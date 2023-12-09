Intel Core Ultra 7 155H test edildi: Yeni Meteor Lake hayal kırıklığı yaratıyor

- GPU performansı iki kat yüksek
- Karşılaştırma tablosu
- Batarya performansında hayal kırıklığı yaratıyor
- Yorumlar
İşemcilerden Core Ultra 7 155H, 6+8+2 çekirdek konfigürasyonuyla toplam 16 çekirdeğe ve 4.8 GHz'e kadar saat hızına sahip. Core Ultra 5 125H ise 14 çekirdeğe sahip ve çekirdeklerin frekansı 4.50 GHz'e kadar çıkabiliyor. Kullanıcı testi gerçekleştirdiği laptopları ve konfigürasyonlarını belirtmiyor. Bu büyük bir eksiklik çünkü laptopların farklı termal limitleri olabiliyor, dolayısıyla aynı işlemci farklı sonuçlar verebiliyor.
Karşılaştırılan işlemciler şöyle:
- Intel Core Ultra 7 155H - 16 çekirdek / 22 izlek / 4.8 GHz Boost / 24 MB L3 / 28W TDP
- Intel Core Ultra 5 125H - 14 çekirdek / 18 izlek / 4.5 GHz Boost / 20 MB L3 / 28W TDP
- Intel Core i5-13500H - 12 çekirdek / 16 izlek / 4.7 GHz Boost / 18 MB L3 / 45W TDP
- AMD Ryzen 7 7840HS - 8çekirdek / 16 izlek / 5.1 GHz Boost / 16 MB L3 / 35W TDP
Test sonuçlarına baktığımızda Ryzen 7 7840HS, Core Ultra 7 155H ve Core i5-13500H'ın yakın sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Ancak AMD'nin Zen 4 mimarisinin tek çekirdekte Meteor Lake işlemcilerinden daha iyi performans ssergilediğini görüyoruz. Hatta yeni işlemcinin tek çekirdekte önceki nesil Core i5-13500H'den de yavaş kaldığını görüyoruz.
GPU performansı iki kat yüksek
GPU performansında ise Core Ultra 7 155H oldukça iyi performans sergiliyor. Yeni Intel Arc Xe-LPG grafik işlemcisi önceki Iris Xe GPU'sundan 2 kat iyi performans sergiliyor. Ancak, Radeon 780M'e karşı tökezliyor. Intel'in optimizasyonlar konusunda DX11 ve DX12 API'lerine odaklaması nedeniyle AMD'ye karşı OpenCL performansında geri kalmış olabilir.
Karşılaştırma tablosu
|BENCHMARK
|CORE ULTRA 7 155H
|RYZEN 7 7840HS
|CORE I5-13500H
|CORE ULTRA 5 125H
|Geekbench 5 (SC)
|1526
|1691
|1708
|1244
|Geekbench 5 (MC)
|11174
|12014
|10533
|9875
|Geekbench 6 (SC)
|2379
|2566
|2471
|2195
|Geekbench 6 (MC)
|12523
|11243
|12534
|10703
|Cinebench R15 (MC)
|2050
|2279
|2177
|1916
|Cinebench R20 (MC)
|5341
|5106
|5531
|4373
|Cinebench R23 (MC)
|15523
|13127
|14566
|12703
|OpenCL (GPU)
|33418
|37211
|17566
|28154
|Bataya Süresi (Boşta)
|242
|283
|228
|235
|Bataya Süresi (Video)
|158
|192
|108
|144
|Bataya Süresi (Web)
|211
|244
|198
|157
|WebXPRT 4
|306
|273
|291
|277
|CrossMark
|1915
|1647
|1820
|1713
Batarya performansında hayal kırıklığı yaratıyor
Batarya performansında ise Meteor Lake hayal kırıklığı yaratıyor. AMD Ryzen 7 7840HS, hem bekleme, hem web kullanımı, hem de video oynatımında Intel'den daha iyi performans sergiliyor. Bir önceki nesilden daha iyi sonuçlar ortaya koysa da, yeni Intel 4 üretim süreci çok fark yaratmamış gözüküyor.Tabi kullanılan bilgisayarların pil miktarı ve konfigürasyonlarını bilmediğimiz için bu konuda net birşey söylemek doğru değil.
Intel, video oynatma işini enerji verimli çekirdeklerde gerçekleştiren özel video motoruna sahip. Dolayısıyla video oynatma süresinin düşük çıkmasının sebebi bu motorun düzgün çalışmaması olabilir.
Intel'in Meteor Lake işlemcileri için ilk sonuçlar iyi görünmüyor. Üstelik AMD, yapay zeka performansı arttrılmış yeni Ryzen 8040 serisini duyurmuşken sonuçlar iç açıcı değil. Tabi ki asıl değerlendirmeyi laptoplar piyasaya çıktığı zaman yapılacak test sonuçlarına bakarak yapmak gerekiyor.Kaynakça https://wccftech.com/intel-core-ultra-7-155h-core-ultra-5-125h-meteor-lake-cpu-benchmarks-leak-poor-battery-times-vs-amd-ryzen/ https://www.bilibili.com/video/BV1Ti4y1v7yo/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.