Japan Display sınırları zorluyor : 17.3" ekranda 8K çözünürlük

Ekran çözünürlüğü son yıllarda oldukça önemli bir rekabet alanına dönüştü. Bugün piyasada bir çok 2K akıllı telefon görüyoruz hatta geçtiğimiz günlerde Sony Z5 Premium modeliyle ilk kez 4K çözünürlüğü akıllı telefonlarla buluşturdu. Peki bu teknolojinin günümüzde geldiği son nokta nedir? Japan Display bu sorunun cevabını yeni ürettiği 17.3" boyutundaki panelle veriyor.

Bu paneli önemli yapan ise bu kadar ufak boyutlarda 8K çözünürlüğün ilk kez sunulması. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran 7680×4320 piksel çözünürlük ile birlikte yaklaşık 510 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.Bu rakam Xperia Z5 Premium modelinde 806 ppi'a kadar çıkıyor, ancak 8K çözünürlük daha düşük ekran boyutlarında kullanılmaya başlandıkça keskinlik de önemli derecede artacaktır.