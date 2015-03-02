Teknoloji severlerin 2015 Mobil Dünya Kongresinde duyurulan yeni akıllı telefonlara odaklandığı şu günlerde JBL'den el hareketleriyle kontrol edilen dünyanın ilk akıllı kulaklığı "Reflect Response" geldi.

Spor odaklı dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanan JBL Reflect Response kulak içi kulaklık modeli, taşıdığı hareket sensörleriyle dikkatleri üzerine çekiyor ve böylece kişilerin müzik değişimi, çağrı cevaplama ya da çalma / durdurma işlemlerini el hareketleriyle yapmasına imkan tanıyor. Akıllı cihazlarla Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim kuran kulaklık, tek şarj ile 8 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyabiliyor. İsminde geçen Reflect takısını ise özel kaplamasıyla alan ürün, düşük ışıklı ortamlarda çevreden gelen ışıkları yansıtarak parlıyor ve böylece özellikle aktif trafik içerisinde koşu/yürüyüş yapanlara kişisel güvenlik getirebiliyor.



El hareketleriyle kontrol yeteneği taşıyan dünyanın ilk kulaklığı olarak lanse edilen JBL Reflect Response, yaklaşık 200$ fiyat etiketiyle önümüzdeki yaz aylarında Avrupa merkezli olarak satışa çıkıyor.



http://www.pocket-lint.com/news/132999-jbl-reflect-response-earbuds-have-gesture-control-so-you-can-wave-in-the-air-like-you-just-don-t-care