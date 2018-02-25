Hyundai, iki modeliyle 2018 iF Tasarım Ödülleri'nden birincilikle ayrıldı.

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Hyundai, 1953 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve tasarım alanında dünyanın en prestijli ödül kuruluşu olarak görülen iF Tasarım Ödülleri’nde iki yeni modeliyle önemli bir başarı elde etti.

Şirket, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen IF Tasarım Ödülleri’nin otomobil kategorisinde Kona ve i30 Fastback modelleriyle 2018 Yılın Tasarımı ödülünü evine götürmeyi başardı. 2015 yılında i20, 2016 yılında Tucson ve 2017 yılında i30 hatchback modelleriyle birinciliği yakalayan şirket bu yıl da i30’un beş kapılı coupe formundaki i30 Fastback modeli ve ilk kompakt crossover modeli olan Kona ile otomobil kategorisindeki ödülleri kimseye kaptırmadı.

"Kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

Alınan bu ödüller hakkında Hyundai Tasarım Şefi Thomas Bürkle, “Hyundai, endüstrinin önde gelen tasarım ödül organizasyonlarından birini bir kez daha kazanmanın haklı gururunu yaşıyor. Bizim için son derece önemli olan bu birincilikler, tasarıma karşı olan yaklaşımımızı ve tasarımlarımızı geliştirme konusundaki kararlılığımızı kanıtlamış oluyor. i30 Fastback, klasik ve duygusal tasarımı birleştiren gerçek bir trend öncüsü. KONA ise başarılı SUV yelpazemize yepyeni bir bakış açısı kazandırdı.” yorumunda bulundu.

Şirketin tasarım ödüllerinde başarı yakalayan modelleri Hyundai Kona ve i30 Fastback Nisan ayından itibaren ülkemizde de satışa sunulacak. Kazanılan ödüller ise 9 Mart 2018’de düzenlenen Gala Gecesi ile sahiplerine dağıtılacak.

https://www.hyundai.news/eu/model-news/hyundais-all-new-kona-and-i30-fastback-win-if-design-award-2018/