Huawei yeni bir tablet modeli üzerinde çalışıyor





Son olarak geçtiğimiz Aralık ayında Honor T1 adındaki tablet modelini tanıtan Huawei, üst seviyeye yönelik tamamen metal alaşımlı yeni bir tablet modeli üzerinde daha çalışıyor. Model ile ilgili görseller internete sızdırıldı.





Modelin Honor X2 adını alacağı ve geçen yılın MediaPad X1 modelinin devamı olacağı belirtiliyor. MediaPad X1 modeli 7 inçlik bir ekrana sahip olmasına rağmen 6.44 inçlik Xperia Z Ultra modelinde çok da büyük olmayan bir kasa profili ile dikkat çekiyordu.





Görsellerdeki metal alaşımlı kasa Honor X2 modelinin 7 inç civarında bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Eğer ilk nesildeki gibi ekran-ön panel oranı korunursa Honor X2 modelinin ekran boyutu 7 inçi de geçebilir.





Honor X2 modelinin Full HD ekran, 8 çekirdekli Kirin 925 yongaseti, 3GB RAM şeklinde özelliklere sahip olacağı ve 320$ civarında bir fiyatla satılacağı belirtiliyor. Modelin beklenen lansman dönemi ise MWC 2015 etkinliği olacak.

http://www.gizmochina.com/2014/12/27/huawei-honor-x2-pictures-specs-leaked-features-full-metal-body/