Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HummingBoard konfigüre edilebilir donanımı ile Raspberry Pi'ye rakip oluyor

4 yıl
622
1
12
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HummingBoard konfigüre edilebilir donanımı ile Raspberry Pi'ye rakip oluyor

Bir eğitim projesi iken bir anda dünyanın en ucuz bilgisayar haline dönüşen Raspberry Pi, 3 milyondan fazla satış yaparken kendisine has bir geliştirici topluluğu da oluşturmuş durumda. Bunun yaninda farklı alternatiflere de yol gösteriyor. 

SolidRun tarafından geliştirilen HummingBoard aynı Raspberry Pi gibi küçük boyutlarda bir anakart ve pek çok bileşen üzerinde entegre olarak geliyor. Bu bakımdan pek çok Raspberry Pi kutusu ile uyumlu. 

Cihazın öne çıkan özelliği ise hem daha güçlü işlemcilere sahip olması hem de RAM ve işlemcinin konfigüre edilebiliyor olması. Fiyat farkını ödeyerek üç farklı konfigürasyondan birisini seçebiliyorsunuz. 

Seride HummingBoard-i1, HummingBoard-i2 ve HummingBoard-i2eX şeklinde üç seçenek yer alıyor. Seçenekler Freescale imzalı işlemci, Vivanta grafik birimi ve RAM açısından değişiyor. 

HummingBoard-i1 modelinde Cortex-A9 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli bir işlemci yer alırken, Vivante GC880 alt seviye grafik birimi ve 512MB 800MHz DDR3 RAM yanına yerleşiyor. HummingBoard-i2 modelinde işlemci çift çekirdekli hale gelirken RAM de 1GB oluyor. 

HummingBoard-i2eX ise amiral gemi konumunda. Çift işlemcili çekirdek yanında 1GB RAM 1066MHz frekans değerine sahip ve grafik birimi de Vivanta GC2000 ile orta seviyeye yükselmiş. Bu modelde kızılötesi alıcı, mSATA 2 3Gpbs gibi ekstra özellikler mevcut.

Tüm modellerde ise microSD kart yuvası, HDMI 1.4 girişi, Ethernet ve 2 adet USB 2.0 bağlantısı standart olarak geliyor. Seri pek çok Linux tabanlı işletim sistemine uyumlu olarak geliştirilmiş. Seri farklı olarak bir güç adaptörü kullanıyor. 

HummingBoard donanım farklılıkları nedeniyle Raspberry Pi'den oldukça yukarı bir seviyede seyrediyor. Seri an itibariyle satışa sunulmuş durumda ve 50$, 75$, 100$ şeklinde sıralanan fiyat etiketleri mevcut.  

http://www.solid-run.com/products/hummingboard/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ink 4 yıl
bu cihazı size önermem arkadaşlar paranız varsa düzgün bir cihaz alın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ink 4 yıl
bu cihaz çok zorladınmı çöker
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbkaya 4 yıl
çok zarif duruyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Bu ürün gelişmesi gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XtremeTechLover 4 yıl
Bence gayet başarılı, ben beğendim şahsen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OldGamers86 4 yıl
Güzel özellikler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adam çeken balliy 4 yıl
pek tutmaz raspberry pi varken
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 4 yıl
önceki versiyonundan daha kaslı gorunuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 4 yıl
Neden Cortex a15'li işlemciler çıkmıyor ? A9 da kalındı. Birde bu firmalar rasperry gibi uzun ömürlü olmayacak gibi geliyor, yazılım tarafı gelişimi zayıf gibi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecs_elite_group 4 yıl
cubieboard dan da allwinner a80 yongalı bir board geliyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


radxa iyi bir alternatif sayılabilir.4.4.2 firmwire da mevcut dual boot özelliğide var(linux+android)
radxa.com

cubieboard a80 yongalı olanaı almatı düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benkimim50 4 yıl
fiyatı ucuz ama bu özelliklerde çok düşük değil mi bu cihaz çok zorlanmaz mı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
622 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, raspberry pi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Sahurluk" Teknoloji ve Oyun programı 4 yıl OnePlus One kutusundan çıkıyor: Amiral gemi telefonların katiline yakından bakıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim