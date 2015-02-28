Hyperloop testleri 2019'da başlayacak

Günümüzün Tony Stark'ı olarak anılan Elon Musk'ın çılgın projesi hyperloop için geliştirmelerin ciddi bir aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. Öncelikle Hyperloopu merak edenler için bu teknoloji alüminyum kapsül içerisinde saatte 1200Km'ye varan hızlarda yolcu taşıyabilen bir sistemi tanımlıyor. Hyperloop için kullanılacak araçların yüksek hızlara çıkması için özel bir alan yaratılırken sürtünmeleri en aza indirmek amaçlanıyor. Bu sayede yüksek hızlara ulaşabilmek ve bu hızlarda seyahat edebilmek için artık çok fazla enerji gerekmeyecek. Hyperloop teknolojisini merak edenler diğer detaylara bu bağlantıdan ulaşabilirler.

Elon Musk hayalindeki projeyi gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvamış durumda. CNBC'de yayınlanan habere göre hyperloop teknolojisinin test edilmesi için Kaliforniya'da yaklaşık 8 kmlik test rayı yerleştirilecek. Ayrıca haberde proje için test alanının yapımına önümüzdeki yıl başlanacağı ve 100 milyon dolara mâl olacağı belirtiliyor. Test sürüşleri ise 2019 yılında başlayacak. SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin de sahibi olan Elon Musk'ın hızlı ulaşım hayalini gerçeğe dönüştürmek için gösterdiği bu çabanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu.