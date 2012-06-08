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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

JDI, 2.3 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükteki ekranını tanıttı

6 yıl
2,4b
1
10
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin 5 inçlik Full HD ekranından sonra, Japon JDI da devam eden bir ekran teknolojileri fuarında ppi rekoru kıran kendi ekranını tanıttı.

LCD teknolojisine önemli katkılar yapan JDI, yeni ekranının 2.3 inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlükte olduğunu açıkladı. Ekranın ppi değeri ise 651'e denk geliyor. Bugünün ppi canavarı akıllı telefonları bile ikiye katlıyor. 

Ultra yüksek çözünürlük sunan bu ekranlar ile fotoğraf kalitesinde ve hali hazırdakilerden daha keskin görüntüler üretebilmek mümkün olacak.

Ekranın boyutları yaklaşık olarak 5cm x 3cm şeklinde. 16 milyon rengi destekleyen yeni ekranlarını JDI'ın hangi alanlarda kullanmayı düşündüğü netlik kazanmadı.

Ppi değerinin yükselmesi araştırmalara göre özellikle yazıların okunması sırasında gözleri daha az yoruyor ve daha avantajlı oluyor. Ancak boyutlara bakıldığında akıllı saat gibi küçük uygulama alanlarında kullanılabileceği görülüyor.

http://www.j-display.com/english/news/2012/20120604.html Yorum Yaz
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Pardus Linux 6 yıl en beğenilen
Ekran büyütülüp ppi sabit tutulabilirse yani çöznünülükte aynı oranda yükselebilirse muhteşem bir durum olur, olur da bu da GPU'ların baş belası olacak hayırlısı sonuçta teknoloji yerinde saymamalı biri gelişmeli ki diğerleride en azından diğerinin gelişmesine bağlı olarak zorunda kalarak gelişssin...
Ekran büyütülüp ppi sabit tutulabilirse yani çöznünülükte aynı oranda yükselebilirse muhteşem bir durum olur, olur da bu da GPU'ların baş belası olacak hayırlıs...
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kmlfgkc 6 yıl
göz applenin retina ekranındaki pikselleri bile algılamıyorsa buna ne gerek var?
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Vasto Lorde 6 yıl
göz 320ppi ' den sonrasını algılamıyordu hani ? 2 resim arasında uçurum var resmen. ip3GS ile ip4 arasındaki ekran farkı gibi olmuş resimler
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artcraft35 6 yıl
anasının gözü
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aozgec 6 yıl
televizyon istiyorum bu çözünürlükte. takıldılar kaldılar 1080'de
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MattPegasus 6 yıl aozgec
aozgec

televizyon istiyorum bu çözünürlükte. takıldılar kaldılar 1080'de

2560x1440 gelir yakında.Gerçi daha yeni kanallar HD yayınlara geçiyor.Bu çözünürlük ile fazla bir şey yapılmaz bence şimdilik
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Lord Melkor 6 yıl
Yuhhh dedim 2.3 incte bu. Cozunurlugu girunce keske birazda batarya yonuna kaysalar yarin bi gun duysak ne olcak 2 inclik bataryada 10000 mah diye
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SystemApps 6 yıl
Aklıma Nasrettin Hoca geldi
İnanmazsan Say!...
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Húrin 6 yıl
Güzel gelişme ancak ekran teknolojisi yardırıyo işlemciler desen 4 cekirdeklilere bile burun kiviriyoz piller hala 2000 teknolojisi ?!
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Pardus Linux 6 yıl en beğenilen
Ekran büyütülüp ppi sabit tutulabilirse yani çöznünülükte aynı oranda yükselebilirse muhteşem bir durum olur, olur da bu da GPU'ların baş belası olacak hayırlısı sonuçta teknoloji yerinde saymamalı biri gelişmeli ki diğerleride en azından diğerinin gelişmesine bağlı olarak zorunda kalarak gelişssin...
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mansurmarsak 6 yıl
E abarttınız ama artık. 2.3 inch ekranda 651 ppi görmesemde olur yani :D
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