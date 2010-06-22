Intel en güçlü mobil işlemcisini duyurdu: Core i7-940XM Extreme Edition

Intel şimdiye kadar hazırladığı en güçlü mobil işlemcisini duyurdu: Core i7-940XM Extreme Edition. Yüksek performans segmenti için hazırlanan dört çekirdekli yeni mobil işlemci, standart olarak 2.13GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek frekansını otomatik olarak arttırabiliyor. 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan ve 55 Watt ısıl güç tasarımıyla gelen yeni işlemci, Nehalem mimarisi çerçevesinde 64-bit, SIMD komutları, SSE4, HyperThreading, VT-x ve VT-d gibi teknolojilere de destek sunuyor.

Extreme Edition serisi altında hazırlandığı için çarpan kilidi açık olarak gelen hız aşırtma dostu yeni işlemcinin 1096$ seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunuluyor.