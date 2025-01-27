İkonik uzay teleskobu James Webb, bütçe kesintileri ile karşı karşıya

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Tam Boyutta Gör NASA öncülüğünde ve ESA ile geliştirilen, 2022'de yörüngesine giren ve üç yıldır aktif görevde olan ve bu kısa süre içerisinde inanılmaz keşiflere imza atan uzay tabanlı gözlemevi James Webb Uzay Teleskobu (JWST), olası bütçe kesintileri ile karşı karşıya. JWST gökbilimcilerin beklentilerini aşmaya devam ederken, kesintilerin sonbaharda etkisini gösterebileceği söyleniyor.

JWST'nin beş yıllık resmi birincil görev süresinin yarısına gelmişken, teleskobun beklenenden daha iyi performans sergilediğini ve gözlem süresi talebinin arzı kat kat aştığını belirtiyor. Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScI) Direktörü Jennifer Lotz, telskobun henüz zirve bilimsel kapasitesine ulaşmadığını ve beklentilerimizin çok daha ötesinde performans gösterdiğini söylerken enstitüdeki JWST proje bilimcisi Macarena Garcia “Özetle, bilimde devrim yaratma vaadini gerçekten yerine getiriyor” dedi.

JWST için şimdiden bütçe kesintisi öngörülüyor

JWST'nin tasarım ömrü 10 yıl olarak belirlenmiş olsa da, yetkililer teleskobun bu süreden çok daha uzun süre görev yapmasını bekliyor. Teleskobun tek tüketilebilir malzemesi itici yakıt ve bu itici yakıtın da 20 yıldan fazla dayanacağı öngörülüyor. Bu durum, astronomları JWST'nin 2040'lı yıllara kadar aktif kalabileceği ve bu dönemde, 2040'ların başlarında fırlatılabilecek olası bir diğer büyük teleskop olan Habitable Worlds Observatory ile paralel olarak çalışabileceği konusunda umutlandırıyor.

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Astronomların JWST’den gözlem süresi talepleri rekor seviyelere ulaşırken NASA’nın 2025 mali yılı için sunduğu bütçe teklifinde JWST’ye ayrılan fonun 187 milyon dolar olduğu, bunun 127 milyon dolarının teleskop operasyonları ve 60 milyon dolarının ise teleskobu kullanan astronomlara verilen bilimsel hibeler için ayrıldığı bildirildi. Bu bütçenin 2029’a kadar sabit kalması öngörülüyor.

STScI'de JWST görevine liderlik eden Tom Brown, teleskobun operasyonel bütçesinin yüzde 20 oranında bir kesintiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı. Bu kesintiler, 2026 mali yılı başında, ekim ayı gibi uygulanmaya başlanabilir. Bu kesintilerin, teleskobun bilimsel üretkenliği üzerinde büyük etkiler yaratacağı, astronomların desteklenmesi, teleskobun bazı modlarının kullanılabilirliği ve teleskoptaki sorunların çözülmesi gibi birçok alanda olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

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James Webb teleskobu bütçe kesintileri ile karşı karşıya