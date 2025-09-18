Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (18 Eylül)

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Project Winter ve Road Redemption geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Project Winter, hayatta kalma unsurları da içeren multiplayer bir oyun. Among Us'ı akıllara getiren Project Winter'da oyuncular fırtınadan kurtulmaya çalışan bir grubu kontrol ediyor. Road Redemption ise agresif yarış mekanikleri ve silah tabanlı aksiyona sahip yüksek tempolu bir yarış oyunu.
Project Winter ve Samorost 2, 18 Eylül'den 25 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
