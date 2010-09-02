Huzurlarınızda Samsung'un Android tableti: P1000 GALAXY Tab

Apple'ın iPad'i teknoloji meraklılarıyla buluşturmasının sadece 2 ay sonrasında 2 milyonluk satış barajının aşılması üzerine firmanın güçlü rakiplerinin tablet pazarıyla ilgilenmeye başladıklarını söylemek pek de yanlış sayılmaz. Samsung, LG Mobile ve RIM (BlackBerry) gibi cep telefonu pazarında iddialı isimler ard arda yeni tabletler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini bizzat açıklamışlardı. Bu sırada Samsung'un tabletiyle ilgili her geçen gün çeşitli spekülasyonlar öne sürülüyordu ta ki bugüne dek. Samsung, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlediği etkinlik kapsamında GT-P1000 Galaxy Tab'ı resmen duyurdu. Şimdi GT-P1000 Galaxy Tab'ın tasarımına ve teknik detaylarına hep beraber kısaca bir göz gezdirelim.

Öncelikle 190.09 x 120.45 x 11.98 mm ebatlarında ve 380 gram ağırlığında dizayn edilen Galaxy Tab'ın ön yüzünde görüntülü görüşme için kamera ve dört adet dokunmaya duyarlı tuş, arka yüzünde anı yakalamak için dijital kamera ve hemen yanında led flaş, üst kısımda 3.5 mm kulaklık girişi, alt kısımda hoparlör ve 30 pinlik şarj girişi, sağda mikrofon ve solda ses tuşları, cihazı açma - kapama tuşu, microSD ve standart sim kart girişleri konumlandırıldığını görmekteyiz.

1 GHz frekansında çalışan ARM Cortex A8 işlemciden, 512 MB RAM'den ve PowerVR SGX540 grafik biriminden güç alan Galaxy Tab, Google'ın gün geçtikçe popülaritesi artan, daha fazla üretici tarafından kullanımı tercih edilen mobil işletim sistemi Android'in 2.2 (Froyo) sürümüyle ve Adobe Flash Player 10.1 desteğiyle geliyor. Dört band (850 / 900 / 1800 / 1900) GSM şebekesi ve kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) ile uyumlu çalışan Galaxy Tab'ın kuşkusuz en önemli artılarından birisi cep telefonu işlevi de görmesi. Konuşmak için Bluetooth kulaklık, kablolu kulaklık veya hands-free (eller serbest) modunu kullanabiliyorsunuz. Ancak standart cep telefonları gibi Galaxy Tab'ı kulağınıza dayayıp konuşamıyorsunuz. Zaten yolda yürürken tableti ele alıp konuşmaya çalışmak ilginç olurdu.

Samsung, Galaxy Tab'da 7 inç (~17.78 cm) boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde (WSVGA) dokunmatik TFT ekrana yer vermiş. Önceki söylentilerin aksine dokunmatik ekranın SuperAMOLED olmaması bazı teknoloji meraklılarını üzebilir. Zira SuperAMOLED ekranlar daha az güç tüketmelerinin yanısıra daha yüksek kontrast oranı sunuyorlar. Cihaza ışık sensörünün, ivme sensörünün ve jiroskop sensörünün eşlik ettiğini belirtelim.

16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı dahili flash bellek seçeneğiyle satışa sunulacak olan Android tabletin kapasitesini yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. WI-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth v3.0 ve aGPS gibi zengin bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran tabletin ön yüzündeki kamera 1.3 megapiksel, arka yüzündeki kamera ise 3.2 megapiksel çözünürlüğünde. 3.2 megapiksellik kamerada otomatik odaklama ve loş ortamlarda çekim için led flaş unutulmamış. Full HD (1080p) video oynatabildiği ve dünyanın DivX sertifikalı ilk tableti olduğu söylenen P1000 Galaxy Tab son olarak 4000 mAh'lık bataryaya sahip. 4000 mAh bataryanın 7 saate kadar video oynatımı için yeterli olduğu bildiriliyor.

Samsung, GT-P1000 Galaxy Tab'ın eylül ortalarına doğru Avrupa'da, yıl sonuna doğru Amerika ve Asya'da boy göstereceğini belirtmekte. Fiyatla ilgili bilgi ise henüz bulunmuyor.

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Samsung P1000 Galaxy Tab reklamı

http://www.samsungifa2010.com/press-releases/item/id/4.html