Huawei Mate 80 ve Mate 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Huawei Mate 80 ve 80 Pro neler sunuyor?
İki model de 6.75 inç büyüklüğe ve 1280×2832 çözünürlüğe sahip LTPO OLED ekranla geliyor. Ekranlar, 1-120 Hz arasında yenileme hızı, 1.07 milyar renk, 1440 Hz PWM karartma özellikleriyle destekleniyor. Huawei, panelin telefonlarda bugüne kadar görülen en parlak ekran olduğunu ve 8.000 nit seviyesine çıktığını söylüyor. Koruma olarak ise e ikinci nesil Kunlun Glass kullanılıyor.
Mate 80 Pro’da Kirin 9030, Mate 80’de ise Kirin 9020 yonga seti kullanılıyor. Huawei’ye göre Kirin 9030, 9020’den %35 daha hızlı. 9020 de önceki nesil 9010’a göre %35 daha hızlı. Pro Max modelinde yer alan Kirin 9030 Pro’nun ise Kirin 9030’dan %7 daha güçlü olduğu belirtiliyor.
Her iki telefonda da 5.750 mAh batarya yer alıyor ancak şarj hızlarıyla birbirlerinden ayrılıyor. Mate 80 Pro'da 100W kablolu, 80W kablosuz şarj sunulurken, Mate 80'de 66W kablolu, 50W kablosuz şarj hızı sunuluyor.
Mate 80 serisi, yeni tasarıma sahip ve güçlü yapay zeka özellikleriyle gelen HarmonyOS 6 ile çıkıyor. Fiyatlandırma ise şu şekilde:
Huawei Mate 80 fiyatı
- 12/256 GB: 660 dolar
- 12/512 GB: 730 dolar
- 16/512 GB: 775 dolar
Huawei Mate 80 Pro fiyatı
- 12/256 GB: 845 dolar
- 12/512 GB: 915 dolar
- 16/512 GB: 985 dolar
- 16 GB/1 TB: 1125 dolar
Huawei Mate 80 özellikleri
- Ekran: 6.75 inç, 1280 x 2832 piksel, 120Hz, 8000 nit, OLED
- İşlemci: Kirin 9020
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 12MP (periskop telefoto) + 40MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5750 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz şarj
- İşletim sistemi: HarmonyOS 6.0
- Boyut ve ağırlık: 161.9 x 76 x 8 mm, 217 g
Huawei Mate 80 Pro özellikleri
- Ekran: 6.75 inç, 1280 x 2832 piksel, 120Hz, 8000 nit, OLED
- İşlemci: Kirin 9030
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 48MP (periskop telefoto) + 40MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5750 mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz şarj
- İşletim sistemi: HarmonyOS 6.0
- Boyut ve ağırlık: 161.9 x 76 x 8 mm, 219 g