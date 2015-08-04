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Hubble Uzay Teleskobu ölen yıldızın son anlarını görüntüledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
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35
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Hubble Uzay Teleskobu ölen yıldızın son anlarını görüntüledi

 1990 yılında fırlatılan ve evren hakkında bilinmeyen birçok detayın ortaya çıkmasını sağlayan Hubble Uzay Teleskobu birkaç yıl içinde kullanımdan çıkacak ve yerini James Webb Uzay Teleskobu'na bırakacak olsa da henüz evrenin keşfi için önemini kaybetmiş değil. Evrenin uzak köşelerini keşfetmeye devam eden Hubble Uzay Teleskobu geçtiğimiz günlerde, Yay Takımyıldızı yakınlarındaki bir yıldızın ölümünü yakından inceledi.
Dünya'dan yaklaşık 15 bin ışık yılı uzaklıkta olan bu yıldız patlarken dış kabuğunu atarak yeni bir gezegenimsi bulutsunun oluşmasını sağladı. İçerisinde az miktarda kozmik toz da barındıran bu yeni parlak gaz kütlesi, NGC 6565 Nebulası olarak adlandırıldı. NGC 6565 nebulasını oluşturan bu yıldızdan geriye sadece parlak çekirdeği kaldı. Yıldızın enkazından çıkan ultraviole radyasyon, oluşan gezegenimsi bulutsuya renk vererek müthiş bir kozmik görüntünün ortaya çıkmasını sağladı.
NASA tarafından konuyla ilgili yayınlanan açıklamada ölen yıldızın yaklaşık 10 bin yıl sonra soğumaya başlayacağı ve beyaz cüce haline geleceği belirtildi. Bu durumun gerçekleşmesinin ardından NGC 6565'i harekete geçiren ultraviole radyasyon ortadan kalkacak ve gezegenimsi bulutsu yavaş yavaş solarak zamanla tamamen görünmez olacak. Ölen yıldızın ardında bıraktığı gezegenimsi bulutsuyu aşağıdaki resimde görebilirsiniz.
 
Hubble Uzay Teleskobu ölen yıldızın son anlarını görüntüledi

http://www.nasa.gov/image-feature/goddard/hubble-sees-a-dying-stars-final-moments Yorum Yaz
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DubSteq 4 yıl en beğenilen profecco
profecco
Eğer 15 bin ışık yılı uzaklıktaysa o patlama 15 bin yıl önce olmuş demektir. O patlamayı bizim şimdi görmemiz şimdi gerçekleştiği anlamına gelmez. 10 bin yıl sonra da soğuyacak diyor ya hani demek ki 5 bin yıl önce soğumuş bile :)

İşte genel görelilik kuramının temel yapıtaşı oluyor bu olay
. Serverden uzaklaştıkça Lag oluşmasıyla aynı bir olay.
profeccoEğer 15 bin ışık yılı uzaklıktaysa o patlama 15 bin yıl önce olmuş demektir. O patlamayı bizim şimdi görmemiz şimdi gerçekleştiği anla...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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tylolhot06 4 yıl
Şu evrenle, astronomi ile ilgili her konuya baktığımda, insan olarak ne kadar aciz bir varlık olduğumu hissediyorum.
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profecco 4 yıl
Eğer 15 bin ışık yılı uzaklıktaysa o patlama 15 bin yıl önce olmuş demektir. O patlamayı bizim şimdi görmemiz şimdi gerçekleştiği anlamına gelmez. 10 bin yıl sonra da soğuyacak diyor ya hani demek ki 5 bin yıl önce soğumuş bile :)
Eğer 15 bin ışık yılı uzaklıktaysa o patlama 15 bin yıl önce olmuş demektir. O patlamayı bizim şimdi görmemiz şimdi gerçekleştiği anlamına gelmez. 10 bin yıl so...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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personalcomputer 4 yıl
Bunları görünce, evrenin ne kadar büyük ve Allah'ın her şeye kadir olduğunu bir kez daha hatırlıyorum. 15 bin ışık yılı ne demek?
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onr5 4 yıl

Parola_18
usta 2 tane gebzede micro işlemci fabrikası açtı gaylere özgürlük dediniz uzaya 2 tane uydu gönderdi (yakında tamamen yerli uyduda gönderecek ) mini etegime dokunma dediniz kendi tankını füzesini helikopterini milli gemisini yaptı yapıyor hepimiz ermeniyiz dediniz usta 4 g geride kaldı yapacaksak gelecegin iletişim teknolojisi 5 g ye geçelim dedi aklınızca makara yGeçtiniz..1990 da sen laiklik kemalizim diye bagırıp büyük şirketler de köşe tutup bankaları boşaltıp ülkeyi soyarken elalem hobble la uzaya roket göndermiş çokmu ?

