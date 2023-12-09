Intel Core Ultra 7 155H test edildi: Yeni Meteor Lake hayal kırıklığı yaratıyor

Tam Boyutta Gör Intel'in yeni Meteor Lake kod adlı işlemcileri Core Ultra 7 155H ve Core Ultra 5 125H'a ait test sonuçları ortaya çıktı. AMD'nin Ryzen 7040 serisiyle karşılaştırınca sonuçlar pek iç açıcı değil. Bilbili'deki bir kullanıcı 14 Aralık'ta resmi olarak tanıtılacak işlemcileri teste tabi tuttu.

İşemcilerden Core Ultra 7 155H, 6+8+2 çekirdek konfigürasyonuyla toplam 16 çekirdeğe ve 4.8 GHz'e kadar saat hızına sahip. Core Ultra 5 125H ise 14 çekirdeğe sahip ve çekirdeklerin frekansı 4.50 GHz'e kadar çıkabiliyor. Kullanıcı testi gerçekleştirdiği laptopları ve konfigürasyonlarını belirtmiyor. Bu büyük bir eksiklik çünkü laptopların farklı termal limitleri olabiliyor, dolayısıyla aynı işlemci farklı sonuçlar verebiliyor.

Karşılaştırılan işlemciler şöyle:

Intel Core Ultra 7 155H - 16 çekirdek / 22 izlek / 4.8 GHz Boost / 24 MB L3 / 28W TDP

16 çekirdek / 22 izlek / 4.8 GHz Boost / 24 MB L3 / 28W TDP Intel Core Ultra 5 125H - 14 çekirdek / 18 izlek / 4.5 GHz Boost / 20 MB L3 / 28W TDP

14 çekirdek / 18 izlek / 4.5 GHz Boost / 20 MB L3 / 28W TDP Intel Core i5-13500H - 12 çekirdek / 16 izlek / 4.7 GHz Boost / 18 MB L3 / 45W TDP

12 çekirdek / 16 izlek / 4.7 GHz Boost / 18 MB L3 / 45W TDP AMD Ryzen 7 7840HS - 8çekirdek / 16 izlek / 5.1 GHz Boost / 16 MB L3 / 35W TDP

Test sonuçlarına baktığımızda Ryzen 7 7840HS, Core Ultra 7 155H ve Core i5-13500H'ın yakın sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Ancak AMD'nin Zen 4 mimarisinin tek çekirdekte Meteor Lake işlemcilerinden daha iyi performans ssergilediğini görüyoruz. Hatta yeni işlemcinin tek çekirdekte önceki nesil Core i5-13500H'den de yavaş kaldığını görüyoruz.

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GPU performansı iki kat yüksek

GPU performansında ise Core Ultra 7 155H oldukça iyi performans sergiliyor. Yeni Intel Arc Xe-LPG grafik işlemcisi önceki Iris Xe GPU'sundan 2 kat iyi performans sergiliyor. Ancak, Radeon 780M'e karşı tökezliyor. Intel'in optimizasyonlar konusunda DX11 ve DX12 API'lerine odaklaması nedeniyle AMD'ye karşı OpenCL performansında geri kalmış olabilir.

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Karşılaştırma tablosu

BENCHMARK CORE ULTRA 7 155H RYZEN 7 7840HS CORE I5-13500H CORE ULTRA 5 125H Geekbench 5 (SC) 1526 1691 1708 1244 Geekbench 5 (MC) 11174 12014 10533 9875 Geekbench 6 (SC) 2379 2566 2471 2195 Geekbench 6 (MC) 12523 11243 12534 10703 Cinebench R15 (MC) 2050 2279 2177 1916 Cinebench R20 (MC) 5341 5106 5531 4373 Cinebench R23 (MC) 15523 13127 14566 12703 OpenCL (GPU) 33418 37211 17566 28154 Bataya Süresi (Boşta) 242 283 228 235 Bataya Süresi (Video) 158 192 108 144 Bataya Süresi (Web) 211 244 198 157 WebXPRT 4 306 273 291 277 CrossMark 1915 1647 1820 1713

Batarya performansında hayal kırıklığı yaratıyor

Batarya performansında ise Meteor Lake hayal kırıklığı yaratıyor. AMD Ryzen 7 7840HS, hem bekleme, hem web kullanımı, hem de video oynatımında Intel'den daha iyi performans sergiliyor. Bir önceki nesilden daha iyi sonuçlar ortaya koysa da, yeni Intel 4 üretim süreci çok fark yaratmamış gözüküyor.Tabi kullanılan bilgisayarların pil miktarı ve konfigürasyonlarını bilmediğimiz için bu konuda net birşey söylemek doğru değil.

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Intel, video oynatma işini enerji verimli çekirdeklerde gerçekleştiren özel video motoruna sahip. Dolayısıyla video oynatma süresinin düşük çıkmasının sebebi bu motorun düzgün çalışmaması olabilir.

Intel'in Meteor Lake işlemcileri için ilk sonuçlar iyi görünmüyor. Üstelik AMD, yapay zeka performansı arttrılmış yeni Ryzen 8040 serisini duyurmuşken sonuçlar iç açıcı değil. Tabi ki asıl değerlendirmeyi laptoplar piyasaya çıktığı zaman yapılacak test sonuçlarına bakarak yapmak gerekiyor.

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Intel Core Ultra 7 155H test edildi: Sonuçlar hayal kırıklığı