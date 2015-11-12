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Hükümetlerin sıkı internet politikası faturaları kabartacak

İngiltere hükümetinin interneti kullanan vatandaşları hakkında daha geniş bilgi tutulması konusundaki kanun tasarısı, servis sağlayıcı faturalarının da kabarmasına yol açacak gibi görünüyor.
3 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Hükümetlerin sıkı internet politikası faturaları kabartacak

İnternet kullanıcılarının sayısı arttıkça hükümetlerin de kullanıcıları sürekli denetleme arzusu artış gösteriyor. Bu konuda ilk durak elbette internet servis sağlayıcıları oluyor. İngiliz hükümeti servis sağlayıcılara yük getirecek bir düzenleme hazırlıyor ve şimdiden tartışmalar alevlenmiş durumda. 
Hükümetin servis sağlayıcılardan internet hizmetinden faydalanan vatandaşların sanal hareketleri ile ilgili tüm bilgileri en az bir yıl boyunca saklamasını istemesi tartışma konusu oldu. Kanun teklifinin son aşamaya geldiği bu günlerde servis sağlayıcılar, taleplerin vatandaşa fatura edileceğine dair hükümet yetkililerini uyarmaya başladı. 

Normalde 1Gb bağlantı üzerinden yılda 15TB veri akışı gerçekleşiyor. Servis sağlayıcıların istenen bilgileri muhafaza edebilmesi için devasa veri merkezlerine ihtiyaç ortaya çıkıyor ve hükümetin bu iş için ayırdığı 175 milyon poundluk bütçe yetersiz kalıyor. Haliyle servis sağlayıcılar da artan masrafları faturalara yansıtmak zorunda kalacak. 

Konu sadece İngiltere'yi ilgilendiriyor olsa da farklı ülkeler de vatandaşların takip edilmesi konusunda servis sağlayıcıları sıkıştırıyor. Bu yüzden farklı amaçlar için kullanılabilecek veri merkezleri belki de hiç el değmeyecek veriler nedeniyle atıl durumda bekliyor. Üstelik bunun faturası da vatandaşa çıkıyor. 

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/broadband-bills-will-go-up-to-cover-cost-of-storing-everyone-s-data-under-new-spying-bill-internet-a6730641.html Yorum Yaz
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bozcan 3 yıl en beğenilen
Bunu duyan ttnet benim neyim eksik diyerek yoktan zam yapmasın beyler :)
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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DH Misafiri 3 yıl
hükümetlerin lafı yerine Türkiye deseydiniz 1000 yorum gelirdi millete kinini kusar giderdi.
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BekirTemel 3 yıl
Süper online nunu beğendi
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arel.gr 3 yıl
fazla demokrasi system usandirir,
her seyin bir sonu var.
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kadirirdem 3 yıl
Ttnet e yarar bu iş...
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Vasto Lorde 3 yıl
umarım internet ücretleri artar, akk zaten çok uçuk. 10-15gb arasında birşey olmalı ve sınırı geçtikten sonra her mb başına belli bir ücret alınmalı(!) umarım 2016 ocaktan sonra ttnet ve diğer internet sağlayıcı firmalar zam getirip gerekli ayarlamaları yaparlar.
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bozcan 3 yıl en beğenilen
Bunu duyan ttnet benim neyim eksik diyerek yoktan zam yapmasın beyler :)
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Patren 3 yıl
bizdede böyle bişey yapıldağı içinmi Servis sağlayıcılaru tasaruf yapmak için akk koydular acaba ? daha az veri yedeklemek için
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