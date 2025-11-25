Huawei Mate 80 ve Mate 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, amral gemisi modelleri Mate 80 ve Mate 80 Pro'yu Çin'de tanıttı. Aynı tasarımı ve özellikleri paylaşan modeller küçük farklarla birbirinden ayrılıyor.

Huawei Mate 80 ve 80 Pro neler sunuyor?

İki model de 6.75 inç büyüklüğe ve 1280×2832 çözünürlüğe sahip LTPO OLED ekranla geliyor. Ekranlar, 1-120 Hz arasında yenileme hızı, 1.07 milyar renk, 1440 Hz PWM karartma özellikleriyle destekleniyor. Huawei, panelin telefonlarda bugüne kadar görülen en parlak ekran olduğunu ve 8.000 nit seviyesine çıktığını söylüyor. Koruma olarak ise e ikinci nesil Kunlun Glass kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Her iki modelde 3D ToF yüz tarama kamerası ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörü var. Ayrıca uydu iletişimi de destekleniyor.

Mate 80 Pro’da Kirin 9030, Mate 80’de ise Kirin 9020 yonga seti kullanılıyor. Huawei’ye göre Kirin 9030, 9020’den %35 daha hızlı. 9020 de önceki nesil 9010’a göre %35 daha hızlı. Pro Max modelinde yer alan Kirin 9030 Pro’nun ise Kirin 9030’dan %7 daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Her iki telefonda da 5.750 mAh batarya yer alıyor ancak şarj hızlarıyla birbirlerinden ayrılıyor. Mate 80 Pro'da 100W kablolu, 80W kablosuz şarj sunulurken, Mate 80'de 66W kablolu, 50W kablosuz şarj hızı sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Mate 80’in ana kamerası 50 MP ve değişken diyaframlı (f/1.4–f/4.0) 1/1.28 inç RYYB sensör kullanıyor. Buna 40 MP ultra geniş kamera ve 12 MP 5.5x telefoto lens eşlik ediyor. Mate 80 Pro’da ana ve ultra geniş kameralar aynı, ancak daha gelişmiş telefoto kamera yer alıyor: 48 MP sensör, 4x yakınlaştırma ve daha parlak f/2.1 diyafram. Her iki model de ikinci nesil Red Maple görüntü işlemcisiyle geliyor.

Mate 80 serisi, yeni tasarıma sahip ve güçlü yapay zeka özellikleriyle gelen HarmonyOS 6 ile çıkıyor. Fiyatlandırma ise şu şekilde:

Huawei Mate 80 fiyatı

12/256 GB: 660 dolar

12/512 GB: 730 dolar

16/512 GB: 775 dolar

Huawei Mate 80 Pro fiyatı

12/256 GB: 845 dolar

12/512 GB: 915 dolar

16/512 GB: 985 dolar

16 GB/1 TB: 1125 dolar

Huawei Mate 80 özellikleri

Ekran : 6.75 inç, 1280 x 2832 piksel, 120Hz, 8000 nit, OLED

: 6.75 inç, 1280 x 2832 piksel, 120Hz, 8000 nit, OLED İşlemci : Kirin 9020

: Kirin 9020 Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP (birincil) + 12MP (periskop telefoto) + 40MP (ultra geniş)

: 50MP (birincil) + 12MP (periskop telefoto) + 40MP (ultra geniş) Ön kamera : 13MP

: 13MP Batarya : 5750 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz şarj

: 5750 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz şarj İşletim sistemi: HarmonyOS 6.0

HarmonyOS 6.0 Boyut ve ağırlık: 161.9 x 76 x 8 mm, 217 g

Huawei Mate 80 Pro özellikleri

Ekran : 6.75 inç, 1280 x 2832 piksel, 120Hz, 8000 nit, OLED

: 6.75 inç, 1280 x 2832 piksel, 120Hz, 8000 nit, OLED İşlemci : Kirin 9030

: Kirin 9030 Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP (birincil) + 48MP (periskop telefoto) + 40MP (ultra geniş)

: 50MP (birincil) + 48MP (periskop telefoto) + 40MP (ultra geniş) Ön kamera : 13MP

: 13MP Batarya : 5750 mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz şarj

: 5750 mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz şarj İşletim sistemi: HarmonyOS 6.0

HarmonyOS 6.0 Boyut ve ağırlık: 161.9 x 76 x 8 mm, 219 g

