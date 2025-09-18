Giriş
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (18 Eylül)

    Epic Games Store, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu, 18 Eylül'den 25 Eylül'e kadar kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...       

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı. 

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Project Winter ve Road Redemption geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Project Winter, hayatta kalma unsurları da içeren multiplayer bir oyun. Among Us'ı akıllara getiren Project Winter'da oyuncular fırtınadan kurtulmaya çalışan bir grubu kontrol ediyor. Road Redemption ise agresif yarış mekanikleri ve silah tabanlı aksiyona sahip yüksek tempolu bir yarış oyunu.

    Project Winter ve Samorost 2, 18 Eylül'den 25 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. 

