Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

JailbreakMe'nin geliştiricisi Comex, Apple'daki görevinden ayrıldı

6 yıl
1,5b
1
6
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bilgisayar korsanlarının dünyasında Comex olarak tanınan Nichholas Allegra geçtiğimiz yıl geldiği Apple'ın uzaktan stajyerlik pozisyonundan ayrıldı.

Apple'daki mevcut pozisyonundan ayrıldığını Twitter üzerinde paylaştığı mesajlar ile doğrulayan Allegra, bu ayrılışın nedeninin cevaplanmamış bir e-posta olduğunu belirtti. Forbes'a konuşan Allegra, Apple'ın stajyerliğe devam teklifi içeren bir e-posta gönderdiğini, ancak bu iletiyi cevaplamayı unuttuğunu dile getirdi.

Departman içerisinde bazı sorunlar da yaşadığını belirten iOS korsanı, şimdilerde Brown Üniversitesi'ndeki derslerine odaklanmayı planlıyor. Ayrıca, Apple ile çalışırken şartların Jailbreak araçları üzerinde çalışmasını engellediğini belirten Allegra, artık bu konuda herhangi bir engel olmadığını da ifade etti.


http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2012/10/18/iphone-uber-hacker-comex-is-out-at-apple/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theoki 6 yıl
Derse ne odaklanacaksın, Jb ye odaklan birader. Ders karın doyurmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Adamın ayrılması kadar normal bir şey olamaz. Kaldı ki adamın zaten böyle bir işe ihtiyacıda yoktur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benhur332 6 yıl
SElam arkadaşlar
iphone 3gs tuş kitlendikten 2 3 saniye sonra kapanıyor. bu olay şarjdayken olmuyor neden acaba 5.1 de bu yoktu. 6,0 yükyelince oldu böyle. ne yapmalıyım yada sorunu nedir ?. bide şarjı çok hızlı gidiyo sürekkli kullanırsan 1 ,2 saat kllnmsan uzn bataryayı değişsem şarjda bi değişlilk olurmu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
elemanda liseli tipi var :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nigxe 6 yıl
Hayırlısı olsun ne diyelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dexter_ 6 yıl
ios 6 untethered jailbreak geliyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1:Güncel Haber ve Teknoloji Programı 6. Bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim