Türk Telekom'dan internet fiyatlarına zam! 2024 zamlı fiyatlar açıklandı

Tam Boyutta Gör En son 1 Ekim 2023 tarihinde internet fiyatlarını artıran Türk Telekom, 1 Ocak 2024 tarihinde zam yapıyor. 1 Ocak 2024'te fiyatlar yaklaşık yüzde 11 oranında artacak.

En düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan “12 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı 585 TL’den 650 TL’ye yükselecek. Taahhüdü devam eden kullanıcılar zamlardan etkilemeyecek. Taahhütsüz müşteriler ve yeni üye olacak müşteriler zamdan etkilenecek.

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Hat dondurma, nakil, yalın erişim ücretlerine zam geliyor

1 Ocak 2024 itibarıyla hat dondurma, hat kapama, devir, nakil, yalın erişim, alo paket, yönlendirme hizmeti ve statik IP hizmetlerinin fiyatı artacak.

Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 1 Ocak 2024 Limitsiz İnternet Paketleri İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 585 TL 650 TL ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 590 TL 655 TL ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 610 TL 690 TL VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 620 TL 600 TL VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 630 TL 700 TL VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 645 TL 720 TL VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 700 TL 780 TL Fiber 200 Mbps'ye kadar 820 TL 900 TL Fiber 500 Mbps'ye kadar 1050 TL 1200 TL Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1400 TL 1500 TL

Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 1 Ocak 2024 Hizmet Eski Fiyat Yeni Fiyat Hat Dondurma 270 TL 300 TL Hat Kapama Ücreti (Dunning) 159 TL 179 TL Devir Ücreti 169 TL 209 TL Yalın Erişim Ücreti 47 TL 52 TL Aylık Tekli Statik IP 99 TL 114 TL Yıllık Tekli Statik IP 999 TL 1140 TL

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