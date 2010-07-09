Intel, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini Core i3/i5/i7-2000 serisi olarak isimlendirebilir

Intel'in uzun süredir üzerinde çalıştığı Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcileri için model isimlendirmesine karar verildiği iddia ediliyor. Asya kaynaklı XFastest sitesinin haberine göre Intel, yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerini Core i 2000 serisi olarak duyuracak. Core i3, Core i5 ve Core i7 markalandırmasına devam edeceği ancak yeni modellerinde isimlendirmeye 2000 ibaresini ekleyeceği belirtilen Intel'in, Sandy Bridge tabanlı beş yeni modeline ilişkin bazı detaylar da açıklandı. Xfastest'ın haberine göre, Sandy Bridge jenerasyonunda da, mevcut işlemcilerde olduğu gibi her model Hyper-Threading teknolojisini desteklemeyecek. Bazı modellerin 3MB bazılarınınsa 6MB L3 bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilen haberde, yeni modellerin 3.1GHz ile 3.4GHz arasında çalışacağı iddia ediliyor.
LGA1155 formunda olan ve 6 serisi çipsetlerle kullanılacak olan yeni nesil Sandy Bridge işlemcilere yönelik ilk detaylar şu şekilde;
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Intel neyden çekindide yine bir platform oluşturdu.
Yeni soketin 2011 ve 2166 olduğu ve DDR4 desteğini sunacağını kesinlikle duymuştum 4kanal ddr3 değil.PCI ex. 3 32X destekli olacaktır.Yani şuanda kullanılan bütün yapı değişiyor olacak.
2011 de cikinca anlariz ddr kac oldugunu.Ama daha ddr3 ler yeni yeni kullaniliyorken 2011 de ddr4 sanmiyorum ama 2012 de olabilir.Zaten hepsi soylenti intelin resmi bir aciklamasi yok bu konuda.
Yeni soket lga2166, ddr kaç olur bilmiyorum ama en üst seviye işlemcilerin soket yapısı 1366 yerine 2166 olacak.
Bu, benden İntel'e ve yeni çıkarttığı seriye hadiye olsun.
Siz sanirim 4 kanal ddr3 ile ddr4 u karistirmisiniz.intel 2011 veya 2012 yilinda yeni cikaracagi chipsette 4 kanal ddr3 , pcx 3 32x , USB-3 , SATA-3 ve BT-3 kullanacagini soylemisdi yanlis hatirlamiyorsam eger.
478 - 479 out ddr
775 yakinda out ddr ddr2 ddr3 x48 p55 x38 p35 ve daha öncesi ve daha fazlasi
1155 geliyor ddr3 p67 p65 Core i3 Core i5 Core i7
1156 akibeti belli degil ddr3 p55 p57 Core i3 Core i5 Core i7
1366 cok pahali ddr3 x58 Core i7
1366 cok pahali ddr3 x68 Core i7
kafalar karismasin diye biraz düzeltme yaptim
yanlisim varsa düzeltin