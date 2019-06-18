Vietnam'ın yerli otomobili Fadil, 16 bin 900 dolardan satışa sunuldu

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Vietnam’ın uzun süredir konuşulan yerli otomobili banttan indi. Vietnamlı üretici VinFast tarafından üretilen ve Fadil adı verilen modelin teslimatlarına dün itibariyle başlandı. Fadil’in satış fiyatı 16 bin 900 dolar olarak belirlendi. Teslimatların ilk günü tam 650 araç sahibine teslim edildi.

Opel Karl Rocks modelinin şasisi üzerine inşa edilen Fadil’in 1.4 litre motordan güç aldığı, söz konusu motorun CVT otomatik şanzımanla eşlendiği açıklandı. Bunun yanı sıra 6 hava yastığı, Elektronik Fren Kuvveti Dağıtım Sistemi (EBD), Elektronik Denge Kontrolü (ESC), Çekiş Kontrol Sistemi ve Yokuş Kalkış Desteği gibi pek çok güvenlik özelliğinin FadiL’de bulunduğu belirtildi. Aracın renk paletinde ise 6 farklı gövde rengi bulunuyor.

Sırada Pininfarina imzalı modeller var

Vietnamlı üretici VinFast, Fadil’in yanı sıra Ferrari'nin tasarımcısı olarak bilinen Pininfarina tarafından tasarlanan bir SUV ve sedan model de piyasaya sürecek. BMW platformu üzerine inşa edilecek ve Bavyeralı üreticinin 2.0 turbo motorunu kullanacak modellerin tasarımı yaklaşık bir yıl önce halkın oylamasıyla belli olmuştu. Lux A2.0 ve Lux SA2.0 adını taşıyacak modeller geçtiğimiz Ekim ayında Paris’teki fuarda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

VinFast, yerli otomobil projesi için 3.5 milyar dolar bütçe ayırmış ve 21 ayda ülkenin kuzeyindeki liman şehri Haiphong’da 6 fabrika inşa etmişti. İlk etapta 250 bin adette tutulacak üretimin 2025 yılında 500 bin adete ulaşması planlanıyor.