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Hublot'un ilk akıllı saati 2018 Dünya Kupası teması ve uçuk bir fiyatla geldi

Haziran ayında Rusya'da başlayacak 2018 FIFA Dünya Kupası'nın resmi sponsoru Hublot, turnuvaya özel oldukça şık bir akıllı saat geliştirdi. İşte Wear OS tabanlı akıllı saatin tüm özellikleri ve fiyatı
1 yıl
2,4b
1
12
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı saatler ilk kez duyurulduğunda, İsviçreli lüks saat üreticileri bu fikri pek ciddiye almamıştı. Birçoğu hala akıllı saat üretmeye sıcak bakmasa da bunların arasında TAG Heuer gibi istisnalar var. Görünüşe bakılırsa TAG Heuer akıllı saat girişimleri konusunda yalnız kalmayacak zira Hublot kendi lüks akıllı saatini duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Kendi yazı tipini oluşturan Netflix milyonlarca dolar tasarruf edecek"
Big Bang Referee olarak adlandırılan akıllı saat, şirketin önümüzdeki 2018 FIFA Dünya Kupası için tasarladığı bir model. Google'ın Wear OS (eski adıyla Android Wear) işletim sistemiyle çalışan saat 49 mm çapında titanyum kasa, 400×400 piksel (287 ppi) AMOLED dokunmatik ekran, Bluetooth ve WiFi desteğine sahip. Ayrıca 410 mAh pili sayesinde tam gün kullanım süresi sunabilecek.

Maçların başlama saatlerini ve golleri bildirecek

Dünya kupasına katılan ülkelerin bayraklarına benzeyen 32 kadran içeren akıllı saat etkinlikle ilgili geri sayım, maçların başlama saatleri için bildirimler gibi Dünya Kupası'na özgü özelliklerle birlikte gelecek. Ayrıca gol atıldığında titreşimle ve ekranda "GOAL" kelimesini göstererek kullanıcıları haberdar edeceğini belirtelim.
Bununla birlikte hakemlere, akıllı saatin gol çizgisi teknolojisiyle çalışan özel bir sürümü verilecek. Cihazın aslında 2017'den bu yana gizlice test edildiği söyleniyor. Ne yazık ki Hublot’un bu şık akıllı saati sınırlı sayıda piyasaya sürülecek. Tam olarak Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia ismiyle lanse edilen akıllı saat 5.200 dolarlık fiyat etiketiyle 1 Mayıs 2018'den itibaren Hublot mağazalarından satın alınabilecek.
 

https://www.hublot.com/zh/news/big-bang-referee-2018-fifa-world-cup-russia Yorum Yaz
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maho2306 1 yıl en beğenilen eScapeeXc
eScapeeXc
Hublot'un saatlerinden haberdar değilsiniz sanırım. $5200 Hublot için uygun bile denebilir. Bizim alım gücümüzü aşıyor mu evet aşıyor ama TAG Heuer, Hublot, Longines gibi markalar ultra premium markalar. Öyle ultra premium ki Seiko Astron bile tırt kalıyor bunlar yanında. Seiko astron görünce dibimiz düşüyor bizim :)

Söylediğin markaların hiçbiri ultra premium değil. Patek Philippe,Vacheron Constantin,Blancpain, IWC Schaffhausen, Rolex gibi markalar ultra premiumdur ve sadece dünyanın en zenginleri bu saatleri takabilir. Tag heuer, hublot, longines gibi markaları beyaz yakalı çalışan iyi maaş alan herkesin kolunda görebilirsin. Mesela bizde rüşvet olarak hani bir bakana saat verilmişti o saatin değeri 450.000 Euro markasıda patek philippe. Türk parasıyla 2.170.000 TL yapar düşün yani
eScapeeXcHublot'un saatlerinden haberdar değilsiniz sanırım. $5200 Hublot için uygun bile denebilir. Bizim alım gücümüzü aşıyor mu evet aşıyor...
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V4LKyR 1 yıl
Görülüyor ki insanımız saat hakkında bilgisiz... :(
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
chrono24.com.tr/...
Şimdilik casio ae-1100w ya da xiaomi mi band2 kullanıyorum. ilerleyen zamanlarda zengin olursam linkteki saati alıcam :D
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aycibin 1 yıl
içine pil koyacaklarına tüm premium saatler gibi otomatik yapsalar olmuyor mu?böyle bir sati hergün şarj etmek pek hoş durmaz
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cngzmls 1 yıl
Saçmalık, 500 lira bilgisayar faresi, 5000 lira kol saati, 2000 lira güneş gözlüğü vb. ürünler gördüm. Neymiş, çok lüksmüş kaliteliymiş. Yazık ya bu paralara, israf bunlar, kapitalist sistemin soyguncularına kendini yoldurmak. Müslüman içinse israf. Bunların hesabını veremezler öbür tarafta. Zengin bile olsalar veremezler.
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eScapeeXc 1 yıl
Hublot'un saatlerinden haberdar değilsiniz sanırım. $5200 Hublot için uygun bile denebilir. Bizim alım gücümüzü aşıyor mu evet aşıyor ama TAG Heuer, Hublot, Longines gibi markalar ultra premium markalar. Öyle ultra premium ki Seiko Astron bile tırt kalıyor bunlar yanında. Seiko astron görünce dibimiz düşüyor bizim :)
2 Yanıt Yanıtla +1
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maho2306 1 yıl eScapeeXc
eScapeeXc
Hublot'un saatlerinden haberdar değilsiniz sanırım. $5200 Hublot için uygun bile denebilir. Bizim alım gücümüzü aşıyor mu evet aşıyor ama TAG Heuer, Hublot, Longines gibi markalar ultra premium markalar. Öyle ultra premium ki Seiko Astron bile tırt kalıyor bunlar yanında. Seiko astron görünce dibimiz düşüyor bizim :)

