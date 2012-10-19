JailbreakMe'nin geliştiricisi Comex, Apple'daki görevinden ayrıldı

Bilgisayar korsanlarının dünyasında Comex olarak tanınan Nichholas Allegra geçtiğimiz yıl geldiği Apple'ın uzaktan stajyerlik pozisyonundan ayrıldı.





Apple'daki mevcut pozisyonundan ayrıldığını Twitter üzerinde paylaştığı mesajlar ile doğrulayan Allegra, bu ayrılışın nedeninin cevaplanmamış bir e-posta olduğunu belirtti. Forbes'a konuşan Allegra, Apple'ın stajyerliğe devam teklifi içeren bir e-posta gönderdiğini, ancak bu iletiyi cevaplamayı unuttuğunu dile getirdi.





Departman içerisinde bazı sorunlar da yaşadığını belirten iOS korsanı, şimdilerde Brown Üniversitesi'ndeki derslerine odaklanmayı planlıyor. Ayrıca, Apple ile çalışırken şartların Jailbreak araçları üzerinde çalışmasını engellediğini belirten Allegra, artık bu konuda herhangi bir engel olmadığını da ifade etti.





http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2012/10/18/iphone-uber-hacker-comex-is-out-at-apple/