JDI, 2.3 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükteki ekranını tanıttı

LG'nin 5 inçlik Full HD ekranından sonra, Japon JDI da devam eden bir ekran teknolojileri fuarında ppi rekoru kıran kendi ekranını tanıttı.





LCD teknolojisine önemli katkılar yapan JDI, yeni ekranının 2.3 inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlükte olduğunu açıkladı. Ekranın ppi değeri ise 651'e denk geliyor. Bugünün ppi canavarı akıllı telefonları bile ikiye katlıyor.





Ultra yüksek çözünürlük sunan bu ekranlar ile fotoğraf kalitesinde ve hali hazırdakilerden daha keskin görüntüler üretebilmek mümkün olacak.





Ekranın boyutları yaklaşık olarak 5cm x 3cm şeklinde. 16 milyon rengi destekleyen yeni ekranlarını JDI'ın hangi alanlarda kullanmayı düşündüğü netlik kazanmadı.





Ppi değerinin yükselmesi araştırmalara göre özellikle yazıların okunması sırasında gözleri daha az yoruyor ve daha avantajlı oluyor. Ancak boyutlara bakıldığında akıllı saat gibi küçük uygulama alanlarında kullanılabileceği görülüyor.