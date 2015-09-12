Hubble Uzay Teleskobu Ayçiçeği Galaksisi'ni görüntüledi

NASA ve ESA'nın ortak projesi olarak 1990 yılında alçak Dünya yörüngesine fırlatılan ve o günden beri uzayın uzak köşelerini inceleyen Hubble Uzay Teleskobu, ilgi çekici görüntüler yakalamaya devam ediyor. Bugüne kadar 13 binden fazla bilimsel makalenin yayınlanmasına yetecek kadar veri toplayan Hubble Uzay Teleskobu, şimdi de Messier 63 galaksisini detaylı olarak incelemeye başladı.

Görünüşünden dolayı Ayçiçeği Galaksisi olarak da anılan Messier 63'ün Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen yeni görüntüsü, geçtiğimiz günlerde NASA tarafından yayınlandı. NASA tarafından yayınlanan bu görüntü, Ayçiçeği Galaksisi'nin karmaşık görüntüsünü gözler önüne serdi.

Samanyolu gibi bir sarmal galaksi olan Ayçiçeği Galaksisi, Güneş Sistemi'nden yaklaşık 37 milyon ışık yılı uzakta yer alan Av Köpekleri Takım Yıldızı'nın bir parçası. Etrafı kısa sarmal kollarla çevrili bir diski andıran Ayçiçeği Galaksisi, bu görüntüsüyle bir ayçiçeğinin merkezindeki motifi andırıyor.





Girdap Galaksisi'ne de ev sahipliği yapan M51 Galaksi Grubu'nun bir parçası olan Ayçiçeği Galaksisi'nin bu görüntüsünde sarmal kolların oldukça parlak olduğu görülüyor. Sarmal kolların bu kadar parlak görünmesi, bazıları mavi/beyaz dev yıldızlar olan genç yıldızların bu bölgelerde bulunmasına bağlanıyor.



http://news.softpedia.com/news/distant-galaxy-resembles-a-cosmic-sunflower-in-new-hubble-view-491546.shtml