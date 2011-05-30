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Huzurlarınızda dünyanın en hızlı ekran kartı; Asus Mars II

7 yıl
128,6b
1
72
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz çift grafik işlemcili yeni ekran kartı Mars II ortaya çıktı. Republic of Gamers serisi altında hazırlanan özel tasarımlı ekran kartı, Nvidia'nın GeForce GTX 590 modelinden farklı olarak GeForce GTX 580'deki GF110 GPU'sunun çiftini kullanıyor ve aynı saat hızlarında çalışıyor. Bilindiği üzere Nvidia tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen ancak düşürülen saat hızları nedeniyle Radeon HD 6990 karşısında zorlu anlar yaşayan GeForce GTX 590, bazı testlerde rakibinin önünde yer alsa da genel olarak en hızlı kartı olabilecek portre çizmemiş ancak Asus'un Mars II modeli bu unvanı Nvidia cephesine getirecek gibi görünüyor.

Üzerinde 120mm çapında iki adet fan ve çok sayıda bakır ısı borusu ile desteklenmiş yüksek yaprak yoğunluğuna sahip iki ısı dağıtım bloğu bulunan soğutucusuyla dikkat çeken kart, ihtiyaç duyduğu gücü üç adet 8-pinç güç konnektörü ile sağlıyor. GeForce GTX 590'dan farklı olarak yüksek saat hızlarına ek olarak aynı zamanda hız aşırtma potansiyeline de sahip olduğu belirtilen Mars II'nin hız aşırtma ile ulaşılacak hızlarda kararlı çalışbilmesi ve daha uzun kullanım ömrü için üst seviye komponentlerle donatıldığı belirtiliyor. 19 fazlı güç tasarımına sahip olan kart, Kırmızı ve Siyah renklerin hakim olduğu özel tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Aynı Mars modelinde olduğu gibi sınırlı sayıda üretilmesi ve yüksek fiyat etiketiyle gelmesi beklenen Mars II'nin çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.


http://www.techpowerup.com/146588/ASUS-MARS-II-Graphics-Card-Pictured.html Yorum Yaz
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waltran 7 yıl en beğenilen
resmi gördüğümde kartın kutusu sanmıştım kendisiymiş.
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Skörtıl_Nimo 7 yıl
3 adet 8 pin Konnektör ha,'hediye olarak Kartın kutusunun ıcınden 50 amper bı power cıkıcak galıba'
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Klasör.:X:. 7 yıl
2 adet 12cm fan.....

bu gidişle kasalar havalanmaya başlayacak
birde takılı gösteren resimde ekran kartı anakarta değilde anakart ekrankartına takılı gibi duruyor



fiyatıda bi okadar hızlı olur.Bilmiyorum ama orta segment ekran kartı almak daha mantıklı...
100fpsde oynayacağına 60da oyna 2-3sene sonra değiştir...sürekli güncel kal...
2 adet 12cm fan.....bu gidişle kasalar havalanmaya başlayacakbirde takılı gösteren resimde ekran kartı anakarta değilde anakart ekrankartına tak...
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setek01 7 yıl
Dx11 olarak baktığımızda zaten en prestijli kartlar hala nvidia da yalnız. GTX580'den bahsetmiyorum ben. GTX460 gtx560TI ve yakında gelecek olan GTX560'a AMD
iyi bir fiyat indirimi ile cevap veremezse en prestijli ürün olur özellkile 560X2
tasarımı. En çok satılan segmentte kim daha başarılı ise prestij sahibi de odur.
AMD/ATI ayağında 500 TL ekseninde tek bir kart var hd6950. AMa 8 pinli orjinal hd6970 900MHZ OC olduğunda 900mhz GTX560TI karşısında 750 TL'lik fiyatıyla yani %50 daha pahalıyken %5 fark yapamıyorsa prestijin kimde olduğu ortadadır.
Prestij dediğiniz CRYSİS ve sentetik testlerle oluyorsa geçin. En baba 4 tane oyuna bakın HD6970 ile 560TI arasında çok az fark olduğunu hatta kusura bakmayın 1920*1080 üstündeki yalanlara bakmadan gerçekçi gözle bakın benchlere prestij kimde görürsünüz. Kusura bakmayın evet HD6950 en iyi iki karttan biridir benim gözümde ama şu 8 pin muhabbetinden dolayı ben modlamam. 70TL daha ucuza zaten hd6970 ayarında kartta var GTX560TI.
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Tony Tony 7 yıl
ÜF ÜF Vantiratör niyetine kullan o derece
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qoqoCAN 7 yıl
nirvanha
1-Tasarım bir kere göze hitab etmiyor ,Rog serisi ürünlere yakışmamış.2-Evet gerçekten de fazla güç çekmesi vede 3 adet 8 pin istemeside bir sorundur.Çünkü orada çevre kirliliği ve mühendislik dehası ortaya çıkıyor.3-Evet Nvidia hız olayında yarışı kaybetmiştir ancak, üretmiş olduğu teknoloji farklılıkları anlamında liderdir ve tercih sebebidir.4-Dünyada bu kadar çevre kirliliği, yoksulluk ,açlık ve gelirdağılımı adaletsizliği var iken ,idealist insanlar haricinde parası olan her insanın bu karta sahip olmak isteyeceği ve dünyayı şirketlerin insiyatifine terketedecekleri de bir gerçektir.

