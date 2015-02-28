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Hyperloop testleri 2019'da başlayacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Hyperloop testleri 2019'da başlayacak
Günümüzün Tony Stark'ı olarak anılan Elon Musk'ın çılgın projesi hyperloop için geliştirmelerin ciddi bir aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. Öncelikle Hyperloopu merak edenler için bu teknoloji alüminyum kapsül içerisinde saatte 1200Km'ye varan hızlarda yolcu taşıyabilen bir sistemi tanımlıyor. Hyperloop için kullanılacak araçların yüksek hızlara çıkması için özel bir alan yaratılırken sürtünmeleri en aza indirmek amaçlanıyor. Bu sayede yüksek hızlara ulaşabilmek ve bu hızlarda seyahat edebilmek için artık çok fazla enerji gerekmeyecek. Hyperloop teknolojisini merak edenler diğer detaylara bu bağlantıdan ulaşabilirler.
Elon Musk hayalindeki projeyi gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvamış durumda. CNBC'de yayınlanan habere göre hyperloop teknolojisinin test edilmesi için Kaliforniya'da yaklaşık 8 kmlik test rayı yerleştirilecek. Ayrıca haberde proje için test alanının yapımına önümüzdeki yıl başlanacağı ve 100 milyon dolara mâl olacağı belirtiliyor. Test sürüşleri ise 2019 yılında başlayacak. SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin de sahibi olan Elon Musk'ın hızlı ulaşım hayalini gerçeğe dönüştürmek için gösterdiği bu çabanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

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doctor_bey 4 yıl
Şu Elon Musk denen adama tarif edilemez bir sevgi duyuyorum, nasıl ergen kızlar Justin Bieber denen züppeye aşırı bağlılarsa bende bu adama öyle bağlıyım, idolüm olur kendileri.
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DH Misafiri 4 yıl
bu hyperloop falan hikaye adamlar bizim metrobüsü yada 11ÜS otobüslerini görseler bu işi bırakır gelir minibüsçülük yaparlar...
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Türkiye Cumhuriyeti 4 yıl
Trenler tarih oluyor desenize.
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Janus_Prospero 4 yıl
Sonu Concorde gibi olmaz umarım.

Bu tarz absürt projelerde ufak hatalar bile korkunç sonuçlara yol açıp, can kayıplarıyla ve projenin rafa kaldırılması ile sonuçlanabiliyor.
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Logic_Man 4 yıl
Daha başlarken başarısızlık riskini göze alıp işe giriyorlar. Bundan dolayı başarılı oldukları işlerde çok ileri gidebiliyorlar. Bu birazda kültür meselesi. Bizde girişimcilik kavramı bile daha tam olarak anlaşılamadı. Halbuki kavramın doğduğu andan beri oralarda girişimciler vardı.

Ne zamanki girişimcilerin olanakları genişler, toplum olarak iyi anlayabiliriz bu kavramı o zaman bizdede cesaret bulup iyi iş yapanlar çıkacaktır. Tabi bu tip büyüklükte olanlar fazlaca sermayeye bakıyor. Ülkenin genel ekonomik durumununda iyi olması gerekir. Bizdeki girişimcilik olayı akıntıya karşı kürek çekme şeklinde ilerliyor. Gelişmiş ülkelere nazaran ekstra engeller mevcut.
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alicaptain 4 yıl
Kulaga güzel geliyor.Yapabilirlerse helal olsun.
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nirvanha 4 yıl
Şu gelişmiş milletler bizim gibi ülkeleri ipotek altına bağlayıp ,içimize kadar sömürmeseler daha ne kadar gelişebilirler merak ediyorum.Dünya kocaman bir çöp durumunda şu an.
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XQS 4 yıl
Yer değişikliği ve zaman değişikliği gerekiyor 2023

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Asami Zdrenka 4 yıl
Elon Musk'a hayranım. Adam bilimkurgu filmlerinde görebileceğimiz şeyleri kendi şirketlerini kurarak geliştiriyor.
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e_capkan 4 yıl
elon musk tam bir hız tutkunu
0-100ü 3-4sn olan arabalar yapmasında belliydi zaten
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St Batuhan 4 yıl
Gece bu haber girilmeden önceki saatlerde arkadaşlarla oturmuş hikaye falan yazıyoruz, benim çocuğum olacak hikayede ve bu çocuk kim olsa derken aklımdan Elon geçmişti :D Gerçekte tabii ki gidip ben ona çocuğun olabilir miyim derim belki ama hikayeler güzeldir :D Mirasimı devam ettirmesi açısından değerlendiriyordum hikayede durumu bi noktada (Miras kelimesi aslında Legacy kelimesi olacak. Genelde miras gibi kullanılsa da efsane olarak daha doğru oluyor ama miras kelimesi daha hoşuma gittiğinden seçtim)
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Ryzen 4 yıl
cyberpunk is coming
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Golden Gate 4 yıl
Bizim koskoca devletimiz 3 katlı tünel yapıp , 50 km hızla metro yapsın . Dünyada bir örneği yok diye övünsün
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