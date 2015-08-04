Hubble Uzay Teleskobu ölen yıldızın son anlarını görüntüledi

1990 yılında fırlatılan ve evren hakkında bilinmeyen birçok detayın ortaya çıkmasını sağlayan Hubble Uzay Teleskobu birkaç yıl içinde kullanımdan çıkacak ve yerini James Webb Uzay Teleskobu'na bırakacak olsa da henüz evrenin keşfi için önemini kaybetmiş değil. Evrenin uzak köşelerini keşfetmeye devam eden Hubble Uzay Teleskobu geçtiğimiz günlerde, Yay Takımyıldızı yakınlarındaki bir yıldızın ölümünü yakından inceledi.



Dünya'dan yaklaşık 15 bin ışık yılı uzaklıkta olan bu yıldız patlarken dış kabuğunu atarak yeni bir gezegenimsi bulutsunun oluşmasını sağladı. İçerisinde az miktarda kozmik toz da barındıran bu yeni parlak gaz kütlesi, NGC 6565 Nebulası olarak adlandırıldı. NGC 6565 nebulasını oluşturan bu yıldızdan geriye sadece parlak çekirdeği kaldı. Yıldızın enkazından çıkan ultraviole radyasyon, oluşan gezegenimsi bulutsuya renk vererek müthiş bir kozmik görüntünün ortaya çıkmasını sağladı.

NASA tarafından konuyla ilgili yayınlanan açıklamada ölen yıldızın yaklaşık 10 bin yıl sonra soğumaya başlayacağı ve beyaz cüce haline geleceği belirtildi. Bu durumun gerçekleşmesinin ardından NGC 6565'i harekete geçiren ultraviole radyasyon ortadan kalkacak ve gezegenimsi bulutsu yavaş yavaş solarak zamanla tamamen görünmez olacak. Ölen yıldızın ardında bıraktığı gezegenimsi bulutsuyu aşağıdaki resimde görebilirsiniz.



http://www.nasa.gov/image-feature/goddard/hubble-sees-a-dying-stars-final-moments