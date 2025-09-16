Giriş
    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: Black Ops 7 Beta ve FC 26 sürprizi!

    Xbox Game Pass'e Eylül'ün ikinci yarısında eklenecek oyunlar duyuruldu. Yeni eklenecek oyunların yanı sıra Black Ops 7 Beta erişimi ve FC 26 10 saatlik deneme fırsatı duyuruldu.

    Microsoft’un dijital oyun servisi Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Game Pass üyelerini yeni oyunların yanı sıra Call of Duty Black Ops 7 Beta’ya katılma fırsatı ve FC 26’yı 10 saat deneme imkanı bekliyor.

    Black Ops 7 Beta’ya katılma fırsatı

    Game Pass Ultimate veya Game Pass PC üyeleri, Black Ops 7’nin 2-8 Ekim tarihleri arasındaki Beta etkinliğine ücretsiz olarak katılabilecek. Oyunun final versiyonu ise 14 Kasım’da çıkacak. İlk günden Game Pass'e eklenecek.

    EA Sports FC 26, 19 Eylül’de Game Pass üyelerine açılıyor

    Game Pass Ultimate üyeliğinize EA Play aboneliği dahil. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de EA Play aboneliğiniz sayesinde EA Sports FC 26’yı 10 saat ücretsiz olarak deneyebileceksiniz. Game Pass Ultimate aboneleri 19 Eylül’den itibaren 10 saatlik deneme süresini başlatabilecek. Bu sene seriye ilk defa Türkçe spiker eklenecek. Bu heyecanı ilk günden yakalayabilirsiniz. 10 saatlik hakkınız dolduktan sonra dilerseniz oyunu satın alarak kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

    📅 Xbox Game Pass’e Eylül’ün ikinci yarısında eklenecek oyunlar

    • RoadCraft (Konsol): Çıktı
    • Deep Rock Galactic: Survivor (Konsol ve PC): 17 Eylül
    • Frostpunk 2 (Konsol): 18 Eylül (Game Pass PC’de mevcut)
    • Wobbly Life (Konsol ve PC): 18 Eylül
    • Hades (Konsol ve PC): 19 Eylül
    • Endless Legend 2 (PC): 22 Eylül
    • Sworn (Konsol ve PC): 23 Eylül
    • Peppa Pig: World Adventures (Konsol ve PC): 25 Eylül
    • Visions of Mana (Konsol ve PC): 25 Eylül
    • Lara Croft and the Guardian of Light: 30 Eylül
    • Sopa – Tale of the Stolen Potato (Konsol ve PC): 7 Ekim

    Game Pass Standart’a eklenecek yunlar

    • Call of Duty: Modern Warfare III (Konsol) 17 Eylül
    • For the King II (Konsol): 17 Eylül
    • Overthrown (Konsol): 17 Eylül

    Game Pass Core’a eklenecek oyunlar

    • Cities: Skylines – Remastered (Konsol): 1 Ekim
    • Disney Dreamlight Valley (Konsol): 1 Ekim
    • Warhammer 40,000: Darktide (Konsol): 1 Ekim

    30 Eylül’de Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

    • Ninja Gaiden Sigma (Konsol ve PC):
    • Ninja Gaiden Sigma 2 (Konsol ve PC):)
    • Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Konsol ve PC):)
    • Terra Invicta (Game Preview) (PC)
