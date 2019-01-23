Küp uydu KILIÇSAT, 2021 yılında fırlatılacak

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Gemilerin konum, rota ve kimlik bilgilerinin elde edilmesi amacıyla Kılıç Küp Uydusu (KILIÇSAT) isminde yeni bir Ar-Ge projesi başlatıldı.

Proje kapsamında yapılacak Ar-Ge çalışmaları, Türkiye’nin uzay alanındaki bilgi birikimini arttıracak. Meteksan Savunma’nın X-Bant LNA (Low Noise Amplifier-Düşük Gürültülü Yükselteç) modülü kullanılacak. Gümüş Uzay Savunma Havacılık şirketinin milli imkanlarla geliştirdiği küp uydu platformu vasıtasıyla fırlatılacak.

Proje kapsamında kurulacak ve işletmesini Türk Hava Kurumu Üniversitesinin yapacağı yer istasyonuyla üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik öğretimi desteklenecek. Bu sayede, Türkiye'nin uzay alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına katkı sağlanacak. Kurulacak yer istasyonu aracılığıyla Türkiye'ye ait diğer küp uydular işletilebilecek.

Uydu sayesinde seyir halindeki gemiler ile diğer kaynaklardan yayınlanan AIS (Automatic Identification System-Otomatik Tanımlama Sistemi) verileri toplanarak yer istasyonuna indirilecek. Otomatik Tanımlama Sistemi vasıtasıyla gemilerin konum, rota ve kimlik bilgileri elde edilebilecek. Kılıç Küp Uydusu'nun 2021'in ikinci yarısında uzaya fırlatılması planlanıyor.

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