Söylediğin markaların hiçbiri ultra premium değil. Patek Philippe,Vacheron Constantin,Blancpain, IWC Schaffhausen, Rolex gibi markalar ultra premiumdur ve sadece dünyanın en zenginleri bu saatleri takabilir. Tag heuer, hublot, longines gibi markaları beyaz yakalı çalışan iyi maaş alan herkesin kolunda görebilirsin. Mesela bizde rüşvet olarak hani bir bakana saat verilmişti o saatin değeri 450.000 Euro markasıda patek philippe. Türk parasıyla 2.170.000 TL yapar düşün yani
1 Yanıt Yanıtla +9
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Mr. Jingles 1 yıl eScapeeXc
Seiko 1969'da kuvartz saati icat ederek İsviçreli saat markalarına zaman öyle tutulmaz böyle tutulur diyerek ayar vermiş bir firmadır.
Şakası bir yana İsviçreliler de kuvartz üzerinde harıl harıl çalışmalarına rağmen Japonların kuvartz mekanizması üzerinde çalıştıklarından haberleri yoktu. Hatta Japonları çoğu zaman küçümsedikleri için kuvartzı acaba ilk hangimiz çıkaracak düşüncesinin derdindeydiler. Adamlar ihtimal bile vermiyordular. Ama küçüksedikleri adamlar Japonlardı.
Japon saat ensdüstrisi Seiko sayesinde İsviçrelilere çok sağlam bir gol atmıştır ve kuvartz mekanizmayı icat eden sektör olarak tarihe geçmiştir ve adı da Seiko Astron'dur. Aynı şekilde 6139 kalibre ile ilk otomatik kronograflı saati üreten de Seiko'dur. Bu da ikinci goldür.* Yine kuvartz kronograf saati de ilk üreten Seiko'dur. Bununla üçüncü golünü atmıştır. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda tırt dediğin Astron modeli ile Seiko, GPS uydularının global ağını kullanarak dünyanın neresine gidersen git doğru zamanı veren sınırsız takvim özelliğine sahip ve atom saati doğruluğunda bir saat üretmiştir ve dünyanın ilk solar GPS saatidir. Bunun yanında sadece güneşten değil herhangi bir ışık kaynağından yararlanarak çalışması için gerekli enerjiyi üretebilen bir saattir Astron. Küçük çaplı bir yapıya GPS sistemi yerleştirilmesi ve bu sistemin çalışması için gerekli olan enerjiyi solar enerji sistemiyle sağlaması devrim niteliğinde bir adımdır ve mikro-mühendislik harikasıdır. Bu da dördüncü gol. İsviçreliler ne yapmış acaba? Sadece isimlerinin geçmişten gelen bir artısı var ve şu an onun ekmeğini yemektedirler. Seiko, Orient gibi markaların giriş seviyesi modelleri İsviçre markalarının orta seviye modellerine eşit kalitededir. Giriş seviyelerini saymıyorum onları direk tokatlayıp geçiyorlar.
İsimlerini yazıp çekiyorlar fiyatı.
Ayrıca uzaya çıkan ilk otomatik kronograflı saat de yine Seiko'dur.
*Otomatik kronograflı saat konusunda tartışmalar vardır. Seiko mu Zenith mi Tag Heuer mi yoksa başka bir İsviçreli mi çıkardı ondan emin değilim. Okuduğum bir yerde Seiko 6139 kalibre ile ilk otomatik kronograf saati üreten markadır diye okumuştum. Yanlışım varsa affola.
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akıllı saat, giyilebilir teknoloji ve
6 etiket daha 2018 dünya kupası big bang referee 2018 fifa world cup russia Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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