Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Mate 80 ve Mate 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

    Huawei, amiral gemisi modelleri Mate 80 ve Mate 80 Pro'yu Çin'de tanıttı. Güçlü kamera donanımı ve gelişmiş ekranlarıyla dikkatleri üzerine çeken telefonlar neler sunuyor?

    Huawei Mate 80 ve 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Huawei, amral gemisi modelleri Mate 80 ve Mate 80 Pro'yu Çin'de tanıttı. Aynı tasarımı ve özellikleri paylaşan modeller küçük farklarla birbirinden ayrılıyor.

    Huawei Mate 80 ve 80 Pro neler sunuyor?

    İki model de 6.75 inç büyüklüğe ve 1280×2832 çözünürlüğe sahip LTPO OLED ekranla geliyor. Ekranlar, 1-120 Hz arasında yenileme hızı, 1.07 milyar renk, 1440 Hz PWM karartma özellikleriyle destekleniyor. Huawei, panelin telefonlarda bugüne kadar görülen en parlak ekran olduğunu ve 8.000 nit seviyesine çıktığını söylüyor. Koruma olarak ise e ikinci nesil Kunlun Glass kullanılıyor.

    Huawei Mate 80 ve 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Her iki modelde 3D ToF yüz tarama kamerası ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörü var. Ayrıca uydu iletişimi de destekleniyor.

    Mate 80 Pro’da Kirin 9030, Mate 80’de ise Kirin 9020 yonga seti kullanılıyor. Huawei’ye göre Kirin 9030, 9020’den %35 daha hızlı. 9020 de önceki nesil 9010’a göre %35 daha hızlı. Pro Max modelinde yer alan Kirin 9030 Pro’nun ise Kirin 9030’dan %7 daha güçlü olduğu belirtiliyor.

    Her iki telefonda da 5.750 mAh batarya yer alıyor ancak şarj hızlarıyla birbirlerinden ayrılıyor. Mate 80 Pro'da 100W kablolu, 80W kablosuz şarj sunulurken, Mate 80'de 66W kablolu, 50W kablosuz şarj hızı sunuluyor.

    Huawei Mate 80 ve 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları Tam Boyutta Gör
    Mate 80’in ana kamerası 50 MP ve değişken diyaframlı (f/1.4–f/4.0) 1/1.28 inç RYYB sensör kullanıyor. Buna 40 MP ultra geniş kamera ve 12 MP 5.5x telefoto lens eşlik ediyor. Mate 80 Pro’da ana ve ultra geniş kameralar aynı, ancak daha gelişmiş telefoto kamera yer alıyor: 48 MP sensör, 4x yakınlaştırma ve daha parlak f/2.1 diyafram. Her iki model de ikinci nesil Red Maple görüntü işlemcisiyle geliyor.

    Mate 80 serisi, yeni tasarıma sahip ve güçlü yapay zeka özellikleriyle gelen HarmonyOS 6 ile çıkıyor. Fiyatlandırma ise şu şekilde:

    Huawei Mate 80 fiyatı

    • 12/256 GB: 660 dolar
    • 12/512 GB: 730 dolar
    • 16/512 GB: 775 dolar

    Huawei Mate 80 Pro fiyatı

    • 12/256 GB: 845 dolar
    • 12/512 GB: 915 dolar
    • 16/512 GB: 985 dolar
    • 16 GB/1 TB: 1125 dolar

    Huawei Mate 80 özellikleri 

    • Ekran: 6.75 inç, 1280 x 2832 piksel, 120Hz, 8000 nit, OLED
    • İşlemci: Kirin 9020
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 12MP (periskop telefoto) + 40MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5750 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 6.0
    • Boyut ve ağırlık: 161.9 x 76 x 8 mm, 217 g

    Huawei Mate 80 Pro özellikleri 

    • Ekran: 6.75 inç, 1280 x 2832 piksel, 120Hz, 8000 nit, OLED
    • İşlemci: Kirin 9030
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 48MP (periskop telefoto) + 40MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5750 mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 6.0
    • Boyut ve ağırlık: 161.9 x 76 x 8 mm, 219 g
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    anafranil kullananlar kadınlar kulübü civilization 6 türkçe yama hacizli araç parçalama cezası nesine sistem 1 2 3 4 nedir tunaoğlu ayran

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum