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Vietnam'ın yerli otomobili Fadil, 16 bin 900 dolardan satışa sunuldu

Vietnam'ın yerli otomobili Fadil dün itibariyle banttan indi ve ilk gün 650 araç sahibine teslim edildi. Şehir odaklı crossover olarak nitelenen Fadil'i Pininfarina imzalı bir SUV ve sedan izleyecek.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Vietnam'ın yerli otomobili Fadil, 16 bin 900 dolardan satışa sunuldu
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Vietnam’ın uzun süredir konuşulan yerli otomobili banttan indi. Vietnamlı üretici VinFast tarafından üretilen ve Fadil adı verilen modelin teslimatlarına dün itibariyle başlandı. Fadil’in satış fiyatı 16 bin 900 dolar olarak belirlendi. Teslimatların ilk günü tam 650 araç sahibine teslim edildi.

Opel Karl Rocks modelinin şasisi üzerine inşa edilen Fadil’in 1.4 litre motordan güç aldığı, söz konusu motorun CVT otomatik şanzımanla eşlendiği açıklandı. Bunun yanı sıra 6 hava yastığı, Elektronik Fren Kuvveti Dağıtım Sistemi (EBD), Elektronik Denge Kontrolü (ESC), Çekiş Kontrol Sistemi ve Yokuş Kalkış Desteği gibi pek çok güvenlik özelliğinin FadiL’de bulunduğu belirtildi. Aracın renk paletinde ise 6 farklı gövde rengi bulunuyor.

Vietnam'ın yerli otomobili Fadil, 16 bin 900 dolardan satışa sunuldu

Sırada Pininfarina imzalı modeller var 

Vietnamlı üretici VinFast, Fadil’in yanı sıra Ferrari'nin tasarımcısı olarak bilinen Pininfarina tarafından tasarlanan  bir SUV ve sedan model de piyasaya sürecek. BMW platformu üzerine inşa edilecek ve Bavyeralı üreticinin 2.0 turbo motorunu kullanacak modellerin tasarımı yaklaşık bir yıl önce halkın oylamasıyla belli olmuştu. Lux A2.0 ve Lux SA2.0 adını taşıyacak modeller geçtiğimiz Ekim ayında Paris’teki fuarda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

VinFast, yerli otomobil projesi için 3.5 milyar dolar bütçe ayırmış ve 21 ayda ülkenin kuzeyindeki liman şehri Haiphong’da 6 fabrika inşa etmişti. İlk etapta 250 bin adette tutulacak üretimin 2025 yılında 500 bin adete ulaşması planlanıyor.


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
esmerbuyucu 5 gün en beğenilen
Jet Fadıl 😂
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
3 Yanıt Yanıtla +85
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Spider_hip 5 gün DH Misafiri
Bizim de bunca sene ve milyonlarca liralık ayrılan bütçe sonrasında aracın 2 boyutlu çizimleri tamamlanmıştı geçtiğimiz aylarda. Bildiğim kadarıyla tamamen yerli çizerler tarafından, yerli kalemlerle, yerli kağıda çizildi. Yani şimdilik %100 yerli gidiyoruz. Daha kaç yüz milyon lirayı araba ayağına cemaatler, milletvekilleri bakanlar yiyipte doyarsa sonra kalanıyla biz de vietnam gibi az çok yerli otomuzu üretmeye başlayabiliriz herhalde.
Bizim de bunca sene ve milyonlarca liralık ayrılan bütçe sonrasında aracın 2 boyutlu çizimleri tamamlanmıştı geçtiğimiz aylarda. Bildiğim kadarıyla tamamen yerl...
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torenbolen 5 gün
Adamlar ormanda yaşıyor yerli arabaları var. Bizimkiler Saray’da yaşıyor, yerli arabamız da göklerde.
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borumak6 2 gün
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Mark Valley 3 gün
Fadıl Akgündüz'den 3 Dönem Kuralı Müjdesi: ''Arkadaşlar, daha önce 3 kere para kaptıranlar artık emekliye ayrılabilir...''
Tamamlanmayan bir devremülk projesinin ardından daha yaklaşık 1 milyar Türk Lirası ile birlikte ortadan kaybolduğu iddia edilen Fadıl Akgündüz, kendisinden haber alınamayan 3 günün ardından yeniden piyasaya çıktı. Skype aracılığıyla arka fonundan Mali ya da Endonezya olduğu tahmin edilen bir ülkeden canlı basın toplantısı düzenleyen Akgündüz, kaçma iddialarını yalanlarken "Yoo...yoo kaçma yok... Beni bilen bilir, en geç 1 seneye yeni projemle gelirim. Üstelik bu defa 3 dönem kuralı getiriyorum. Yepyeni isimlerle karşınıza çıkıcam inşallah" sözleriyle de güven tazeledi.
Kamuoyunda Jet Fadıl olarak da tanınan Fadıl Akgündüz, sevenlerine bu kez yurt dışından seslendi. Bir süredir basında çıkan "paralarla birlikte kaçtı" iddialarına yanıt vermek için Skype üzerinden kamera karşısına geçen Akgündüz, takipçilerine bir de müjdeli haber verdi.
"Birinin dur demesi gerekiyordu"
Jet Fadıl, bundan böyle herkese eşit mağduriyet şansı tanımak adına projelerinde 3 dönem kuralını işletmeye başlayacağını belirterek şöyle devam etti:
"Valla arkadaşlar, ne hissettiğinizi biliyorum, zira aynı hisleri ben de taşıyorum. Evet, her defasında 'tamam, bu sefer anlayacaklar' gibi gelse de, bi bakıyorum aynı aynı adamlar yine para vermek için sıraya girmişler. Fakat artık yeter, bize para yatıran yatırımcıyı hepten bitirmemek, hiç değilse bir dönem ara verip biraz kendilerine gelmelerini sağlamak için artık 3 dönem kuralına gitmek zorundayız. Ben dur demezsem bunların duracağı yok çünkü. Neyse, böylece 'Ya hep de beni buluyor bu 7 oldu', 'yahu 5'tir inanıyourm, adam yine aldı gitti paraları' gibi yakınmaların da önüne geçmiş olacağız inşallah. En fazla 3 defa tarafımdan mağdur olan emekliye ayrılacak. Allah izin verirse, hedefimiz fırsat eşitliği ilkesi ile mağduriyeti tüm bir tabana yaymak..."
3 dönem kuralının yalnızca eski sadık müşterilerine değil, kendisine de avantaj sağlayacağını vurgulayan Akgündüz, bu sayede yepyeni yüzlerle tanışma fırsatı yakalayacağını belirtirken, "Yani 3 kere bana para veren adamın da yüzüne bakınca böyle bir kendinden geçmişlik, böyle çok afedersiniz bir hayattan bezmişlik okunuyor. En ufak bir ışık göremiyorum gözlerinde. İnsan onla konuşmaktan da keyif almıyor, proje yapmaktan da ne yalan söyliyim" sözleriyle de Türkiye'nin kendisine her zaman yeni yüzler kazandıracak kadar büyük bir ülke olduğuna dair inancını dile getirdi.
Görkemli veda
