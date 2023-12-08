Türk Telekom'dan internet fiyatlarına zam! 2024 zamlı fiyatlar açıklandı

- Hat dondurma, nakil, yalın erişim ücretlerine zam geliyor
- Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 1 Ocak 2024
- Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 1 Ocak 2024
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En düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan “12 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı 585 TL’den 650 TL’ye yükselecek. Taahhüdü devam eden kullanıcılar zamlardan etkilemeyecek. Taahhütsüz müşteriler ve yeni üye olacak müşteriler zamdan etkilenecek.
Hat dondurma, nakil, yalın erişim ücretlerine zam geliyor
1 Ocak 2024 itibarıyla hat dondurma, hat kapama, devir, nakil, yalın erişim, alo paket, yönlendirme hizmeti ve statik IP hizmetlerinin fiyatı artacak.
|Limitsiz İnternet Paketleri
|İnternet Hızı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|ADSL, VDSL, Fiber
|12 Mbps'ye kadar
|585 TL
|650 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|16 Mbps'ye kadar
|590 TL
|655 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|24 Mbps'ye kadar
|610 TL
|690 TL
|VDSL, Fiber
|35 Mbps'ye kadar
|620 TL
|600 TL
|VDSL, Fiber
|50 Mbps'ye kadar
|630 TL
|700 TL
|VDSL, Fiber
|75 Mbps'ye kadar
|645 TL
|720 TL
|VDSL, Fiber
|100 Mbps'ye kadar
|700 TL
|780 TL
|Fiber
|200 Mbps'ye kadar
|820 TL
|900 TL
|Fiber
|500 Mbps'ye kadar
|1050 TL
|1200 TL
|Fiber
|1000 Mbps'ye kadar
|1400 TL
|1500 TL
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|Hizmet
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hat Dondurma
|270 TL
|300 TL
|Hat Kapama Ücreti (Dunning)
|159 TL
|179 TL
|Devir Ücreti
|169 TL
|209 TL
|Yalın Erişim Ücreti
|47 TL
|52 TL
|Aylık Tekli Statik IP
|99 TL
|114 TL
|Yıllık Tekli Statik IP
|999 TL
|1140 TL
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