Makarnayı yemeli, kömürü yakmalısın. Sen bunları karıştırmıssın galiba :)
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yduman 4 yıl
Guhong01
Parola_18 usta 2 tane gebzede micro işlemci fabrikası açtı gaylere özgürlük dediniz uzaya 2 tane uydu gönderdi (yakında tamamen yerli uyduda gönderecek ) mini etegime dokunma dediniz kendi tankını füzesini helikopterini milli gemisini yaptı yapıyor hepimiz ermeniyiz dediniz usta 4 g geride kaldı yapacaksak gelecegin iletişim teknolojisi 5 g ye geçelim dedi aklınızca makara Geçtiniz.. usta çözüm süreci dedi düşman kesildiniz usta bu böyle yürümez (cözüm süreci) birden selo cu oluverdiniz... şimdi 1990 da sen laiklik kemalizim diye bagırıp büyük şirketler de köşe tutup bankaları boşaltıp ülkeyi soyarken elalem hobble la uzaya roket göndermiş çokmu ?
En günceli olarak 4G yerine 5g ye geçeriz dedi lafını yorumlayayım... 4g şuan 130 ülkede kullanılıyor, yani adını dahi duymadığınız çoğu ülke şuan bizden daha yüksek bir telefon ağı teknolojisine sahip, 5g dediğiniz şey şuan 10 metre aralıklarla iki oda arasında veri transferi yapıyor, hiç bir yerde kullanılmıyor, amerika ve japonyada en erken 3 senede kullanılmaya başlanacak, türkiyeye gelmesi 10 seneyi rahat bulur, 3g türkiyeye geldiğinde 3g 9 senelik bir teknolojiydi, siz şimdi 130 ülkede kullanılan bir teknolojiyi boşverin onu diye geçiştiren bir adamamı itimat ediyorsunuz? Ben bu ülkeye vergi veriyorum ve bu ağlar bizlerin verdiği vergilerle kuruluyor ve ben vergi veriyorsam bana bu standartı getirmek zorundadır, ben vergilerimin ayakkabı kutularında kayıtsız şekilde saklanılmasını istemiyorum

Baz istasyonlarının senin verdiğin vergilerle mi kurulduğunu düşünüyorsun? Devletin yaptığı sadece frekansları ihaleye çıkarmak. Vay arkadaş ne ayakkabı kutusuymuş... Nereden nereye bağlıyor millet.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guhong01 4 yıl yduman
yduman
Guhong01
Orijinalden alıntı: Parola_18 usta 2 tane gebzede micro işlemci fabrikası açtı gaylere özgürlük dediniz uzaya 2 tane uydu gönderdi (yakında tamamen yerli uyduda gönderecek ) mini etegime dokunma dediniz kendi tankını füzesini helikopterini milli gemisini yaptı yapıyor hepimiz ermeniyiz dediniz usta 4 g geride kaldı yapacaksak gelecegin iletişim teknolojisi 5 g ye geçelim dedi aklınızca makara Geçtiniz.. usta çözüm süreci dedi düşman kesildiniz usta bu böyle yürümez (cözüm süreci) birden selo cu oluverdiniz... şimdi 1990 da sen laiklik kemalizim diye bagırıp büyük şirketler de köşe tutup bankaları boşaltıp ülkeyi soyarken elalem hobble la uzaya roket göndermiş çokmu ?
En günceli olarak 4G yerine 5g ye geçeriz dedi lafını yorumlayayım... 4g şuan 130 ülkede kullanılıyor, yani adını dahi duymadığınız çoğu ülke şuan bizden daha yüksek bir telefon ağı teknolojisine sahip, 5g dediğiniz şey şuan 10 metre aralıklarla iki oda arasında veri transferi yapıyor, hiç bir yerde kullanılmıyor, amerika ve japonyada en erken 3 senede kullanılmaya başlanacak, türkiyeye gelmesi 10 seneyi rahat bulur, 3g türkiyeye geldiğinde 3g 9 senelik bir teknolojiydi, siz şimdi 130 ülkede kullanılan bir teknolojiyi boşverin onu diye geçiştiren bir adamamı itimat ediyorsunuz? Ben bu ülkeye vergi veriyorum ve bu ağlar bizlerin verdiği vergilerle kuruluyor ve ben vergi veriyorsam bana bu standartı getirmek zorundadır, ben vergilerimin ayakkabı kutularında kayıtsız şekilde saklanılmasını istemiyorum

Baz istasyonlarının senin verdiğin vergilerle mi kurulduğunu düşünüyorsun? Devletin yaptığı sadece frekansları ihaleye çıkarmak. Vay arkadaş ne ayakkabı kutusuymuş... Nereden nereye bağlıyor millet.

