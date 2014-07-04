HummingBoard konfigüre edilebilir donanımı ile Raspberry Pi'ye rakip oluyor





Bir eğitim projesi iken bir anda dünyanın en ucuz bilgisayar haline dönüşen Raspberry Pi, 3 milyondan fazla satış yaparken kendisine has bir geliştirici topluluğu da oluşturmuş durumda. Bunun yaninda farklı alternatiflere de yol gösteriyor.





SolidRun tarafından geliştirilen HummingBoard aynı Raspberry Pi gibi küçük boyutlarda bir anakart ve pek çok bileşen üzerinde entegre olarak geliyor. Bu bakımdan pek çok Raspberry Pi kutusu ile uyumlu.





Cihazın öne çıkan özelliği ise hem daha güçlü işlemcilere sahip olması hem de RAM ve işlemcinin konfigüre edilebiliyor olması. Fiyat farkını ödeyerek üç farklı konfigürasyondan birisini seçebiliyorsunuz.





Seride HummingBoard-i1, HummingBoard-i2 ve HummingBoard-i2eX şeklinde üç seçenek yer alıyor. Seçenekler Freescale imzalı işlemci, Vivanta grafik birimi ve RAM açısından değişiyor.





HummingBoard-i1 modelinde Cortex-A9 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli bir işlemci yer alırken, Vivante GC880 alt seviye grafik birimi ve 512MB 800MHz DDR3 RAM yanına yerleşiyor. HummingBoard-i2 modelinde işlemci çift çekirdekli hale gelirken RAM de 1GB oluyor.





HummingBoard-i2eX ise amiral gemi konumunda. Çift işlemcili çekirdek yanında 1GB RAM 1066MHz frekans değerine sahip ve grafik birimi de Vivanta GC2000 ile orta seviyeye yükselmiş. Bu modelde kızılötesi alıcı, mSATA 2 3Gpbs gibi ekstra özellikler mevcut.





Tüm modellerde ise microSD kart yuvası, HDMI 1.4 girişi, Ethernet ve 2 adet USB 2.0 bağlantısı standart olarak geliyor. Seri pek çok Linux tabanlı işletim sistemine uyumlu olarak geliştirilmiş. Seri farklı olarak bir güç adaptörü kullanıyor.





HummingBoard donanım farklılıkları nedeniyle Raspberry Pi'den oldukça yukarı bir seviyede seyrediyor. Seri an itibariyle satışa sunulmuş durumda ve 50$, 75$, 100$ şeklinde sıralanan fiyat etiketleri mevcut.

http://www.solid-run.com/products/hummingboard/