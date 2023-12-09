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    Intel Core Ultra 7 155H test edildi: Yeni Meteor Lake hayal kırıklığı yaratıyor

    Intel'in yeni Meteor Lake kod adlı işlemcileri Core Ultra 7 155H ve Core Ultra 5 125H'a ait test sonuçları ortaya çıktı. AMD'nin Ryzen 7040 serisiyle karşılaştırınca sonuçlar pek iç açıcı değil.
    Intel Core Ultra 7 155H test edildi: Sonuçlar hayal kırıklığı Tam Boyutta Gör
    Intel'in yeni Meteor Lake kod adlı işlemcileri Core Ultra 7 155H ve Core Ultra 5 125H'a ait test sonuçları ortaya çıktı. AMD'nin Ryzen 7040 serisiyle karşılaştırınca sonuçlar pek iç açıcı değil. Bilbili'deki bir kullanıcı 14 Aralık'ta resmi olarak tanıtılacak işlemcileri teste tabi tuttu.

    İşemcilerden Core Ultra 7 155H, 6+8+2 çekirdek konfigürasyonuyla toplam 16 çekirdeğe ve 4.8 GHz'e kadar saat hızına sahip. Core Ultra 5 125H ise 14 çekirdeğe sahip ve çekirdeklerin frekansı 4.50 GHz'e kadar çıkabiliyor. Kullanıcı testi gerçekleştirdiği laptopları ve konfigürasyonlarını belirtmiyor. Bu büyük bir eksiklik çünkü laptopların farklı termal limitleri olabiliyor, dolayısıyla aynı işlemci farklı sonuçlar verebiliyor.

    Karşılaştırılan işlemciler şöyle:

    • Intel Core Ultra 7 155H - 16 çekirdek / 22 izlek / 4.8 GHz Boost / 24 MB L3 / 28W TDP
    • Intel Core Ultra 5 125H - 14 çekirdek / 18 izlek / 4.5 GHz Boost / 20 MB L3 / 28W TDP
    • Intel Core i5-13500H - 12 çekirdek / 16 izlek / 4.7 GHz Boost / 18 MB L3 / 45W TDP
    • AMD Ryzen 7 7840HS - 8çekirdek / 16 izlek /  5.1 GHz Boost / 16 MB L3 / 35W TDP

    Test sonuçlarına baktığımızda Ryzen 7 7840HS, Core Ultra 7 155H ve Core i5-13500H'ın yakın sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Ancak AMD'nin Zen 4 mimarisinin tek çekirdekte Meteor Lake işlemcilerinden daha iyi performans ssergilediğini görüyoruz. Hatta yeni işlemcinin tek çekirdekte önceki nesil Core i5-13500H'den de yavaş kaldığını görüyoruz.

    Intel Core Ultra 7 155H test edildi: Sonuçlar hayal kırıklığı Tam Boyutta Gör

    GPU performansı iki kat yüksek

    GPU performansında ise Core Ultra 7 155H oldukça iyi performans sergiliyor. Yeni Intel Arc Xe-LPG grafik işlemcisi önceki Iris Xe GPU'sundan 2 kat iyi performans sergiliyor. Ancak, Radeon 780M'e karşı tökezliyor. Intel'in optimizasyonlar konusunda DX11 ve DX12 API'lerine odaklaması nedeniyle AMD'ye karşı OpenCL performansında geri kalmış olabilir.

    Intel Core Ultra 7 155H test edildi: Sonuçlar hayal kırıklığı Tam Boyutta Gör

    Karşılaştırma tablosu

    BENCHMARK CORE ULTRA 7 155H RYZEN 7 7840HS CORE I5-13500H CORE ULTRA 5 125H
    Geekbench 5 (SC) 1526 1691 1708 1244
    Geekbench 5 (MC) 11174 12014 10533 9875
    Geekbench 6 (SC) 2379 2566 2471 2195
    Geekbench 6 (MC) 12523 11243 12534 10703
    Cinebench R15 (MC) 2050 2279 2177 1916
    Cinebench R20 (MC) 5341 5106 5531 4373
    Cinebench R23 (MC) 15523 13127 14566 12703
    OpenCL (GPU) 33418 37211 17566 28154
    Bataya Süresi (Boşta) 242 283 228 235
    Bataya Süresi (Video) 158 192 108 144
    Bataya Süresi (Web) 211 244 198 157
    WebXPRT 4 306 273 291 277
    CrossMark 1915 1647 1820 1713

    Batarya performansında hayal kırıklığı yaratıyor

    Batarya performansında ise Meteor Lake hayal kırıklığı yaratıyor. AMD Ryzen 7 7840HS, hem bekleme, hem web kullanımı, hem de video oynatımında Intel'den daha iyi performans sergiliyor. Bir önceki nesilden daha iyi sonuçlar ortaya koysa da, yeni Intel 4 üretim süreci çok fark yaratmamış gözüküyor.Tabi kullanılan bilgisayarların pil miktarı ve konfigürasyonlarını bilmediğimiz için bu konuda net birşey söylemek doğru değil.

    Intel, video oynatma işini enerji verimli çekirdeklerde gerçekleştiren özel video motoruna sahip. Dolayısıyla video oynatma süresinin düşük çıkmasının sebebi bu motorun düzgün çalışmaması olabilir.

    Intel'in Meteor Lake işlemcileri için ilk sonuçlar iyi görünmüyor. Üstelik AMD, yapay zeka performansı arttrılmış yeni Ryzen 8040 serisini duyurmuşken sonuçlar iç açıcı değil. Tabi ki asıl değerlendirmeyi laptoplar piyasaya çıktığı zaman yapılacak test sonuçlarına bakarak yapmak gerekiyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/intel-core-ultra-7-155h-core-ultra-5-125h-meteor-lake-cpu-benchmarks-leak-poor-battery-times-vs-amd-ryzen/ https://www.bilibili.com/video/BV1Ti4y1v7yo/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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