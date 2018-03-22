Hublot'un ilk akıllı saati 2018 Dünya Kupası teması ve uçuk bir fiyatla geldi

Akıllı saatler ilk kez duyurulduğunda, İsviçreli lüks saat üreticileri bu fikri pek ciddiye almamıştı. Birçoğu hala akıllı saat üretmeye sıcak bakmasa da bunların arasında TAG Heuer gibi istisnalar var. Görünüşe bakılırsa TAG Heuer akıllı saat girişimleri konusunda yalnız kalmayacak zira Hublot kendi lüks akıllı saatini duyurdu.

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Big Bang Referee olarak adlandırılan akıllı saat, şirketin önümüzdeki 2018 FIFA Dünya Kupası için tasarladığı bir model. Google'ın Wear OS (eski adıyla Android Wear) işletim sistemiyle çalışan saat 49 mm çapında titanyum kasa, 400×400 piksel (287 ppi) AMOLED dokunmatik ekran, Bluetooth ve WiFi desteğine sahip. Ayrıca 410 mAh pili sayesinde tam gün kullanım süresi sunabilecek.

Maçların başlama saatlerini ve golleri bildirecek

Dünya kupasına katılan ülkelerin bayraklarına benzeyen 32 kadran içeren akıllı saat etkinlikle ilgili geri sayım, maçların başlama saatleri için bildirimler gibi Dünya Kupası'na özgü özelliklerle birlikte gelecek. Ayrıca gol atıldığında titreşimle ve ekranda "GOAL" kelimesini göstererek kullanıcıları haberdar edeceğini belirtelim.

Bununla birlikte hakemlere, akıllı saatin gol çizgisi teknolojisiyle çalışan özel bir sürümü verilecek. Cihazın aslında 2017'den bu yana gizlice test edildiği söyleniyor. Ne yazık ki Hublot’un bu şık akıllı saati sınırlı sayıda piyasaya sürülecek. Tam olarak Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia ismiyle lanse edilen akıllı saat 5.200 dolarlık fiyat etiketiyle 1 Mayıs 2018'den itibaren Hublot mağazalarından satın alınabilecek.

https://www.hublot.com/zh/news/big-bang-referee-2018-fifa-world-cup-russia