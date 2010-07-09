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Intel, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini Core i3/i5/i7-2000 serisi olarak isimlendirebilir

8 yıl
15,3b
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14
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini Core i3/i5/i7-2000 serisi olarak isimlendirebilir
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Intel'in uzun süredir üzerinde çalıştığı Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcileri için model isimlendirmesine karar verildiği iddia ediliyor. Asya kaynaklı XFastest sitesinin haberine göre Intel, yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerini Core i 2000 serisi olarak duyuracak. Core i3, Core i5 ve Core i7 markalandırmasına devam edeceği ancak yeni modellerinde isimlendirmeye 2000 ibaresini ekleyeceği belirtilen Intel'in, Sandy Bridge tabanlı beş yeni modeline ilişkin bazı detaylar da açıklandı. Xfastest'ın haberine göre, Sandy Bridge jenerasyonunda da, mevcut işlemcilerde olduğu gibi her model Hyper-Threading teknolojisini desteklemeyecek. Bazı modellerin 3MB bazılarınınsa 6MB L3 bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilen haberde, yeni modellerin 3.1GHz ile 3.4GHz arasında çalışacağı iddia ediliyor.

LGA1155 formunda olan ve 6 serisi çipsetlerle kullanılacak olan yeni nesil Sandy Bridge işlemcilere yönelik ilk detaylar şu şekilde;

Intel, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini Core i3/i5/i7-2000 serisi olarak isimlendirebilir
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RockConn 8 yıl
İşlemci ve Chipset çöplüğünü andırıyor.
Intel neyden çekindide yine bir platform oluşturdu.
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AtiMX4 8 yıl
@killnOd
Yeni soketin 2011 ve 2166 olduğu ve DDR4 desteğini sunacağını kesinlikle duymuştum 4kanal ddr3 değil.PCI ex. 3 32X destekli olacaktır.Yani şuanda kullanılan bütün yapı değişiyor olacak.
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killnOd 8 yıl
AtiMX4

@killnOd
Yeni soketin 2011 ve 2166 olduğu ve DDR4 desteğini sunacağını kesinlikle duymuştum 4kanal ddr3 değil.PCI ex. 3 32X destekli olacaktır.Yani şuanda kullanılan bütün yapı değişiyor olacak.


2011 de cikinca anlariz ddr kac oldugunu.Ama daha ddr3 ler yeni yeni kullaniliyorken 2011 de ddr4 sanmiyorum ama 2012 de olabilir.Zaten hepsi soylenti intelin resmi bir aciklamasi yok bu konuda.
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vidoko 8 yıl
in-tell reklam koakan yenilikler bunlar:))
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Highminded 8 yıl
1366 cok pahali ddr3 x68 Core i7
kafalar karismasin diye biraz düzeltme yaptim
yanlisim varsa düzeltin

Yeni soket lga2166, ddr kaç olur bilmiyorum ama en üst seviye işlemcilerin soket yapısı 1366 yerine 2166 olacak.
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kitsenagru 8 yıl
''Tekel 2000''
Bu, benden İntel'e ve yeni çıkarttığı seriye hadiye olsun.
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Batuist 8 yıl
performans olarak nehaleme göre iyi olacaktır ama öyle çok fazlada bir beklentim yok... artı isimlendirmesini hiç sevmedim... 200MHzlik farkla işlemci çıkarıyor.. 2000li yıllarda da vardı bu ve ileride böyle 100 - 200MHZlik farkların artık geride kalacağını düşünüyorduk... olmadı aradan on sene geçti ama hala aynı tas aynı hamam... İyi hiç olmazsa o zamanlar 733MHzlik işlemci ile 750 MHzlik işlemcilerde vardı.. en azından o kadar ilerledi..
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AtiMX4 8 yıl
Benim bildiğim ve duyduğum kadarıyla DDR4 destekli olacakmış ayrıca 32X PCI-Ex desteği olacakmış Yeni soket anakartlar.
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killnOd 8 yıl
AtiMX4

Benim bildiğim ve duyduğum kadarıyla DDR4 destekli olacakmış ayrıca 32X PCI-Ex desteği olacakmış Yeni soket anakartlar.


Siz sanirim 4 kanal ddr3 ile ddr4 u karistirmisiniz.intel 2011 veya 2012 yilinda yeni cikaracagi chipsette 4 kanal ddr3 , pcx 3 32x , USB-3 , SATA-3 ve BT-3 kullanacagini soylemisdi yanlis hatirlamiyorsam eger.
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mistifa 8 yıl
Buldozeri görmeden köprüden geçmemmm.
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heatblast 8 yıl
bu işlemciler ve anakartları ucuz olsa iyi iş yapar
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sakiri 8 yıl
intel desktop socket 478 - 479 - 775 - 1155 - 1156 - 1366 baska bir emriniz intel hizmetinizde.

478 - 479 out ddr

775 yakinda out ddr ddr2 ddr3 x48 p55 x38 p35 ve daha öncesi ve daha fazlasi

1155 geliyor ddr3 p67 p65 Core i3 Core i5 Core i7

1156 akibeti belli degil ddr3 p55 p57 Core i3 Core i5 Core i7

1366 cok pahali ddr3 x58 Core i7

1366 cok pahali ddr3 x68 Core i7

kafalar karismasin diye biraz düzeltme yaptim

yanlisim varsa düzeltin
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