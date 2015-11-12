Hükümetlerin sıkı internet politikası faturaları kabartacak

İnternet kullanıcılarının sayısı arttıkça hükümetlerin de kullanıcıları sürekli denetleme arzusu artış gösteriyor. Bu konuda ilk durak elbette internet servis sağlayıcıları oluyor. İngiliz hükümeti servis sağlayıcılara yük getirecek bir düzenleme hazırlıyor ve şimdiden tartışmalar alevlenmiş durumda.

Hükümetin servis sağlayıcılardan internet hizmetinden faydalanan vatandaşların sanal hareketleri ile ilgili tüm bilgileri en az bir yıl boyunca saklamasını istemesi tartışma konusu oldu. Kanun teklifinin son aşamaya geldiği bu günlerde servis sağlayıcılar, taleplerin vatandaşa fatura edileceğine dair hükümet yetkililerini uyarmaya başladı.





Normalde 1Gb bağlantı üzerinden yılda 15TB veri akışı gerçekleşiyor. Servis sağlayıcıların istenen bilgileri muhafaza edebilmesi için devasa veri merkezlerine ihtiyaç ortaya çıkıyor ve hükümetin bu iş için ayırdığı 175 milyon poundluk bütçe yetersiz kalıyor. Haliyle servis sağlayıcılar da artan masrafları faturalara yansıtmak zorunda kalacak.





Konu sadece İngiltere'yi ilgilendiriyor olsa da farklı ülkeler de vatandaşların takip edilmesi konusunda servis sağlayıcıları sıkıştırıyor. Bu yüzden farklı amaçlar için kullanılabilecek veri merkezleri belki de hiç el değmeyecek veriler nedeniyle atıl durumda bekliyor. Üstelik bunun faturası da vatandaşa çıkıyor.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/broadband-bills-will-go-up-to-cover-cost-of-storing-everyone-s-data-under-new-spying-bill-internet-a6730641.html