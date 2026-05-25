Apple Watch'lar için büyük güncelleme: İşte watchOS 27 yenilikleri

watchOS 27 güncellemesi neler getirecek?
watchOS 27'nin kararlılık, performans ve Apple Watch’un sağlık özelliklerine yönelik ufak iyileştirmelere odaklanacağı söyleniyor. Güncelleme, büyük yeni özellikler içermeyecek ancak özellikle kalp sağlığında önemli iyileştirmeler sunacak.
Geliştirilmiş kalp atış hızı takibi
Yeni modüler saat kadranı
Yeni Apple Intelligence özellikleri
watchOS 26 ile Apple Watch, Workout Buddy, mesajlarda canlı çeviri, bildirim özetleri gibi yapay zeka özellikleri getirmişti. Tabii ki bunun için saatin Apple Intelligence ile uyumlu bir iPhone (iPhone 15 Pro ve üzeri) eşleştirilmiş olması gerekiyor. watchOS 27’ye dönecek olursak, Apple, WWDC 2026 tarihini duyurduğunda platformlarında yapay zeka gelişmelerini tanıtacağına söz vermişti. watchOS 27, yapay zekayla desteklenen sağlık koçu gibi yeni AI özellikleri getirecek.
Yeni uydu özellikleri
Bu arada, Amazon’un mevcut ve gelecekteki iPhone ve Apple Watch özelliklerine uydu bağlantısı sağlamak için Apple ile bir anlaşması bulunuyor.
Apple, watchOS 27 için büyük ölçüde yeni özellikler ve yeniliklerden ziyade kararlılık, performans ve ufak iyileştirmelere odaklanacak gibi görünüyor. Güncelleme, mevcut hataları düzeltecek mi yoksa yenilerini mi ekleyecek göreceğiz.
watchOS 27 ne zaman gelecek?
watchOS 27'nin ilk geliştirici beta sürümü 8 Haziran’daki WWDC etkinliğinin hemen ardından sunulacak. Genel beta sürümü ise muhtemelen Temmuz ayında yayınlanacak. Güncelleme, uyumlu Apple Watch modeline sahip tüm kullanıcılara Eylül ayında dağıtılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.