Küçümsenecek bir olay değil, şuan bunu yapanların yargılanmaması için hala çaba sarfediyor tarafsız cumhurbaşkanımız, vergi gelecek her öneriye tamam diyorlar, gelişmiş ülkeler vergiyle değil üretimle yücelir. Nasa zarara uğrayan her uzay aracı için milletine hesap veriyor, sebebi anlatılıyor, çünkü o araçlar milletin vergileriyle yapılıyor ve bu nedenle millete karşı sorumlu hissediliyor, ama bizde üzerine yatılan yüzlerce dosya var
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PeşimizdeBiriVar 4 yıl
Resmen geçmişte olan bir olayı konuşuyoruz. Uzay her geçen gün beni biraz daha etkiliyor, gece balkonda gökyüzünü izleyip ekilenmemek imkansız zaten.
Keşke bizim ülkemizde de bilim adına bir şeyler yapılsa. Siyasete, kavga-gürültüye gereğinden fazla kafa yorduğumuzdan baya yorgun düşüyoruz tabi.


Bu arada Hubble isminin hep çok havalı olduğunu düşünürdüm, yazık oldu
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Initializer 4 yıl
Bir bakıma zamanda yolculuk
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hollowman_ 4 yıl
şu olay aslında 15 bin yıl önce yaşandı. geçmişte yaşanan bir olayın resmine bakıyoruz, ışığı bize yeni ulaşıyor, ne acayip :)
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Mesudum 4 yıl
swat882
DubSteq
profeccoEğer 15 bin ışık yılı uzaklıktaysa o patlama 15 bin yıl önce olmuş demektir. O patlamayı bizim şimdi görmemiz şimdi gerçekleştiği anlamına gelmez. 10 bin yıl sonra da soğuyacak diyor ya hani demek ki 5 bin yıl önce soğumuş bile :)
İşte genel görelilik kuramının temel yapıtaşı oluyor bu olay
. Serverden uzaklaştıkça Lag oluşmasıyla aynı bir olay.
Çok açıklayıcı bir örnek olmuş

Evet!
Oynaya oynaya uzayın sırlarını çözenleri anlamaya başlayacağız.
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Guhong01 4 yıl
Bunlara ne gerek var ya dersanelerin kaderini konuşalım, baş örtüsü ilkokullara serbest olcak mı onu konuşalım. 25 yıl sonra bile o teleskobun bir merceğini yapacak teknolojimiz yok, bu ülke ne hale geldi böyle, bize yol yaptık,kuranı kürtçe yaptık diyen cumhurbaşkanı değil üretim yaptık diyen cumhurbaşkanı lazım
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Parola_18 4 yıl Guhong01
usta 2 tane gebze'de micro işlemci fabrikası açtı gaylere özgürlük dediniz uzaya 2 tane uydu gönderdi (yakında tamamen yerli uyduda gönderecek ) mini etegime dokunma dediniz kendi tankını füzesini helikopterini milli gemisini yaptı yapıyor "hepimiz ermeniyiz dediniz" usta "4 g geride kaldı yapacaksak gelecegin iletişim teknolojisi 5 g ye geçelim " dedi aklınızca makara Geçtiniz.. "usta çözüm süreci" dedi düşman kesildiniz usta bu böyle yürümez (cözüm süreci) birden selo cu oluverdiniz... şimdi 1990 da sen laiklik kemalizim diye bagırıp büyük şirketler de köşe tutup bankaları boşaltıp ülkeyi soyarken elalem hobble la uzaya roket göndermiş çokmu ?
3 Yanıt Yanıtla
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Mesudum 4 yıl
Beyaz cüceye dönüşen yıldız, bize güneşin geleceğini gösteriyor.
Tabi bilmem kaç milyar yıl sonrasını.
Güneş böyle dağılmadan önce dünyayı ve marsı içine alacak kadar genişleyecek, içindeki hidrojen ve helyum patlamaları artık demire kadar metallere dönüşecek, sonrasında kütle çekim kuvveti, güneşin maddesini ve patlamaları dengeleme yetmeyince: BOM!
Biz orada olmayacağız!
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Kartal Göz 4 yıl Mesudum
Mesudum
Beyaz cüceye dönüşen yıldız, bize güneşin geleceğini gösteriyor.
Tabi bilmem kaç milyar yıl sonrasını.
Güneş böyle dağılmadan önce dünyayı ve marsı içine alacak kadar genişleyecek, içindeki hidrojen ve helyum patlamaları artık demire kadar metallere dönüşecek, sonrasında kütle çekim kuvveti, güneşin maddesini ve patlamaları dengeleme yetmeyince: BOM!
Biz orada olmayacağız!

Güneşimizin kütlesi elementlerini demire ulaştıracak büyüklükte kütleye sahip değil. He nova esnasında ortaya çıkan yüksek sıcaklıkla anlık olarak belki ama kendi içindeki füzyonla bunu yapabilecek kadar kütlesi yok.
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