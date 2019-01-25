Humble Bundle’dan bir ücretsiz oyun daha

Ara ara ücretsiz oyunlar dağıtarak oyuncuların ilgisini üzerinde tutmayı başaran Humble Bundle, ücretsiz bir oyun ile daha karşımızda. Hâlihazırda Steam platformunda 16 TL talep edilen Deponia: The Complete Journey isimli oyun, bir gün süreyle sitede ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Deponia isimli gezegende geçen oyun, insan nüfusunun çoğunun Elysium adlı gökyüzü şehrinde yaşamaya başlamalarını ve geride kalanların ise çöplerin arasında hayatlarını sürdürme mücadelesini konu alıyor. 2012 yılında piyasaya sürülen oyun; fare imlecinin ekranda gezdirilip, tıklanması (point-and-click adventure) tarzı macera oyunu kategorisinde yer alıyor. Oyunun Metacritic ortalaması ise %71.

Söz konusu teklifi değerlendireceğinizi umarak, sizleri oyunun tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz. Oyunu buradan indirebilirsiniz.

www.humblebundle.com