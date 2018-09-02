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Huawei'nin yeni cihazı, eşyaların yerini bulmanıza yardımcı olacak

IFA 2018 etkinliği sürerken firmalar nesnelerin interneti(IoT) ve yapay zekaya odaklanmış durumda, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei de IoT cihazı piyasaya sürdü: Huawei Locator
8 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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IFA 2018 Berlin'de hız kesmeden devam ediyor. Huawei'nin tanıttığı yeni cihaz, Huawei Locator ile eşyalarınızın yerini hatırlamak zahmetinden kurtulacaksınız. 
Nesnelerin interneti (IoT), aklınıza gelebilecek her nesnenin bir şekilde internete erişip, diğer cihazlarla iletişim halinde olmasıdır. Günümüzdeki her elektronik cihaz artık akıllı olmaya başladığı için artık bu cihazlar da birbirleriyle iletişim edebilir duruma gelmiştir.  

Özellikleri neler? 

Akıllı telefonla eşleştirilen Huawei Locator, araba anahtarlarınıza, çantalarınıza ve hatta evcil hayvanınızın tasmasına takılabilir  bir izleme aygıtı ve 10 metreden sonra cihazın üzerindeki dahili alarm ötmeye başlıyor. Uydu konum verileri yardımıyla konum takibi sağlayan cihazda GPS, A-GPS, Galileo uydu takip sistemi mevcut. 
15 günlük bekleme süresi vaat eden Huawei Locator, 660 mAh pil ile destekleniyor. 1,95 x 1,5 x 0,67 inç boyutlarında olan Huawei Locator en küçük takip cihazlarından birisi.
Cihaz ayrıca, nesnelerin interneti(IoT) için yeni hücresel kablosuz standartları olan NB-IoT ve eMTC ile donatıldı. Acil Durum düğmesi bulunan cihazda, toza ve suya dayanıklılık sağlayan IP68 derecesine sahip.
Huawei,  Huawei Locator için fiyat ve stok durumu hakkında henüz bilgi vermedi. 

https://www.gadgetsnow.com/more-gadgets/huaweis-new-device-will-help-you-not-to-forget-your-items/articleshow/65633811.cms Yorum Yaz
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Infinitum 8 ay
Teknoloji tasarım dersinde söylemiştim dalga geçmişlerdi.
Birkaç yıl sonra araştırdım ki Aliexpress'te var.
Son yıllarda çentik ve kulaklık girişi kaldırma modasından sonra en kızdığım şey birkaç satır kodla zaten az çok yapılabilen her halta yapay zeka ismini yapıştırmaları.
Yıllar önce çıkmış sabit lensli ucuz fotoğraf makineleri bile ortam algılayıp otomatik ayar yapabilirken Huawei çıkıp işte bu yapay zeka dedi, herkes de yuttu.
Bu tür işlemlerin ayrı bir işlemcide yürütülmesi dışında ota moka yapay zeka dememizi gerektirecek ne var anlamıyorum.
Buna da yapay zeka derlerse şaşırmam artık.
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Francis J. Underwood 8 ay
Kaybolmak istesem
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UnicornKnight 8 ay
Microsoft bunu ilk ya da ikinci nesil Nokia Lumia'lardan biriyle seneler evvel gerçekleştirmişti. yine HTC'nin de bu kadar eski olmasa da benzer bir girişimi mevcuttu.
dolayısı ile yeni bir şey değil, tutulacağını da -önceki örnekleri dikkate alınca- hiç sanmıyorum.
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sepkov 8 ay
Bence böyle bir alet için 15 gün yetersiz bir süre.
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Tugrul_512bit 8 ay
Tüm seçim sandıklarına bundan birer tane lazım.
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