Fadıl Akgündüz ayrıca 3 dönem kuralına takılan sadık yatırımcılarına da görkemli bir şekilde veda etmeyi planlıyor. Kendisi o sırada Türkiye'de olamasa bile, tertip edilecek bir gece ile sadık takipçilerine ufak da olsa bir jest yapmayı düşündüğünü belirten Akgündüz, "Yani hem bu insanlar kim, net bir şekilde görüp, haklarında bi fikir sahibi olmak adına, hem de ufak bir ödülle onları onurlandırmak adına güzel olacağını umuyorum" derken, onur ödülünün altın suyuna batırılmış dev bir salatalık şeklinde olacağını müjdeledi.
Ünlü iş adamının açıklamaları, bir süredir kendisinden haber bekleyen sevenleri tarafından buruk bir sevinçle karşılandı. Kaptıracak parası kalmadığı için kararı olumlu bulanlar kadar "e ben paramı hazırlamış bekliyordum, napacam şimdi?" diye hayal kırıklığı yaşayanların da olduğu 3 dönem kuralına takılacak isimlerden bazıları ise şunlar:
Nurettin Şenbalan (52, Esnaf): Kayseri esnafının sevilen simalarından Şenbalan, bundan önce iki devremülk ve bir tatil köyü projesinde Akgündüz'e toplam 500.000 tl'lik ödeme yaptı. Şenbalan, çevresinde "Var ya nefis kazıkladım ha Fadıl'ı. Kayseriliyim olum ben boru mu, en az 2 milyon eder o maketler!" sözleriyle tanınıyor
Hayrullah Kurtulmuş (48): Ailesine "Allahın izniyle dedi, yapıyoruz inşallah falan dedi, aldı paraları gitti. En azından İslami bir usul izlediği için teşekkürler. Tek tesellim o. Ya cehape zihniyetli birisi tarafından mağdur edilseydim? Bi de ona üzülecektim" diyen Kurtulmuş, 3 dönem kuralından da memnun
Hatice Kübra Hafızlar (78, Ev hanımı): Son Umre parasını da Akgündüz'e emanet eden Hafızlar'ın en azından kefen parasını çıkarabilmek için 4 kez daha 3 aylık maaşını alacak kadar yaşaması gerekiyor. Bakalım Hafızlar bu zorlu etabı da başarıyla atlatabilecek mi?
Sabri Alyanak (61): Çevresinde milli iradenin en güçlü isimlerinden biri olarak anılan Sabri Bey de bu dönem Jet Fadıl'ın 3 dönem kuralına takılacak olan ağır toplardan bir tanesi. Daha önce Almanya'da çalışarak kazandığı 300 bin Avro'ya yakın miktardaki parayı Fadıl Akgündüz projelerinde değerlendiren Alyanak, yeni projede yer alamayacağı için parasını off-shore hesaplarına yatırmanın yolunu arıyor.
Uğur Kaymak (30): Uğur Kaymak, mağdurlar arasında en gençlerinden birisi olmasına rağmen performansı ile tecrübeli rakiplerine adeta taş çıkardı. Henüz 30 yaşında olmasına rağmen bugüne dek ailesinin toplan 1.2 Milyon TL'sini Akgündüz'e kaptıran Kaymak, "Ya üzerine biraz daha koyar, bir sonrakinden indirim alırım, ona sayılır yani di mi verdiklerim" çıkışıyla da ilerisi için umut vaat eden isimler arasıdaydı.
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Göleli_At_Hırsızı 3 gün
100 k ya yerli araba.
65k ya egea var zaten. Yani bizim 90 lı yıllara dönmüş bir memleket.
Önemli olan uluslararası piyasada tercih edilebilir olmak. Bu konuda bence derindere motorsun yaptığı gibi elektrikli araç motoru lazım. Diğer bileşenler için çok uğraşmaya gerek yok. O konuda bazı ülkeler bizim 100 yıl ötemizde. Ancak şu elektrikli motor olayı...
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Paetzold 3 gün
Kıskanma seviyesi vol2
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Emre D 4 gün
Artık Vietnam da bizi kıskanıyor.
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DH Misafiri 4 gün
goy goycular yine üşüşmüş, yerli arabamız her türlü aşağılama ve engelleme çabalarına rağmen üretilecek, malum çevreler hasetten çatlayacak
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DH Misafiri 4 gün
çöp o paraya hyundai alınır
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Erreguay 4 gün
Viyetnam yapar
Biz bakar
Bakarız bakarız
Ama göremeyiz
Sonra anlarız
Yerli arabamız
GöKlerde
T
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mehmet1398 4 gün
Biz de yıllardır prototip bekliyoruz hala.
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DesertEagle67 4 gün
Sakin olun nasıl göklerden bir karar geldi ise aynı şekilde göklerden gelecek yerli ve milli otomobilimiz eyyyyyy vietnam sen ki.....
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