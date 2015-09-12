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Hubble Uzay Teleskobu Ayçiçeği Galaksisi'ni görüntüledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Hubble Uzay Teleskobu Ayçiçeği Galaksisi'ni görüntüledi
NASA ve ESA'nın ortak projesi olarak 1990 yılında alçak Dünya yörüngesine fırlatılan ve o günden beri uzayın uzak köşelerini inceleyen Hubble Uzay Teleskobu, ilgi çekici görüntüler yakalamaya devam ediyor. Bugüne kadar 13 binden fazla bilimsel makalenin yayınlanmasına yetecek kadar veri toplayan Hubble Uzay Teleskobu, şimdi de Messier 63 galaksisini detaylı olarak incelemeye başladı.
Görünüşünden dolayı Ayçiçeği Galaksisi olarak da anılan Messier 63'ün Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen yeni görüntüsü, geçtiğimiz günlerde NASA tarafından yayınlandı. NASA tarafından yayınlanan bu görüntü, Ayçiçeği Galaksisi'nin karmaşık görüntüsünü gözler önüne serdi.
Samanyolu gibi bir sarmal galaksi olan Ayçiçeği Galaksisi, Güneş Sistemi'nden yaklaşık 37 milyon ışık yılı uzakta yer alan Av Köpekleri Takım Yıldızı'nın bir parçası. Etrafı kısa sarmal kollarla çevrili bir diski andıran Ayçiçeği Galaksisi, bu görüntüsüyle bir ayçiçeğinin merkezindeki motifi andırıyor.

Girdap Galaksisi'ne de ev sahipliği yapan M51 Galaksi Grubu'nun bir parçası olan Ayçiçeği Galaksisi'nin bu görüntüsünde sarmal kolların oldukça parlak olduğu görülüyor. Sarmal kolların bu kadar parlak görünmesi, bazıları mavi/beyaz dev yıldızlar olan genç yıldızların bu bölgelerde bulunmasına bağlanıyor.
Hubble Uzay Teleskobu Ayçiçeği Galaksisi'ni görüntüledi
 

http://news.softpedia.com/news/distant-galaxy-resembles-a-cosmic-sunflower-in-new-hubble-view-491546.shtml Yorum Yaz
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casperfriendly 4 yıl en beğenilen
Sübhânallah !!
2 Yanıt Yanıtla +28
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my54 4 yıl
37 milyon ışık yılını hayret verici buluyorsunuz,
ama üyelerden biri Allahın büyüklüğünü övdüğü bir sözü paylaşması olumsuz karşılanıyor, bakıyorum da son zamanlarda gençlerde din antipatisi (özellikle de İslamda) hat safhaya ulaşıyor.
Mevlam hidayet nasip eylesin diye dua ediyorum sadece.
37 milyon ışık yılını hayret verici buluyorsunuz,ama üyelerden biri Allahın büyüklüğünü övdüğü bir sözü paylaşması olumsuz karşılanıyor, bakıyorum da son z...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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engin_9091 4 yıl
1 saniyede 300.000 km ışık hızıysa....37 milyon ışık yılı Fatal error :)
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BaŞKumandaN 4 yıl
Şu kâinatın büklügüne bakın da Rabbimizin azametini kudretini anlayın belkide her galakside bize benzeyen akıllı canlılar var ve onlarda bu kâinata hayretle bakıyor.
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LeSRiSeL 4 yıl
o galaksi çoktan yok olmuştur biz 37 milyon yıl öncesine bakıyoruz.
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Volkanbaba 4 yıl LeSRiSeL
37 M. yıl uzayda boyutunda çok kısa bir zaman. Büyük ihtimalle yerli yerindedir
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THUGGER 4 yıl
guzel
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KinopioTaichou 4 yıl
vay be
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Mesudum 4 yıl
"...sarmal galaksi olan Ayçiçeği Galaksisi, Güneş Sistemi'nden yaklaşık 37 milyon ışık yılı uzakta yer alan Av Köpekleri Takım Yıldızı'nın bir parçası..."
Hem bir Galaksi, hem bir takımyıldızın parçası!
Ampirik gözlemleri reddetmeden yeni bilgileri o kadar uyum içinde monte edebilecek kadar konuya hakimler, hem de her saniye ne kadar az bildiklerini itiraf edebilecek kadar mütevaziler. Daha iyi yere gelmek için deli gibi de çalışıyorlar.
Onlar yapmayacak da forumda noktalama peşinde koşan sıfırcı hocalar mı, yoksa bunların azameti karşısında hayranlığını ve zayıflığını kendi meşrebince ifade edenleri hor görenler mi yapacak?
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ciroer 4 yıl
bende büyüklüğü kafanızda yaratmanız acısından şöyle belirteyim.Kanınızda ki alyuvar tanesinin Güneş olduğunu varsayarsak sadece samanyolu galaksisi Amerika birleşik devletlerinin yüz ölçümü kadar... :) ve bu galaksiden trilyonlarca var
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Hocam sende olmasan sadece uygulama haberleri göreceğiz koca sitede. Daha çok konu/haber bekliyoruz senden. En azindan ben bekliyorum. Teşekkürler.
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artenis 4 yıl
37 milyon ışık yılı, 13bin makale diyor, hubble teleskop, yörünge vs biride melek var mı ? Şeytan var mı? ... Öteki de diyor ki amin de evladım amin de....
Sana savunduğun şey bile önce ne diyor ? İKRA, şimdi sen düşün...
( ne olur ne olmaz ben yinede yazayım: Önce bilim öğren, makale yaz sonra zaten senin her lafını dinleyecek kişiler senin KONFERANSINA gelir, istediğini söyle )
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fatsa52 4 yıl
37 milyon yil oncesini gozlemleyebilmek. O goruntu buraya gelmek icin cok ugrasti gencler
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Japonya 4 yıl
Son zamanlarda boyle haberleri gormek mutluluk verici :)
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