Huntkey Jumper 550 güç kaynağı video inceleme

Bu videomuzda fiyat performans odaklı bir sistem oluşturmak isteyenlerin dikkatini çekeceğini düşündüğümüz bir güç kaynağı olan Huntkey'in Jumper 550 modelini inceliyoruz. Jumper 550, 550W gücünde bir güç kaynağı olmasına rağmen firma tarafından 600W yük altında çalışabildiği kutusu üzerinde de belirtilen oldukça ilginç bir model.

Bakalım 600W yük altında sürekli çalışabileceği garanti edilen bu 550W'lık güç kaynağı ile intel Core i7 965 işlemcili Nvidia GTX470 SLI ekran kartlı test sistemimizi besleyebilecek miyiz?