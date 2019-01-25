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Humble Bundle’dan bir ücretsiz oyun daha

Humble Bundle bedava oyun severleri mutlu etmeye devam ediyor. Sitede bu sefer, Deponia: The Complete Journey isimli oyun, bir gün süreyle sitede ücretsiz olarak dağıtılıyor.
4 ay
4,8b
1
7
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Ara ara ücretsiz oyunlar dağıtarak oyuncuların ilgisini üzerinde tutmayı başaran Humble Bundle, ücretsiz bir oyun ile daha karşımızda. Hâlihazırda Steam platformunda 16 TL talep edilen Deponia: The Complete Journey isimli oyun, bir gün süreyle sitede ücretsiz olarak dağıtılıyor.

 Deponia isimli gezegende geçen oyun, insan nüfusunun çoğunun Elysium adlı gökyüzü şehrinde yaşamaya başlamalarını ve geride kalanların ise çöplerin arasında hayatlarını sürdürme mücadelesini konu alıyor. 2012 yılında piyasaya sürülen oyun; fare imlecinin ekranda gezdirilip, tıklanması (point-and-click adventure) tarzı macera oyunu kategorisinde yer alıyor. Oyunun Metacritic ortalaması ise  %71.

Söz konusu teklifi değerlendireceğinizi umarak, sizleri oyunun tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz. Oyunu buradan  indirebilirsiniz.


www.humblebundle.com Yorum Yaz
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Emin KOÇ 4 ay en beğenilen
Beleş sirke, baldan tatlıdır.
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Cute Hentai 4 ay
Beleş sevmem, paralı severim. Enayi değilim fakat cömertim. Sayfayı kapatmam gerekiyor, biliyorum. Kapattım. :D
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Bay Kaktüs 4 ay
teşekkürler
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Pizza Steve 4 ay
Bedava oyun severler nedir yav


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ABSOLUT. 4 ay Pizza Steve
Beleş mezar bulsa ölecek insan modeli.
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memothegreat 4 ay
Steam kodu veriyor. Teşekkürler paylaşım için.
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Emin KOÇ 4 ay en beğenilen
Beleş sirke, baldan tatlıdır.
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ozkantokgoz 4 ay Emin KOÇ
keskin sirke küpüne zarar
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