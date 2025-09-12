PS Store'da "Sonbahar Maceraları" indirimleri başladı; İşte öne çıkan oyunlar

Bu son indirim kampanyası sırasında fiyatı düşen oyunlar arasında hem Baldur's Gate 3 ve DOOM: The Dark Ages gibi yeni oyunlar, hem de BioShock ve Ghost of Tsushima gibi modern klasikler yer alıyor.
PS Store'da Sonbahar İndirimleri Başladı: Yüzde 90'a Varan İndirimler Var!
Hogwarts Legacy, Kingdom Come: Deliverance, Dragon Age: Inquisition, yüzde 80'lik indirimleriyle bu yeni kampanyanın en cazip fırsatları olarak öne çıkıyor. Bu son kampanyadaki en büyük indirim ise fiyatı yüzde 90 düşen "Sniper Ghost Warrior Contracts 1 & 2 Double Pack"te. İşte "Sonbahar Maceraları" indirimleri sırasında öne çıkan başlıca oyunlar:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Baldur's Gate 3
|2.499 TL
|1.874 TL
|-%25
|DOOM: The Dark Ages
|2.299 TL
|1.724 TL
|-%25
|Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm
|3.899 TL
|779 TL
|-%80
|The Last of Us Part I
|3.449 TL
|1724 TL
|-%50
|Red Dead Redemption 1 & 2
|3.499 TL
|1574 TL
|-%55
|GTA 5
|2.099 TL
|692 TL
|-%67
|Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition
|3.149 TL
|1889 TL
|-%40
|Kingdom Come: Deliverance
|1.049 TL
|209 TL
|-%80
|Sniper Ghost Warrior Contracts 1 & 2 Double Pack
|2.099 TL
|299 TL
|-%90
|HITMAN WOA - Deluxe Edition (Hitman 1-2-3)
|3.499 TL
|1574 TL
|-%55
|Dying Light: True Survivors Bundle (1 & 2)
|2.249 TL
|742 TL
|-%67
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.879 TL
|469 TL
|-%75
|Mortal Kombat 1: Son Sürüm
|2.499 TL
|999 TL
|-%60
|Warhammer 40,000: Rogue Trader
|1.749 TL
|874 TL
|-%50
|Forza Horizon 5 Deluxe Edition
|2.055 TL
|1.438 TL
|-%30
|Need for Speed: Unbound - Palace Edition
|1.600 TL
|240 TL
|-%85
|Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü
|469 TL
|234 TL
|-%50
|BioShock Remastered
|879 TL
|351 TL
|-%60
|Horizon Zero Dawn Remastered
|2.149 TL
|1.289 TL
|-%40
|Assassin's Creed Mirage
|1.749 TL
|524 TL
|-%70
|Assassin's Creed Valhalla
|470 TL
|94 TL
|-%80
|Dragon Age: Inquisition - Yılın Oyunu Sürümü
|1.500 TL
|375 TL
|-%80
|Tekken 7
|1.049 TL
|209 TL
|-%80
|Street Fighter 30th Anniversary Collection
|1.049 TL
|346 TL
|-%67
