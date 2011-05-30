Huzurlarınızda dünyanın en hızlı ekran kartı; Asus Mars II

Asus'un ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz çift grafik işlemcili yeni ekran kartı Mars II ortaya çıktı. Republic of Gamers serisi altında hazırlanan özel tasarımlı ekran kartı, Nvidia'nın GeForce GTX 590 modelinden farklı olarak GeForce GTX 580'deki GF110 GPU'sunun çiftini kullanıyor ve aynı saat hızlarında çalışıyor. Bilindiği üzere Nvidia tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen ancak düşürülen saat hızları nedeniyle Radeon HD 6990 karşısında zorlu anlar yaşayan GeForce GTX 590, bazı testlerde rakibinin önünde yer alsa da genel olarak en hızlı kartı olabilecek portre çizmemiş ancak Asus'un Mars II modeli bu unvanı Nvidia cephesine getirecek gibi görünüyor.

Üzerinde 120mm çapında iki adet fan ve çok sayıda bakır ısı borusu ile desteklenmiş yüksek yaprak yoğunluğuna sahip iki ısı dağıtım bloğu bulunan soğutucusuyla dikkat çeken kart, ihtiyaç duyduğu gücü üç adet 8-pinç güç konnektörü ile sağlıyor. GeForce GTX 590'dan farklı olarak yüksek saat hızlarına ek olarak aynı zamanda hız aşırtma potansiyeline de sahip olduğu belirtilen Mars II'nin hız aşırtma ile ulaşılacak hızlarda kararlı çalışbilmesi ve daha uzun kullanım ömrü için üst seviye komponentlerle donatıldığı belirtiliyor. 19 fazlı güç tasarımına sahip olan kart, Kırmızı ve Siyah renklerin hakim olduğu özel tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Aynı Mars modelinde olduğu gibi sınırlı sayıda üretilmesi ve yüksek fiyat etiketiyle gelmesi beklenen Mars II'nin çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

http://www.techpowerup.com/146588/ASUS-MARS-II-Graphics-Card-Pictured.html