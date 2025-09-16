Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: Black Ops 7 Beta ve FC 26 sürprizi!

Black Ops 7 Beta’ya katılma fırsatı
EA Sports FC 26, 19 Eylül’de Game Pass üyelerine açılıyor
Game Pass Ultimate üyeliğinize EA Play aboneliği dahil. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de EA Play aboneliğiniz sayesinde EA Sports FC 26’yı 10 saat ücretsiz olarak deneyebileceksiniz. Game Pass Ultimate aboneleri 19 Eylül’den itibaren 10 saatlik deneme süresini başlatabilecek. Bu sene seriye ilk defa Türkçe spiker eklenecek. Bu heyecanı ilk günden yakalayabilirsiniz. 10 saatlik hakkınız dolduktan sonra dilerseniz oyunu satın alarak kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
📅 Xbox Game Pass’e Eylül’ün ikinci yarısında eklenecek oyunlar
- RoadCraft (Konsol): Çıktı
- Deep Rock Galactic: Survivor (Konsol ve PC): 17 Eylül
- Frostpunk 2 (Konsol): 18 Eylül (Game Pass PC’de mevcut)
- Wobbly Life (Konsol ve PC): 18 Eylül
- Hades (Konsol ve PC): 19 Eylül
- Endless Legend 2 (PC): 22 Eylül
- Sworn (Konsol ve PC): 23 Eylül
- Peppa Pig: World Adventures (Konsol ve PC): 25 Eylül
- Visions of Mana (Konsol ve PC): 25 Eylül
- Lara Croft and the Guardian of Light: 30 Eylül
- Sopa – Tale of the Stolen Potato (Konsol ve PC): 7 Ekim
Game Pass Standart’a eklenecek yunlar
- Call of Duty: Modern Warfare III (Konsol) 17 Eylül
- For the King II (Konsol): 17 Eylül
- Overthrown (Konsol): 17 Eylül
Game Pass Core’a eklenecek oyunlar
- Cities: Skylines – Remastered (Konsol): 1 Ekim
- Disney Dreamlight Valley (Konsol): 1 Ekim
- Warhammer 40,000: Darktide (Konsol): 1 Ekim
30 Eylül’de Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar
- Ninja Gaiden Sigma (Konsol ve PC):
- Ninja Gaiden Sigma 2 (Konsol ve PC):)
- Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Konsol ve PC):)
- Terra Invicta (Game Preview) (PC)
