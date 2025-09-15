Marvel’s Wolverine 2026’da geliyor, Venom da geliştirme aşamasında

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Insomniac Games’in üzerinde çalıştığı Marvel’s Wolverine oyunu için beklentiler giderek artıyor. Son gelen bilgilere göre yapım, 2026’da çıkış yapma planına sadık bir şekilde yolunda ilerliyor. Stüdyo içindeki testlerde oldukça olumlu geri dönüşler aldığı belirtilen oyunun yıl içinde bir etkinlikte gösterileceği de belirtiliyor.

Wolverine yakında, Venom yolda

Aktarılanlara göre oyunun gösterileceği etkinlik belirsiz ancak iddialar arasında hem PlayStation State of Play hem de yıl sonunda düzenlenecek The Game Awards bulunuyor.

Bununla birlikte, Insomniac’ın bir diğer projesi olan Venom hakkında da yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önceki sızıntılarda oyunun iptal edilmiş olabileceği konuşulmuş olsa da oyun aslında aktif olarak geliştirme sürecinde. Sızıntılara göre bu kez Eddie Brock, uzaylı simbiyotun ev sahibi olacak. Bu yaklaşım, karakterin sinema uyarlamalarından ziyade çizgi romanlardaki aslına daha sadık bir portre çizileceğini gösteriyor.

Marvel evreninin en karanlık karakterlerinden biri olan Carnage’in de oyunda yer alacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere Carnage, Marvel’s Spider-Man 2’de kısa bir sahnede görünmüş ve gelecekte daha büyük bir rol üstleneceğinin sinyalini vermişti. Şimdilik Venom hakkında bilinenler bunlar.

