Intel, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini Core i3/i5/i7-2000 serisi olarak isimlendirebilir

Intel'in uzun süredir üzerinde çalıştığı Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcileri için model isimlendirmesine karar verildiği iddia ediliyor. Asya kaynaklı XFastest sitesinin haberine göre Intel, yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerini Core i 2000 serisi olarak duyuracak. Core i3, Core i5 ve Core i7 markalandırmasına devam edeceği ancak yeni modellerinde isimlendirmeye 2000 ibaresini ekleyeceği belirtilen Intel'in, Sandy Bridge tabanlı beş yeni modeline ilişkin bazı detaylar da açıklandı. Xfastest'ın haberine göre, Sandy Bridge jenerasyonunda da, mevcut işlemcilerde olduğu gibi her model Hyper-Threading teknolojisini desteklemeyecek. Bazı modellerin 3MB bazılarınınsa 6MB L3 bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilen haberde, yeni modellerin 3.1GHz ile 3.4GHz arasında çalışacağı iddia ediliyor.

LGA1155 formunda olan ve 6 serisi çipsetlerle kullanılacak olan yeni nesil Sandy Bridge işlemcilere yönelik ilk detaylar şu şekilde;