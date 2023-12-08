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    Anlık Bildirim

    Türk Telekom'dan internet fiyatlarına zam! 2024 zamlı fiyatlar açıklandı

    Türk Telekom'un ev interneti ve kurumsal internet ücretleri zamlanıyor. 1 Ocak'ta Türk Telekom taahhütsüz internet ücretlerine zam geliyor. Nakil, devir, statik IP ücreti gibi hizmetler de zamlanacak
    Türk Telekom'dan internet fiyatlarına zam! 2024 zamlı fiyatlar! Tam Boyutta Gör
    En son 1 Ekim 2023 tarihinde internet fiyatlarını artıran Türk Telekom, 1 Ocak 2024 tarihinde zam yapıyor. 1 Ocak 2024'te fiyatlar yaklaşık yüzde 11 oranında artacak.

    En düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan “12 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı 585 TL’den 650 TL’ye yükselecek. Taahhüdü devam eden kullanıcılar zamlardan etkilemeyecek. Taahhütsüz müşteriler ve yeni üye olacak müşteriler zamdan etkilenecek.

    Hat dondurma, nakil, yalın erişim ücretlerine zam geliyor

    1 Ocak 2024 itibarıyla hat dondurma, hat kapama, devir, nakil, yalın erişim, alo paket, yönlendirme hizmeti ve statik IP hizmetlerinin fiyatı artacak.

    Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 1 Ocak 2024
    Limitsiz İnternet Paketleri İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat
    ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 585 TL 650 TL
    ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 590 TL 655 TL
    ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 610 TL 690 TL
    VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 620 TL 600 TL
    VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 630 TL 700 TL
    VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 645 TL 720 TL
    VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 700 TL 780 TL
    Fiber 200 Mbps'ye kadar 820 TL 900 TL
    Fiber 500 Mbps'ye kadar 1050 TL 1200 TL
    Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1400 TL 1500 TL

    Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 1 Ocak 2024
    Hizmet Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Hat Dondurma 270 TL 300 TL
    Hat Kapama Ücreti (Dunning) 159 TL 179 TL
    Devir Ücreti 169 TL 209 TL
    Yalın Erişim Ücreti 47 TL 52 TL
    Aylık Tekli Statik IP 99 TL 114 TL
    Yıllık Tekli Statik IP 999 TL 1140 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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