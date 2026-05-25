Apple Watch'lar için büyük güncelleme: İşte watchOS 27 yenilikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC26 etkinliğinde yapay zekayı her zamankinden fazla öne çıkaracak. iOS 27 ile iPhone’lara gelecek yeniliklerin tanıtılması merakla beklenirken, Apple Watch’lar için bir sonraki büyük güncelleme olacak watchOS 27 de dikkat çekici yenilikler sunacak.

iOS 27 ile iPhone'lara gelecek üç yeni özellik daha ortaya çıktı 6 gün önce eklendi

watchOS 27 güncellemesi neler getirecek?

watchOS 27'nin kararlılık, performans ve Apple Watch’un sağlık özelliklerine yönelik ufak iyileştirmelere odaklanacağı söyleniyor. Güncelleme, büyük yeni özellikler içermeyecek ancak özellikle kalp sağlığında önemli iyileştirmeler sunacak.

Geliştirilmiş kalp atış hızı takibi

Tam Boyutta Gör Bloomberg'den Mark Gurman, watchOS 27'nin kalp atış hızı takibinde iyileştirmeler içereceğini söyledi ancak detay paylaşmadı. Apple Watch, EKG takibi, düzensiz kalp ritmi bildirimleri, uyku takibi ve egzersiz ölçümleri gibi özellikleriyle Apple'ın en büyük sağlık odaklı ürünlerinden biri haline geldi.

Yeni modüler saat kadranı

Tam Boyutta Gör watchOS 27, şu anda yalnızca Apple Watch Ultra'ya özel olan "Modüler Ultra" saat kadranının bir sürümü dahil olmak üzere yeni saat kadranları getirecek.

Yeni Apple Intelligence özellikleri

watchOS 26 ile Apple Watch, Workout Buddy, mesajlarda canlı çeviri, bildirim özetleri gibi yapay zeka özellikleri getirmişti. Tabii ki bunun için saatin Apple Intelligence ile uyumlu bir iPhone (iPhone 15 Pro ve üzeri) eşleştirilmiş olması gerekiyor. watchOS 27’ye dönecek olursak, Apple, WWDC 2026 tarihini duyurduğunda platformlarında yapay zeka gelişmelerini tanıtacağına söz vermişti. watchOS 27, yapay zekayla desteklenen sağlık koçu gibi yeni AI özellikleri getirecek.

Yeni uydu özellikleri

Tam Boyutta Gör Apple Watch Ultra 3, dahili uydu bağlantısına sahip; iPhone’a bağımlı olmadan uydu üzerinden Acil SOS, Bul ve Mesajlar özelliği kullanılabiliyor. iOS 27'nin beş yeni uydu özelliği getireceği, bunlardan bazılarının watchOS 27’ye de ekleneceği konuşuluyor. Bunlar, Uydu bağlantısıyla Apple Harita kullanımı ve Uydu bağlantısıyla Mesajlar uygulamasından fotoğraf paylaşma olacak.

Bu arada, Amazon’un mevcut ve gelecekteki iPhone ve Apple Watch özelliklerine uydu bağlantısı sağlamak için Apple ile bir anlaşması bulunuyor.

Apple, watchOS 27 için büyük ölçüde yeni özellikler ve yeniliklerden ziyade kararlılık, performans ve ufak iyileştirmelere odaklanacak gibi görünüyor. Güncelleme, mevcut hataları düzeltecek mi yoksa yenilerini mi ekleyecek göreceğiz.

watchOS 27 ne zaman gelecek?

watchOS 27'nin ilk geliştirici beta sürümü 8 Haziran’daki WWDC etkinliğinin hemen ardından sunulacak. Genel beta sürümü ise muhtemelen Temmuz ayında yayınlanacak. Güncelleme, uyumlu Apple Watch modeline sahip tüm kullanıcılara Eylül ayında dağıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

watchOS 27 ile Apple Watch'lara gelecek yeni özellikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: