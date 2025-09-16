Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: Black Ops 7 Beta ve FC 26 sürprizi!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Microsoft’un dijital oyun servisi Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Game Pass üyelerini yeni oyunların yanı sıra Call of Duty Black Ops 7 Beta’ya katılma fırsatı ve FC 26’yı 10 saat deneme imkanı bekliyor.

Black Ops 7 Beta’ya katılma fırsatı

Tam Boyutta Gör Game Pass Ultimate veya Game Pass PC üyeleri, Black Ops 7’nin 2-8 Ekim tarihleri arasındaki Beta etkinliğine ücretsiz olarak katılabilecek. Oyunun final versiyonu ise 14 Kasım’da çıkacak. İlk günden Game Pass'e eklenecek.

EA Sports FC 26, 19 Eylül’de Game Pass üyelerine açılıyor

Game Pass Ultimate üyeliğinize EA Play aboneliği dahil. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de EA Play aboneliğiniz sayesinde EA Sports FC 26’yı 10 saat ücretsiz olarak deneyebileceksiniz. Game Pass Ultimate aboneleri 19 Eylül’den itibaren 10 saatlik deneme süresini başlatabilecek. Bu sene seriye ilk defa Türkçe spiker eklenecek. Bu heyecanı ilk günden yakalayabilirsiniz. 10 saatlik hakkınız dolduktan sonra dilerseniz oyunu satın alarak kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

📅 Xbox Game Pass’e Eylül’ün ikinci yarısında eklenecek oyunlar

RoadCraft (Konsol): Çıktı

Deep Rock Galactic: Survivor (Konsol ve PC): 17 Eylül

Frostpunk 2 (Konsol): 18 Eylül (Game Pass PC’de mevcut)

(Game Pass PC’de mevcut) Wobbly Life (Konsol ve PC): 18 Eylül

Hades (Konsol ve PC): 19 Eylül

Endless Legend 2 (PC): 22 Eylül

Sworn (Konsol ve PC): 23 Eylül

Peppa Pig: World Adventures (Konsol ve PC): 25 Eylül

Visions of Mana (Konsol ve PC): 25 Eylül

Lara Croft and the Guardian of Light: 30 Eylül

Sopa – Tale of the Stolen Potato (Konsol ve PC): 7 Ekim

Game Pass Standart’a eklenecek yunlar

Call of Duty: Modern Warfare III (Konsol) 17 Eylül

For the King II (Konsol): 17 Eylül

Overthrown (Konsol): 17 Eylül

Game Pass Core’a eklenecek oyunlar

Cities: Skylines – Remastered (Konsol): 1 Ekim

Disney Dreamlight Valley (Konsol): 1 Ekim

Warhammer 40,000: Darktide (Konsol): 1 Ekim

30 Eylül’de Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

Ninja Gaiden Sigma (Konsol ve PC):

Ninja Gaiden Sigma 2 (Konsol ve PC):)

Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Konsol ve PC):)

Terra Invicta (Game Preview) (PC)

