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Huntkey Jumper 550 güç kaynağı video inceleme

8 yıl
101,9b
1
Güç Kaynağı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda fiyat performans odaklı bir sistem oluşturmak isteyenlerin dikkatini çekeceğini düşündüğümüz bir güç kaynağı olan Huntkey'in Jumper 550 modelini inceliyoruz. Jumper 550, 550W gücünde bir güç kaynağı olmasına rağmen firma tarafından 600W yük altında çalışabildiği kutusu üzerinde de belirtilen oldukça ilginç bir model.

Bakalım 600W yük altında sürekli çalışabileceği garanti edilen bu 550W'lık güç kaynağı ile intel Core i7 965 işlemcili Nvidia GTX470 SLI ekran kartlı test sistemimizi besleyebilecek miyiz?


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FairLighty 3 yıl
Buradan konuyu hortlatan arkadasa selam olsun :)
1 Yanıt Yanıtla
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berke_17 3 yıl FairLighty
FairLighty

Buradan konuyu hortlatan arkadasa selam olsun :)

+1 [>:][>:]
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AdnanSolak 3 yıl
Herşey iyi güzelde ekran sararması olmasa 3. Defa ekran değişecek lg Türkiye'de kalmamış yine bekliyorum.
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confickerbelasi 5 yıl
alınması mantıklı olur güç düğmesi yok çünkü tasarlayan kişi ihtiyaç olmaz diye koymuyor değil bu düğmeler bazen çok kolay bozulabiliyor 10A diye hesaplandığında 16A güç çekerse düğme bozuluyor bu denenmiş bişey o yüzden koymuyorlar.
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cingolas 6 yıl
huntkey hk700 kullanan var mi? overload incelemesini bulamadim, bir fikriniz var mi nasildir?
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newstarnewstar 6 yıl
Huntkey Blance King 600w tı ilk aldığımda biraz pahalı bulmuştum ama eve gidip kasaya takarken işciliğe hayran kaldım şuan kasadaki en güvendiğim donanım diyebilirim
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Vay be ürünü herkes övmüş .
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prement0203 7 yıl
böylesi reklam kokmasından mıdır bilinmez ama ben hala Huntkey PSU lara güvenmemekteyim....
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Enermax Modu+87 ;)
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desperadotr 8 yıl
Mesut Çevik teşekkürler..Ayrıntılı bir anlatım olmuş.Kullanıcı ve satıcı yorumlarına yer verilmesi çok iyi olmuş. Ayrıntılı ve fonksiyonel bir araştırma olmuş tebrikler.
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DH Misafiri 8 yıl
huntkey bayadır bu piyasada ve işi gerçekten geliştirmişler ama bazı önemli eksikleri var güç açma kapama düğmesi yok aynı zamanda 80 plus ve bronz sertifikası almış ama 700 watt da çalıştırılabiliyor olması güzel.Gelgelelim gigabyte fiyat performansı olarak 30 tl farkla 80 gold plus 550-600 watt psu ları var onların tercih edilmesi daha mantıklı
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devrimdoga 8 yıl
gerçekten taktiri hakediyor bu ürün.Bunun dışında kullanıcı yorumları konulması daha iyi ve güven veren bi hareket olmuş.Açma kapama düğmesi dışında mükemmel bir ürün çünkü 550watt lık güç kaynağı 900 watt a kadar çıkıyor :)
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