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Hyundai, iki modeliyle 2018 iF Tasarım Ödülleri'nden birincilikle ayrıldı.

Güney Koreli otomobil üreticisi, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen iF Tasarım Ödülleri'nde bu yıl yeni Kona ve i30 Fastback modelleriyle birinci oldu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hyundai, iki modeliyle 2018 iF Tasarım Ödülleri'nden birincilikle ayrıldı.
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Hyundai, 1953 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve tasarım alanında dünyanın en prestijli ödül kuruluşu olarak görülen iF Tasarım Ödülleri’nde iki yeni modeliyle önemli bir başarı elde etti.

Şirket, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen IF Tasarım Ödülleri’nin otomobil kategorisinde Kona ve i30 Fastback modelleriyle 2018 Yılın Tasarımı ödülünü evine götürmeyi başardı. 2015 yılında i20, 2016 yılında Tucson ve 2017 yılında i30 hatchback modelleriyle birinciliği yakalayan şirket bu yıl da i30’un beş kapılı coupe formundaki i30 Fastback modeli ve ilk kompakt crossover modeli olan Kona ile otomobil kategorisindeki ödülleri kimseye kaptırmadı.

"Kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz" 

Alınan bu ödüller hakkında Hyundai Tasarım Şefi Thomas Bürkle, “Hyundai, endüstrinin önde gelen tasarım ödül organizasyonlarından birini bir kez daha kazanmanın haklı gururunu yaşıyor. Bizim için son derece önemli olan bu birincilikler, tasarıma karşı olan yaklaşımımızı ve tasarımlarımızı geliştirme konusundaki kararlılığımızı kanıtlamış oluyor. i30 Fastback, klasik ve duygusal tasarımı birleştiren gerçek bir trend öncüsü. KONA ise başarılı SUV yelpazemize yepyeni bir bakış açısı kazandırdı.” yorumunda bulundu.

Şirketin tasarım ödüllerinde başarı yakalayan modelleri Hyundai Kona ve i30 Fastback Nisan ayından itibaren ülkemizde de satışa sunulacak. Kazanılan ödüller ise 9 Mart 2018’de düzenlenen Gala Gecesi ile sahiplerine dağıtılacak.


https://www.hyundai.news/eu/model-news/hyundais-all-new-kona-and-i30-fastback-win-if-design-award-2018/ Yorum Yaz
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General. 1 yıl en beğenilen
Hyundai hak ediyor, fakat bizi kıskandıkları için sürekli zam yapıp almamızı istemiyor.
Bu gavurlar bundan dönmez ama elhamdülillah ümmet iyi dönüyor.
2023 gelsin o çekik gözlülere dersini vereceğiz, bekle bizi Kore kefenleri giydik fetih için bekliyoruz.
Hyundai hak ediyor, fakat bizi kıskandıkları için sürekli zam yapıp almamızı istemiyor.Bu gavurlar bundan dönmez ama elhamdülillah ümmet iyi dönüyor.
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Sirrüs 1 yıl

Hyundai'ın son zamanlarda yapmış olduğu tasarımlar gerçekten güzel. Kona'da farklı tarzı ile ödülü hak etmiş ama I30 FB hakkında tam tersini düşünüyorum. Resmen facia!
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lazloo 1 yıl
Vay be, bir zamanlar millet teneke diye burun kıvırırdı.
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WB 1 yıl
Cehapeli hyundai’nin if odulunu de siyasi gormus
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General. 1 yıl en beğenilen
Hyundai hak ediyor, fakat bizi kıskandıkları için sürekli zam yapıp almamızı istemiyor.
Bu gavurlar bundan dönmez ama elhamdülillah ümmet iyi dönüyor.
2023 gelsin o çekik gözlülere dersini vereceğiz, bekle bizi Kore kefenleri giydik fetih için bekliyoruz.
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serafon 1 yıl General.
Olmamış eksikler var git biraz daha ezberle gel akşam tekrar test edeceğim
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Nirvana333 1 yıl
Eee ne varsa hyundaide var!
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