gayet objektif
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Universal Bilgisayar 7 yıl
SENİ DÜŞÜNDÜKCE GÖZLERİM DOLAR KULAKLARIM MARK ZENGİNLERE SELENİYORUM BU NEKRAN KARTINI ALMAYIN SAKIN EVDE YANGIN CIKABİLİR...
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ForceOfMature 7 yıl
at kelebek ezberini kelebeğe at olarak değiştiren kart.
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MysticalStorm 7 yıl
10 numara mars serisi zaten iyiydi ama bu kadarına pes
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cestvrai 7 yıl
cestvrai kart zaten rahatlıkla 980e 1500 oluyor 580 slı ile yarışıyor bize özel soğutuculu modeller lazım ve iyi komponentler sonra uçarız zaten ama bi türlü çıkmadı özel modeller ayrıca bunun kimse için alınır olcağını sanmıyorum zira buna verilcek paraya iki tane 580 lighting alınır sadece prestij ürünü ayrıca witcher 2de ubersamplingi açarsam yerlerde sürünüyorum ama kapatırsam iyi


harika dostum 980/1500 mis gibi... su sogutma ile 1050alıyorlar bu arada 6990 ile..
overclocknet forumunu yakından takip ediyoru bircok elemanda (8-9kişi) 6990 quafire var
Witcher 2de 2adet 6990 ile 1050/1500 50 fps civarı alınabiliyormuş ubersampling acıldıgında!
bu oyun kartları yiyor...

overclock.net/...

birde şu vidyoyu izle tavsiye ederim

youtube.com/...
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Chris Brown 7 yıl
Kasanın içine sokmak / görmemek / trafo gibi elektrik saglamak için bu kartı almak mantıksız , ama tatmin edici olacaktır. Alan bari uzay montaj kullanıp kartı kendine doğru filan çevirsin insan göremediği zaman merak eder
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ekoman245 7 yıl
kutusu sanmıştım bende herkes gibi :D bu nasıl kart ya :D kasaya sığarmı bu :D
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zeytunk 7 yıl
valla böle giderse tedaş a ortak olmamız gerekecek:D
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M@U 7 yıl
Bu kart bildiğimiz "PC" içinde çalışacak değil mi? Şaka gibi...
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real_kuru 7 yıl
nirvanha
1-Tasarım bir kere göze hitab etmiyor ,Rog serisi ürünlere yakışmamış.2-Evet gerçekten de fazla güç çekmesi vede 3 adet 8 pin istemeside bir sorundur.Çünkü orada çevre kirliliği ve mühendislik dehası ortaya çıkıyor.3-Evet Nvidia hız olayında yarışı kaybetmiştir ancak, üretmiş olduğu teknoloji farklılıkları anlamında liderdir ve tercih sebebidir.4-Dünyada bu kadar çevre kirliliği, yoksulluk ,açlık ve gelirdağılımı adaletsizliği var iken ,idealist insanlar haricinde parası olan her insanın bu karta sahip olmak isteyeceği ve dünyayı şirketlerin insiyatifine terketedecekleri de bir gerçektir.

Çok komünist gördüm seni :)
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cestvrai 7 yıl
bu kartn dünyanın en hızlı kartını alması mümkün değil zira özel tasarım bir model
ondan nvidiaya liderliği getirmesi diye birşey söz konusu olmaz sadece şirkete prestij getirir

bu arada nvidianın neden gtx590i gtx580 sli yapamadıgını açıça anlamak mümkün 3x 8pin
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nirvanha 7 yıl
1-Tasarım bir kere göze hitab etmiyor ,Rog serisi ürünlere yakışmamış.
2-Evet gerçekten de fazla güç çekmesi vede 3 adet 8 pin istemeside bir sorundur.Çünkü orada çevre kirliliği ve mühendislik dehası ortaya çıkıyor.
3-Evet Nvidia hız olayında yarışı kaybetmiştir ancak, üretmiş olduğu teknoloji farklılıkları anlamında liderdir ve tercih sebebidir.
4-Dünyada bu kadar çevre kirliliği, yoksulluk ,açlık ve gelirdağılımı adaletsizliği var iken ,idealist insanlar haricinde parası olan her insanın bu karta sahip olmak isteyeceği ve dünyayı şirketlerin insiyatifine terketedecekleri de bir gerçektir.
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MxFxOx 7 yıl
Ağzım bir süre açık kaldı :=0
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Firaristt 7 yıl
İlk gördüğümde kartın kutusunu kart kartı da tuğla sanmıştım karşılaştırma yapıyorlar gibi :D Sonradan jeton düştü kart eşek kadarmış...Ama tasarımdaki rengi tuğla kırmızısı yapsalar tam tuğla olucakmış kart...En iyisi araya bi adaptör vs. takıp kartı direk prize bağlayalım en iyisi birde metal destek.Yoksa anakart felan yamulur neme lazım, sakatlık çıkmasın.. parası zaten uçucak o kesin ama ne tasarım var mübarek 3slot. 2slot, 2.5slot, 3slot. Bence anakart üreticileri e.kartı üreticileriyle anlaşsın sistemi e.kartı üzerine kuralım hiç değilse e.kartlarınn boyutuna bahane bulabiliriz :)
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