Yakında gelecektir bence. Türkiye Spotify için önemli bi ülke
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Pizza Steve 14 sa.
Normal uygulaması aşırı kötü. Basit bir müzik dinleme aracı ama sistem kaynaklarını çok tüketiyor. Ayrıca bende bir tablet var ve tabletlerde premium olmasanız bile müzik atlama gibi özelliklere izin veriyor. Müzik indirme yok ve reklamlar var tabi. Ama 1 gb dan fazla veri tutuyordu cihazda. Müzik indirmediğim halde. Bu düzgün çalışır umarım.
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Fenomenon 15 sa.
bence mükemmel olmuş. bir süre önce telefondan sildim. çünkü daha çok pc'den kullanıyorum. telefonda hiç kullanmasam bile en çok batarya yiyen uygulamalar arasında duruyor. o yüzden si,lmiştim. umarım batarya sorununu çözmüşlerdir.
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