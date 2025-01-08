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Tam Boyutta Gör CES 2025 kapsamında Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3Dişlemcileri duyuran AMD, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce şirketin uygun fiyatlı Ryzen 5 9600 modeli üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi yeni işlemci, AMD'nin resmi web sitesinde listelenmeye başladı. İşte özellikleri ve fiyatı

AMD Ryzen 5 9600 sessizce tanıtıldı

AMD Ryzen 5 9600, AMD'nin Ryzen 9000 ailesinin en uygun fiyatlı modeli konumunda. Buna göre yeni işlemci, Ryzen 5 9600X'e benzer şekilde 6 çekirdekli bir yapılandırma ile geliyor. Ancak saat hızı, X sürümünde bulunan 5.4 GHz'den 5.2 GHz seviyesine düşürülmüş olacak. Bu da 200MHz'lik fark anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör 65W TDP'yi koruyan Ryzen 5 9600, 38MB L3 önbellekle destekleniyor. Son olarak AMD, Ryzen 5 9600'ün küresel olarak satışa çıkacağını söylüyor. Daha da önemlisi OEM'e özel bir parça olmayacak. Ryzen 5 9600, şu an için hiçbir perakende kanalında listelenmedi. Bu nedenle çıkış tarihi ve fiyatı da henüz netleşmiş değil.

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Öte yandan bir üst model Ryzen 5 9600X, halihazırda 249 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da Ağustos ayındaki MSRP'sinden 30 dolar daha az. Dolayısıyla Ryzen 5 9600'ün 200 dolar seviyesinde satışa çıktığını görmemiz muhtemel.

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AMD Ryzen 5 9600 sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri