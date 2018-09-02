Huawei'nin yeni cihazı, eşyaların yerini bulmanıza yardımcı olacak

IFA 2018 Berlin'de hız kesmeden devam ediyor. Huawei'nin tanıttığı yeni cihaz, Huawei Locator ile eşyalarınızın yerini hatırlamak zahmetinden kurtulacaksınız.

Nesnelerin interneti (IoT), aklınıza gelebilecek her nesnenin bir şekilde internete erişip, diğer cihazlarla iletişim halinde olmasıdır. Günümüzdeki her elektronik cihaz artık akıllı olmaya başladığı için artık bu cihazlar da birbirleriyle iletişim edebilir duruma gelmiştir.

Özellikleri neler?

Akıllı telefonla eşleştirilen Huawei Locator, araba anahtarlarınıza, çantalarınıza ve hatta evcil hayvanınızın tasmasına takılabilir bir izleme aygıtı ve 10 metreden sonra cihazın üzerindeki dahili alarm ötmeye başlıyor. Uydu konum verileri yardımıyla konum takibi sağlayan cihazda GPS, A-GPS, Galileo uydu takip sistemi mevcut.

15 günlük bekleme süresi vaat eden Huawei Locator, 660 mAh pil ile destekleniyor. 1,95 x 1,5 x 0,67 inç boyutlarında olan Huawei Locator en küçük takip cihazlarından birisi.

Cihaz ayrıca, nesnelerin interneti(IoT) için yeni hücresel kablosuz standartları olan NB-IoT ve eMTC ile donatıldı. Acil Durum düğmesi bulunan cihazda, toza ve suya dayanıklılık sağlayan IP68 derecesine sahip.

Huawei, Huawei Locator için fiyat ve stok durumu hakkında henüz bilgi vermedi.

https://www.gadgetsnow.com/more-gadgets/huaweis-new-device-will-help-you-not-to-forget-your-items/articleshow/65633811.cms