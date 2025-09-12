PS Store'da "Sonbahar Maceraları" indirimleri başladı; İşte öne çıkan oyunlar

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör PlayStation'ın dijital oyun mağazası PlayStation Store'da "Sonbahar Maceraları" başlıklı yeni bir indirim kampanyası başladı. 25 Eylül'e kadar sürecek bu indirim fırsatı kapsamında, çok sayıda oyun indirime girdi. Üstelik bazı oyunlarda indirim oranı yüzde 80'e ulaşıyor. İndirime giren bu oyunlar arasından kayda değer yapımları derlediğimiz listesi aşağıda bulabilirsiniz.

Bu son indirim kampanyası sırasında fiyatı düşen oyunlar arasında hem Baldur's Gate 3 ve DOOM: The Dark Ages gibi yeni oyunlar, hem de BioShock ve Ghost of Tsushima gibi modern klasikler yer alıyor.

PS Store'da Sonbahar İndirimleri Başladı: Yüzde 90'a Varan İndirimler Var!

Bugüne kadar en çok satan PlayStation oyunları açıklandı 2 gün önce eklendi

Hogwarts Legacy, Kingdom Come: Deliverance, Dragon Age: Inquisition, yüzde 80'lik indirimleriyle bu yeni kampanyanın en cazip fırsatları olarak öne çıkıyor. Bu son kampanyadaki en büyük indirim ise fiyatı yüzde 90 düşen "Sniper Ghost Warrior Contracts 1 & 2 Double Pack"te. İşte "Sonbahar Maceraları" indirimleri sırasında öne çıkan başlıca oyunlar:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Baldur's Gate 3 2.499 TL 1.874 TL -%25 DOOM: The Dark Ages 2.299 TL 1.724 TL -%25 Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 3.899 TL 779 TL -%80 The Last of Us Part I 3.449 TL 1724 TL -%50 Red Dead Redemption 1 & 2 3.499 TL 1574 TL -%55 GTA 5 2.099 TL 692 TL -%67 Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition 3.149 TL 1889 TL -%40 Kingdom Come: Deliverance 1.049 TL 209 TL -%80 Sniper Ghost Warrior Contracts 1 & 2 Double Pack 2.099 TL 299 TL -%90 HITMAN WOA - Deluxe Edition (Hitman 1-2-3) 3.499 TL 1574 TL -%55 Dying Light: True Survivors Bundle (1 & 2) 2.249 TL 742 TL -%67 Avatar: Frontiers of Pandora 1.879 TL 469 TL -%75 Mortal Kombat 1: Son Sürüm 2.499 TL 999 TL -%60 Warhammer 40,000: Rogue Trader 1.749 TL 874 TL -%50 Forza Horizon 5 Deluxe Edition 2.055 TL 1.438 TL -%30 Need for Speed: Unbound - Palace Edition 1.600 TL 240 TL -%85 Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü 469 TL 234 TL -%50 BioShock Remastered 879 TL 351 TL -%60 Horizon Zero Dawn Remastered 2.149 TL 1.289 TL -%40 Assassin's Creed Mirage 1.749 TL 524 TL -%70 Assassin's Creed Valhalla 470 TL 94 TL -%80 Dragon Age: Inquisition - Yılın Oyunu Sürümü 1.500 TL 375 TL -%80 Tekken 7 1.049 TL 209 TL -%80 Street Fighter 30th Anniversary Collection 1.049 TL 346 TL -%67

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

PS Store'da sonbahar indirimleri başladı; İşte öne çıkan oyunlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: