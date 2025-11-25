Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei MatePad Edge 2'si 1 arada tablet tanıtıldı: İşte özellikleri

    Huawei, yeni 2'si 1 arada tabletini tanıttı. Huawei MatePad Edge, ultra hızlı şarj olan bataryası ve sıvı soğutma çözümüyle desteklenen PC düzeyinde güçlü işlemcisiyle iPad Pro'nun karşısına çıkıyor.

    iPad Pro rakibi Huawei MatePad Edge tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Mate 80 serisiyle birlikte yeni 2'si 1 arada tablet MatePad Edge’i tanıttı. Cihazın yenilikçi yanı, tablet ve PC modları arasında tek bir hareketle geçiş yapmak üzere optimize edilmiş yazılımı HarmonyOS 5'te yatıyor.

    Huawei MatePad Edge özellikleri ile neler sunuyor?

    Huawei MatePad Edge 2'si 1 arada tablet özellikleri Tam Boyutta Gör
    PC modu, ofis yazılımları, video düzenleme, üretkenlik ve daha fazlası gibi masaüstü uygulamalarını destekliyor. Huawei, iki ekosistem (PC ve tablet) arasında oldukça hızlı geçiş yapılabildiğini söylüyor.

    Huawei MatePad Edge, 175° maksimum açılma açısı sayesinde yeni Surface Pro 2'si 1 arada cihazlarda bulunanlara oldukça benzeyen yerleşik bir ayaklığa sahip. Ancak Huawei, Apple'ın Magic Keyboard aksesuarıyla eşleştirildiğinde MatePad Edge'i iPad Pro benzeri bir cihaza dönüştüren bir klavye aksesuarı da sunuyor. Çizim ve 3B modelleme için de Huawei M-Pencil Pro kalem mevcut.

    Görünüşe göre Huawei, performans konusunda da Apple ile rekabet etmek istiyor. Huawei, yeni Kirin X90 ve Kirin X90A işlemcilerinin bu yılki MatePad Pro 13.2 ve diğer yeni MatePad’lerde olan Kirin T92'ye kıyasla yaklaşık 3.8 kat performans artışıyla Apple M5'e yaklaştığını iddia ediyor. Bu yonga seti, isteğe bağlı sıvı soğutma ve iki buhar odasıyla destekleniyor.

    Huawei MatePad Edge, 14.2 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran, 3120 x 2080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Cihaz, 140 W kablolu şarjı destekleyen 12900 mAh bataryadan güç alıyor. 50 MP ana kamera ve 32 MP selfie kamerayla donatılmış.

    Huawei MatePad Edge fiyatı ne kadar?

    Tüm bu donanım, 789 gr ağırlığında, 6.85 mm kalınlığında bir kasada sunuluyor. MatePad Edge, 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla birlikte 5999 yuan (844 dolar) başlangıç ​​fiyatına sahip. Mat ekran kaplama, sıvı soğutma, klavye aksesuarı, 32 GB RAM ve 2 TB depolama alanı sunan modeli ise 12999 yuan (1830 dolar) olarak fiyatlandırılmış. Renk seçenekleri arasında, uzay grisi ve gümüş yer alıyor. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 16GB + 256GB: 5999 yuan (844 dolar)
    • 16GB + 512GB: 6499 yuan (914 dolar)
    • 16GB + 512GB (Soft Light versiyon) 7299 yuan (1027 dolar)
    • 24GB + 1TB: 7999 yuan (1126 dolar)
    • 24GB + 1TB Soft Light versiyon (klavye dahil): 9999 yuan (1407 dolar)
    • 32GB + 2TB Sıvı soğutmalı versiyon (klavye dahil): 12999 yuan (1830 dolar)

    Huawei MatePad Edge özellikleri

    Huawei MatePad Edge teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 14.2 inç, 3120x2080, 1000 nit, 120Hz, OLED
    • İşlemci: Kirin X90 / Kirin X90A
    • Bellek: 16GB / 24GB / 32GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
    • Kamera: 50MP (arka) / 32MP (ön)
    • Batarya: 12900 mAh, 140W şarj
    • Yazılım: HarmonyOS 5.1
    • Boyut ve ağırlık: 312.08 x 212.02 x 6.85 mm, 789 g

    Kaynakça https://consumer.huawei.com/cn/tablets/matepad-edge/ https://www.huaweicentral.com/huawei-matepad-edge-unveiled/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizel araçlarda hararet göstergesi kaçta olmalı diş kisti ameliyatı olanların yorumları kadınlar kulübü tfsi nedir gta vice city crack chery tiggo kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum