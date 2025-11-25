Huawei MatePad Edge 2'si 1 arada tablet tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Huawei, Mate 80 serisiyle birlikte yeni 2'si 1 arada tablet MatePad Edge’i tanıttı. Cihazın yenilikçi yanı, tablet ve PC modları arasında tek bir hareketle geçiş yapmak üzere optimize edilmiş yazılımı HarmonyOS 5'te yatıyor.

Huawei MatePad Edge özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör PC modu, ofis yazılımları, video düzenleme, üretkenlik ve daha fazlası gibi masaüstü uygulamalarını destekliyor. Huawei, iki ekosistem (PC ve tablet) arasında oldukça hızlı geçiş yapılabildiğini söylüyor.

Huawei MatePad Edge, 175° maksimum açılma açısı sayesinde yeni Surface Pro 2'si 1 arada cihazlarda bulunanlara oldukça benzeyen yerleşik bir ayaklığa sahip. Ancak Huawei, Apple'ın Magic Keyboard aksesuarıyla eşleştirildiğinde MatePad Edge'i iPad Pro benzeri bir cihaza dönüştüren bir klavye aksesuarı da sunuyor. Çizim ve 3B modelleme için de Huawei M-Pencil Pro kalem mevcut.

Görünüşe göre Huawei, performans konusunda da Apple ile rekabet etmek istiyor. Huawei, yeni Kirin X90 ve Kirin X90A işlemcilerinin bu yılki MatePad Pro 13.2 ve diğer yeni MatePad’lerde olan Kirin T92'ye kıyasla yaklaşık 3.8 kat performans artışıyla Apple M5'e yaklaştığını iddia ediyor. Bu yonga seti, isteğe bağlı sıvı soğutma ve iki buhar odasıyla destekleniyor.

Huawei MatePad Edge, 14.2 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran, 3120 x 2080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Cihaz, 140 W kablolu şarjı destekleyen 12900 mAh bataryadan güç alıyor. 50 MP ana kamera ve 32 MP selfie kamerayla donatılmış.

Huawei MatePad Edge fiyatı ne kadar?

Tüm bu donanım, 789 gr ağırlığında, 6.85 mm kalınlığında bir kasada sunuluyor. MatePad Edge, 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla birlikte 5999 yuan (844 dolar) başlangıç ​​fiyatına sahip. Mat ekran kaplama, sıvı soğutma, klavye aksesuarı, 32 GB RAM ve 2 TB depolama alanı sunan modeli ise 12999 yuan (1830 dolar) olarak fiyatlandırılmış. Renk seçenekleri arasında, uzay grisi ve gümüş yer alıyor. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

16GB + 256GB: 5999 yuan (844 dolar)

16GB + 512GB: 6499 yuan (914 dolar)

16GB + 512GB (Soft Light versiyon) 7299 yuan (1027 dolar)

24GB + 1TB: 7999 yuan (1126 dolar)

24GB + 1TB Soft Light versiyon (klavye dahil): 9999 yuan (1407 dolar)

32GB + 2TB Sıvı soğutmalı versiyon (klavye dahil): 12999 yuan (1830 dolar)

Huawei MatePad Edge özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 14.2 inç, 3120x2080, 1000 nit, 120Hz, OLED

: 14.2 inç, 3120x2080, 1000 nit, 120Hz, OLED İşlemci : Kirin X90 / Kirin X90A

: Kirin X90 / Kirin X90A Bellek : 16GB / 24GB / 32GB RAM

: 16GB / 24GB / 32GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Kamera : 50MP (arka) / 32MP (ön)

: 50MP (arka) / 32MP (ön) Batarya : 12900 mAh, 140W şarj

: 12900 mAh, 140W şarj Yazılım : HarmonyOS 5.1

: HarmonyOS 5.1 Boyut ve ağırlık: 312.08 x 212.02 x 6.85 mm, 789 g

