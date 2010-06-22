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Intel en güçlü mobil işlemcisini duyurdu: Core i7-940XM Extreme Edition

8 yıl
11,5b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel şimdiye kadar hazırladığı en güçlü mobil işlemcisini duyurdu: Core i7-940XM Extreme Edition. Yüksek performans segmenti için hazırlanan dört çekirdekli yeni mobil işlemci, standart olarak 2.13GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek frekansını otomatik olarak arttırabiliyor. 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan ve 55 Watt ısıl güç tasarımıyla gelen yeni işlemci, Nehalem mimarisi çerçevesinde 64-bit, SIMD komutları, SSE4, HyperThreading, VT-x ve VT-d gibi teknolojilere de destek sunuyor.

Extreme Edition serisi altında hazırlandığı için çarpan kilidi açık olarak gelen hız aşırtma dostu yeni işlemcinin 1096$ seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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mistifa 8 yıl
haklısın EcZaNeT.
Yarı fiyatına daha güçlü bi mini-ITX sistem döşersin rahatlıkla.
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nfsshift 8 yıl
bu fiyata güzel bi masaüstü toplatırımben
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Tolgá 8 yıl
fx57 hocam bu mozillada express rss haberleri görünmüyor anasayfada ise rss e tıkladığımda external server error diyor ne zaman düzeltilir acaba takip edemiyorum
fiyat pahalı güç çok yiyor ama turbo ile kaça çıkıyor bu alet
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sadtneverdie 8 yıl
aklı sadece oyun oynamaya çlaışanların gereksiz yorumlarını okudunuz :)
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ilhdmr 8 yıl

sadtneverdie

aklı sadece oyun oynamaya çlaışanların gereksiz yorumlarını okudunuz :)

ne alaka oyunla?? dikkat edersen fiyatının yüksekliğine dikkat çektim. aklımda seninkinden çok daha fazlasına çalışıyor!!!
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Batuist 8 yıl
sadtneverdie

aklı sadece oyun oynamaya çlaışanların gereksiz yorumlarını okudunuz :)

senden önce yapılan 3 yorumun hangisi oyun ile alakalı gösterirmisin??
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Batuist 8 yıl
bu hızda bu özellikte vede bu fiyatta bir işlemci notebooklar için şimdilik gereksiz.. hem çok fazla birşey vaat etmiyor hem çok güç tüketiyor hemde çok pahalı.. bu işlemciden daha ucuz ve hemen hemen tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir notebook satın almanız olası...
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ilhdmr 8 yıl
1096$
benim masaüstü toplamda o kadar ediyor(21.5'' full HD monitör dahil)
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