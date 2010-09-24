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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huntkey anketine katılın hem hediye hem de Donanimhaber ofisini ziyaret etme şansı kazanın

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,4b
1
199
Güç Kaynağı
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Huntkey anketi sonuçlandı. Katılım yapan herkese teşekkür ederiz. Katılım yapılan üyelerimiz arasından rastgele yaptığımız seçim sonucunda sorulara doğru yanıt veren katılımcılar arasından 6, ankete katılmış fakat doğru cevap verememiş olan üyelerimiz arasından ise 4 kişi güç kaynaklarını kazandı.

Aşağıdaki listede isimleri yer alan katılımcıların mesutcevik@donanimhaber.com adresine açık adreslerini ve telefon numaralarını bildiren bir e-posta göndermelerini rica ediyoruz. 5.11.2010 tarihine kadar kazanan katılımcılardan e-posta alamazsak yedek kullanıcılar liste sırasına göre kazananlar ile yer değiştirilecektir.

Sorulara doğru cevap vererek %35'lik dilime giren ve yapılan çekiliş ile Huntkey 550W güç kaynağı kazanan asil katılımcılar listesi

  • mteke (Donanimhaber.com forum üyesi)
  • Yeliz Yılmaz
  • Gsga (Donanimhaber.com forum üyesi)
  • Asel Bayram
  • Bekir Karabolat
  • umut406 (Donanimhaber.com forum üyesi)

    • Sorulara doğru cevap vererek yedek listeye giren katılımcılar listesi

  • Okan Can
  • Murat Demirci
  • mehmet_roer (Donanimhaber.com forum üyesi)
  • Mehmet Serkan Özten
  • rendezvous (Donanimhaber.com forum üyesi)

    • Soruları doğru cevaplayamayan fakat ankete katılım göstererek %65'lik dilime giren ve yapılan çekiliş ile Huntkey 550W güç kaynağı kazanan asil katılımcılar listesi

  • Barış Karakütük
  • Sevtap Kurban
  • mustafax_001 (Donanimhaber.com forum üyesi)
  • oydelee (Donanimhaber.com forum üyesi)

    • Sorulara doğru cevap veremediği halde katılım gösterdiği yedek listeye giren katılımcılar listesi

  • 1solucan1 (Donanimhaber.com forum üyesi)
  • $$T3$$ (Donanimhaber.com forum üyesi)
  • Elif Bahtiyar
  • gunescan (Donanimhaber.com forum üyesi)

    • Huntkey ve Donanimhaber.com'un ortak düzenledikleri ankette hediyelerden birini kazanmak için sadece ankete katılmış olmanız yeterli. Tabi doğru cevap verenler arasında yer alarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz.

    Ankette yer alan soruların cevapları içinse http://www.huntkeydiy.com/ adresini ziyaret etmeniz iyi bir başlangıç olabilir. Ankette ödül kazananlar ayrıca Donanimhaber.com ofisini gezme ve editörlerle tanışma fırsatı da yakalyacaklar.

    Huntkey ve Donanimhaber.com hediyeli anketine katılmak için tıklayınız.

    Huntkey Hakkında:

    1992 yılında kurulan ve en büyük 5 güç kaynağı üreticisinden biri olan Huntkey Enterprise Group, her ihtiyaca yönelik güç kaynağı tasarımı ve üretimi üzerine uzmanlaşmıştır.

    1W'dan 250KW'a kadar geniş bir yelpazede güç kaynağı üretimi yapan Huntkey, bilgisayar kasaları, dizüstüler, güç dönüştürücüler ve güç sağlayıcılar gibi bir çok alanda görev yapmak üzere güç kaynağı modelleri tasarlamaktadır. Çin'in Shenzhen ve Heyuan şehirlerinde üretim tesislerine sahip olan firma 500.000 metre kare kapalı alana sahip tesislerinde 7000'in üzerindeki personele iş imkanı sunmaktadır.

    Lenovo ve Dell gibi bilişim sektörü devlerine de güç kaynağı üretimi yapan firma, ar-ge tepartmanında çalışan 120 tasarım mühendisiyle sürekli yeni modeller ve teknolojiler geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

    Huntkey Türkiye:

    AYDIN BILGISAYAR DIS.TIC.LTD.STI
    Cemal Sururi Sok. No:6/2-4 Mecidiyekoy / Istanbul TURKEY
    +90 212 275 30 36
    www.aydinbilgisayar.com


    http://anket.donanimhaber.com Yorum Yaz
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    hayati54 9 yıl
    Mesut bey bu ofisi ziyaret kişi sayısı sınırlımı yoksa sadece doğru cevap verenlermi gidecek yazıda tam anlatılmamış teşekkürler iyi forumlar.
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    BaDRuLe 9 yıl
    acaba hediye konusunda hak devredilebiliyor mu? bahsedilmemiş te sorayım dedim. ya da Dh ofisini ziyaret hakkı devredilebiliyor olmalı
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    demircibu 9 yıl
    hepsini cevaplamışdım zaten hepside doğrudur tabikide
    Huntkey tavsiye ettiğim sattığım psulardan
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    Speed-Step 9 yıl
    Arkadaşlar Merhaba,

    Bir süredir yurtdışıdna olduğum için konu ile ilgilenemedim. Geç bilgilendirme için hepinizden özür dileriz.

    Huntkey anketine şu ana kadar 2000'den fazla donanım haber ziyaretçisi katıldı. Katılımın yoğun olması ve bir çok kişinin soruların yanıtlarını bulmak için zaman istemesi nedeniyle anketin 10 gün daha uzatılması kararı alındı.

    Anket sonuçlarını detaylı olarak 20.10.2010 tarihinde sizlerle paylaşacağız.

    İlginiz için teşekkür ederiz.

    Sevgiler,
    Mesut Çevik
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    maknc 9 yıl
    EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ? Türkiye'de 3-0 yenildi sonuçlar nerde? adresimi yazıyorum psu mu yollayın
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    Fakir Kemancı 9 yıl
    büyük gün bu gün :D mesut çevik merakta bırakma bizi :D
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    StevenDiaz 9 yıl
    hadi hayırlısı.
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    maknc 9 yıl
    sonuçlarrrrr









    sabırsızlıkla bekliyoruz

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    Banzai! 9 yıl
    formu göndermiyor
    ayrıca 1 soruyu yanış işaretledim

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    Chidori 9 yıl
    Katıldım.
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    maknc 9 yıl
    EEE sonuçlar?

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    komando57 9 yıl
    forumda en çok huntkey psu satan benim davet edilmeyi bekliyorum:)
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    yilmaz_gmrk 9 yıl
    dh ofisini niye ziyaret etmek isteyelimki? nasa üssü filanmı orası??
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    deniz6 9 yıl
    benerci2000

    dh ofisini niye ziyaret etmek isteyelimki? nasa üssü filanmı orası??

    Senin olan olaylardan haberin yok mu?
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    aderya 9 yıl
    Katıldım bende
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    idmydiyok 9 yıl
    o t-shirt için biz çok ugraştık onu bile kazanamadık sen nediyosun süper tekliften zengin olma hayalleri kurduk neler yapmadık ki :D
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