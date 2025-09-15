Marvel’s Wolverine 2026’da geliyor, Venom da geliştirme aşamasında

Wolverine yakında, Venom yolda
Aktarılanlara göre oyunun gösterileceği etkinlik belirsiz ancak iddialar arasında hem PlayStation State of Play hem de yıl sonunda düzenlenecek The Game Awards bulunuyor.
Bununla birlikte, Insomniac’ın bir diğer projesi olan Venom hakkında da yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önceki sızıntılarda oyunun iptal edilmiş olabileceği konuşulmuş olsa da oyun aslında aktif olarak geliştirme sürecinde. Sızıntılara göre bu kez Eddie Brock, uzaylı simbiyotun ev sahibi olacak. Bu yaklaşım, karakterin sinema uyarlamalarından ziyade çizgi romanlardaki aslına daha sadık bir portre çizileceğini gösteriyor.
Marvel evreninin en karanlık karakterlerinden biri olan Carnage’in de oyunda yer alacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere Carnage, Marvel’s Spider-Man 2’de kısa bir sahnede görünmüş ve gelecekte daha büyük bir rol üstleneceğinin sinyalini vermişti. Şimdilik Venom hakkında bilinenler bunlar.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...