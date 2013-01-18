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JK Imaging'in, Kodak Pixpro S1 isimli fotoğraf makinesi ortaya çıktı

6 yıl
659
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kodak ismi fotoğraf sektöründe yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde çok zor bir dönem geçirip iflasını veren Kodak, yakın zamanda isim hakları konusunda "JK Imaging" isimli bir şirket ile lisan anlaşması yapmıştı. Resmi bir duyuru olmasada JK Imaging Kodak Pixpro S1makinesini duyurdu.
Kodak Pixpro S1, "Micro Four Thirds" sistemler ile uyumlu aynasız bir fotoğraf makinesi. Cihaz CMOS bir sensöre ve dahili Wi-Fi alıcısına sahip. Tasarım olarak güncel aynasız fotoğraf makinelerine benzeyen Pixpro S1, " Best Designed for Smartfone" gibi bir slogan kullanıyor.
Hakkında daha fazla bilgi yer almayan Pixpro S1, resmi olarak 2013'ün üçüncü çeyreğinde duyurulacak.

http://www.43rumors.com/suprise-kodak-and-jk-imaging-will-make-a-new-micro-four-thirds-camera/ Yorum Yaz
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