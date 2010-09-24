Huntkey anketine katılın hem hediye hem de Donanimhaber ofisini ziyaret etme şansı kazanın

Huntkey anketi sonuçlandı. Katılım yapan herkese teşekkür ederiz. Katılım yapılan üyelerimiz arasından rastgele yaptığımız seçim sonucunda sorulara doğru yanıt veren katılımcılar arasından 6, ankete katılmış fakat doğru cevap verememiş olan üyelerimiz arasından ise 4 kişi güç kaynaklarını kazandı.

Aşağıdaki listede isimleri yer alan katılımcıların mesutcevik@donanimhaber.com adresine açık adreslerini ve telefon numaralarını bildiren bir e-posta göndermelerini rica ediyoruz. 5.11.2010 tarihine kadar kazanan katılımcılardan e-posta alamazsak yedek kullanıcılar liste sırasına göre kazananlar ile yer değiştirilecektir.

Sorulara doğru cevap vererek %35'lik dilime giren ve yapılan çekiliş ile Huntkey 550W güç kaynağı kazanan asil katılımcılar listesi

mteke (Donanimhaber.com forum üyesi)

Yeliz Yılmaz

Gsga (Donanimhaber.com forum üyesi)

Asel Bayram

Bekir Karabolat

umut406 (Donanimhaber.com forum üyesi)

Sorulara doğru cevap vererek yedek listeye giren katılımcılar listesi

Okan Can

Murat Demirci

mehmet_roer (Donanimhaber.com forum üyesi)

Mehmet Serkan Özten

rendezvous (Donanimhaber.com forum üyesi)

Soruları doğru cevaplayamayan fakat ankete katılım göstererek %65'lik dilime giren ve yapılan çekiliş ile Huntkey 550W güç kaynağı kazanan asil katılımcılar listesi

Barış Karakütük

Sevtap Kurban

mustafax_001 (Donanimhaber.com forum üyesi)

oydelee (Donanimhaber.com forum üyesi)

Sorulara doğru cevap veremediği halde katılım gösterdiği yedek listeye giren katılımcılar listesi

1solucan1 (Donanimhaber.com forum üyesi)

$$T3$$ (Donanimhaber.com forum üyesi)

Elif Bahtiyar

gunescan (Donanimhaber.com forum üyesi)

Huntkey ve Donanimhaber.com'un ortak düzenledikleri ankette hediyelerden birini kazanmak için sadece ankete katılmış olmanız yeterli. Tabi doğru cevap verenler arasında yer alarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz.

Ankette yer alan soruların cevapları içinse http://www.huntkeydiy.com/ adresini ziyaret etmeniz iyi bir başlangıç olabilir. Ankette ödül kazananlar ayrıca Donanimhaber.com ofisini gezme ve editörlerle tanışma fırsatı da yakalyacaklar.

Huntkey ve Donanimhaber.com hediyeli anketine katılmak için tıklayınız.

Huntkey Hakkında:

1992 yılında kurulan ve en büyük 5 güç kaynağı üreticisinden biri olan Huntkey Enterprise Group, her ihtiyaca yönelik güç kaynağı tasarımı ve üretimi üzerine uzmanlaşmıştır.

1W'dan 250KW'a kadar geniş bir yelpazede güç kaynağı üretimi yapan Huntkey, bilgisayar kasaları, dizüstüler, güç dönüştürücüler ve güç sağlayıcılar gibi bir çok alanda görev yapmak üzere güç kaynağı modelleri tasarlamaktadır. Çin'in Shenzhen ve Heyuan şehirlerinde üretim tesislerine sahip olan firma 500.000 metre kare kapalı alana sahip tesislerinde 7000'in üzerindeki personele iş imkanı sunmaktadır.

Lenovo ve Dell gibi bilişim sektörü devlerine de güç kaynağı üretimi yapan firma, ar-ge tepartmanında çalışan 120 tasarım mühendisiyle sürekli yeni modeller ve teknolojiler geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Huntkey Türkiye:

AYDIN BILGISAYAR DIS.TIC.LTD.STI

Cemal Sururi Sok. No:6/2-4 Mecidiyekoy / Istanbul TURKEY

+90 212 275 30 36

www.aydinbilgisayar.com

http://anket.donanimhaber.com