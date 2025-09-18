Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (18 Eylül)

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Project Winter ve Road Redemption geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Project Winter, hayatta kalma unsurları da içeren multiplayer bir oyun. Among Us'ı akıllara getiren Project Winter'da oyuncular fırtınadan kurtulmaya çalışan bir grubu kontrol ediyor. Road Redemption ise agresif yarış mekanikleri ve silah tabanlı aksiyona sahip yüksek tempolu bir yarış oyunu.

Project Winter ve Samorost 2, 18 Eylül'den 25 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

