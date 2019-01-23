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Küp uydu KILIÇSAT, 2021 yılında fırlatılacak

Uzaya 2021'in ikinci yarısında fırlatılması planlanan Kılıç Küp Uydusu (KILIÇSAT), gemilerin konum, rota ve kimlik bilgilerinin elde edilmesini sağlayacak. İşte detaylar:
3 ay
3,5b
1
13
Uzay
Yusuf Akbaş
Yazar
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Küp uydu KILIÇSAT, 2021 yılında fırlatılacak
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Gemilerin konum, rota ve kimlik bilgilerinin elde edilmesi amacıyla Kılıç Küp Uydusu (KILIÇSAT) isminde yeni bir Ar-Ge projesi başlatıldı.

Proje kapsamında yapılacak Ar-Ge çalışmaları, Türkiye’nin uzay alanındaki bilgi birikimini arttıracak. Meteksan Savunma’nın X-Bant LNA (Low Noise Amplifier-Düşük Gürültülü Yükselteç) modülü kullanılacak.  Gümüş Uzay Savunma Havacılık şirketinin milli imkanlarla geliştirdiği küp uydu platformu vasıtasıyla fırlatılacak.

Proje kapsamında kurulacak ve işletmesini Türk Hava Kurumu Üniversitesinin yapacağı yer istasyonuyla üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik öğretimi desteklenecek. Bu sayede, Türkiye'nin uzay alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına katkı sağlanacak. Kurulacak yer istasyonu aracılığıyla Türkiye'ye ait diğer küp uydular işletilebilecek.

Uydu sayesinde seyir halindeki gemiler ile diğer kaynaklardan yayınlanan AIS (Automatic Identification System-Otomatik Tanımlama Sistemi) verileri toplanarak yer istasyonuna indirilecek. Otomatik Tanımlama Sistemi vasıtasıyla gemilerin konum, rota ve kimlik bilgileri elde edilebilecek. Kılıç Küp Uydusu'nun 2021'in ikinci yarısında uzaya fırlatılması planlanıyor.



https://www.aa.com.tr Yorum Yaz
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strong mind strong body 3 ay en beğenilen
İTÜ bu küp uydulardan 2 tane daha önce fırlatmıştı zaten uzaya.Hatta taa 10 yıl önce falan.Ayrıca haber görselinde gözüktüğü kadar büyük değil bunlar avuç içi kadar birşey ufak tefek görüntü almaya yarıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
İTÜ bu küp uydulardan 2 tane daha önce fırlatmıştı zaten uzaya.Hatta taa 10 yıl önce falan.Ayrıca haber görselinde gözüktüğü kadar büyük değil bunlar avuç içi ...
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Guest-F01EF196D 3 ay strong mind strong body
Geçen sene itibarı ile İTÜ'nün uzaydaki uydu sayısı 3'e çıktı. Ama maalesef "yerli ve milli" çığırtkanlığı yüzünden önceki girişimler yine görmezden gelinmiş.
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vollkan59 3 ay
Şimdi birileri gelir, neden küp yaptılar da üçgen yapmadılar diye eleştiri yağmuruna tutar
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ozzzy222 3 ay
Dünyanın küre olduğunun kanıtı yokken düz olduğu idda edilirken , güneşin ne olduğu belli değilken :D boşluğa atın uyduları,
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ratsx 3 ay
Bu kadar uğraşa ne gerek var. Görmek şstiyorsan gir internete bak.
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ilkerinanç 3 ay
İTÜ de yapılan yerli ve milli olmuyor mu bu nasıl bir düşünce tarzı Allahaşkına ya?
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swarf 3 ay
Merhaba arkadaşlar,
Bu haberde de kaynak yok yine. Birinci agızdan böyle bir şey siz duydunuz mu? Duyduysanız bu haberi bu şekilde yazıp geçebilirsiniz. Eğer birinci agızdan duymayıp , haber ajansından aldıysanız ajans adı belirtirsiniz.
Ben hâlâ anlamış değilim, teknoloji haberlerinde en iyilerden olan bi' sitenin böyle olmuş olmasını.Diğer eften püften haber sitelerini (?) es geçiyorum, onlar zaten kopyala yapıştır yapıyor.
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theJuDGe_41 3 ay swarf
Haberlerin kaynağını görmek istiyorsanız, haberi forumdan değil anasayfadan okumanız gerekiyor. Anasayfada da belirttiğim gibi haberin kaynağı Anadolu Ajansı. Yorum yapmadan önce oraya bir baksaydınız
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lazloo 3 ay
Konteyner fırlatmışlar yanlışlıkla.
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strong mind strong body 3 ay en beğenilen
İTÜ bu küp uydulardan 2 tane daha önce fırlatmıştı zaten uzaya.Hatta taa 10 yıl önce falan.Ayrıca haber görselinde gözüktüğü kadar büyük değil bunlar avuç içi kadar birşey ufak tefek görüntü almaya yarıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +10
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Guest-F01EF196D 3 ay strong mind strong body
Geçen sene itibarı ile İTÜ'nün uzaydaki uydu sayısı 3'e çıktı. Ama maalesef "yerli ve milli" çığırtkanlığı yüzünden önceki girişimler yine görmezden gelinmiş.
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esmerbuyucu 3 ay
İsmi çok düşünmüşler herhalde, İngilizce karakter kullanmayarak.
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Askaparta 3 ay
Uzaya kılıcı çekelim.
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vollkan59 3 ay
Şimdi birileri gelir, neden küp yaptılar da üçgen yapmadılar diye eleştiri yağmuruna tutar
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ONY86 3 ay
niye aklıma geldi bilmem ama okul dönemimiz,elektronik haberleşme okudum, ismail yk nın şarkılarıyla heba oldu
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