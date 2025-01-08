AMD Ryzen 5 9600 sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri

AMD Ryzen 5 9600, AMD'nin Ryzen 9000 ailesinin en uygun fiyatlı modeli konumunda. Buna göre yeni işlemci, Ryzen 5 9600X'e benzer şekilde 6 çekirdekli bir yapılandırma ile geliyor. Ancak saat hızı, X sürümünde bulunan 5.4 GHz'den 5.2 GHz seviyesine düşürülmüş olacak. Bu da 200MHz'lik fark anlamına geliyor.
Öte yandan bir üst model Ryzen 5 9600X, halihazırda 249 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da Ağustos ayındaki MSRP'sinden 30 dolar daha az. Dolayısıyla Ryzen 5 9600'ün 200 dolar seviyesinde satışa çıktığını görmemiz muhtemel.