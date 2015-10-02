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Japan Display sınırları zorluyor : 17.3" ekranda 8K çözünürlük

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,3b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Japan Display sınırları zorluyor : 17.3
 
Ekran çözünürlüğü son yıllarda oldukça önemli bir rekabet alanına dönüştü. Bugün piyasada bir çok 2K akıllı telefon görüyoruz hatta geçtiğimiz günlerde Sony Z5 Premium modeliyle ilk kez 4K çözünürlüğü akıllı telefonlarla buluşturdu. Peki bu teknolojinin günümüzde geldiği son nokta nedir? Japan Display bu sorunun cevabını yeni ürettiği 17.3" boyutundaki panelle veriyor.

Bu paneli önemli yapan ise bu kadar ufak boyutlarda 8K çözünürlüğün ilk kez sunulması. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran 7680×4320 piksel çözünürlük ile birlikte yaklaşık 510 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.Bu rakam Xperia Z5 Premium modelinde 806 ppi'a kadar çıkıyor, ancak 8K çözünürlük daha düşük ekran boyutlarında kullanılmaya başlandıkça keskinlik de önemli derecede artacaktır. 

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Voidian 4 yıl en beğenilen c36ab7c4
bu mesaj niye eksilenmiş ki? gayet te şaşırılacak bişey bu özelliklerin bir arada olması
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Batuist 4 yıl
pratikte şimdilik bir faydası yok gibi ama ileride bu kadar yüksek yoğunluklu bir görüntüyü farklı şekillerde kullanmak gerekebilir. şu ana s6'daki 577ppi'lık ekrandaki pikselleri göremiyorsunuz kesinlikle.. ne kadar keskin gözlü olursanız olun ne kadar yakından bakarsanız bakın bir daire resminde bile bir tırtığa dahi rastlamıyorsunuz.
Teknoloji dünden bugüne hiç yerinde saymadı. kimse gelipte tamam artık ömür boyu ekranlar bu çözünürlükte olacak diyemez. gözümüzün artık pikselleri görmemesi o noktada durulması gerektiği anlamına da gelmez. küçük bir ekranda gerekli lensler kullanılarak stereo görüntü oluşturmak ve bunu son derece keskin bir görüntü kalitesinde sunmak gibi şimdi de kullanılan teknolojiler için gerekli olabilir. ama eminim ileride çok daha iyi amaçlara hizmet edecektir. şimdilik gereksiz gibi görünen bu özellik ileride farklı şekilllerde kullanılabilir. mesela lazer ilk icat edildiğinde çok gereksiz görülmüştü ve kullanım alanı yoktu hatta kendisine işsiz teknoloj denmişti. ama günümüzde lazerin önemi ortada... bu çözünürlük meselesi içinde aynen erkenden yorum yapmak cahaletle yerinden kalkmaya benzeyecek gibi.. bekleyip görücez..
pratikte şimdilik bir faydası yok gibi ama ileride bu kadar yüksek yoğunluklu bir görüntüyü farklı şekillerde kullanmak gerekebilir. şu ana s6'daki 577ppi'lık e...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Patren 4 yıl
2 yıla kalmaz 8 k yaygınlaşır
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Firaristt 4 yıl
Şahsen bu çözünürlük yarışının sadece çözünürlük ile kalmayacağını, şu anda çoğumuzun aklına dahi gelmeyen şeyler için kullanılacağına eminim diyebilirim. Filtre uygulanıp farklı açılardan farklı görüntü mü sunar, 3D'nin dibine mi vururlar beynimizi mi uyuştururlar bilemem ama bu insanlar bu kadar yüksek çözünürlüğü sadece sidik yarışı olsun diye yapmıyor. Öyle olsaydı 1440P telefon, 4K monitör, 8K TV der olayı kapatırlardı.

Teknoloji hiç olmadığı kadar hızlı gelişiyor. Devamında ne olur emin değilim ama bu kadarla kalmayacağına eminim.
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kadirirdem 4 yıl
İsinmadan dolayi kasa erimesin!...
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Aslanhan. 4 yıl
5.5" 4k çözünürlüğünde Sony Xperia z5'i görünce buna pek şaşırmadım valla.
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Mr. Jingles 4 yıl
Yetmez 8K nedir 16 olmalıydı. Maalesef olmamış.
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Mephalay 4 yıl
Gereksiz pil sarfiyatindan baska bir sey degil. Ancak iyi reklam olur.
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Batuist 4 yıl
pratikte şimdilik bir faydası yok gibi ama ileride bu kadar yüksek yoğunluklu bir görüntüyü farklı şekillerde kullanmak gerekebilir. şu ana s6'daki 577ppi'lık ekrandaki pikselleri göremiyorsunuz kesinlikle.. ne kadar keskin gözlü olursanız olun ne kadar yakından bakarsanız bakın bir daire resminde bile bir tırtığa dahi rastlamıyorsunuz.
Teknoloji dünden bugüne hiç yerinde saymadı. kimse gelipte tamam artık ömür boyu ekranlar bu çözünürlükte olacak diyemez. gözümüzün artık pikselleri görmemesi o noktada durulması gerektiği anlamına da gelmez. küçük bir ekranda gerekli lensler kullanılarak stereo görüntü oluşturmak ve bunu son derece keskin bir görüntü kalitesinde sunmak gibi şimdi de kullanılan teknolojiler için gerekli olabilir. ama eminim ileride çok daha iyi amaçlara hizmet edecektir. şimdilik gereksiz gibi görünen bu özellik ileride farklı şekilllerde kullanılabilir. mesela lazer ilk icat edildiğinde çok gereksiz görülmüştü ve kullanım alanı yoktu hatta kendisine işsiz teknoloj denmişti. ama günümüzde lazerin önemi ortada... bu çözünürlük meselesi içinde aynen erkenden yorum yapmak cahaletle yerinden kalkmaya benzeyecek gibi.. bekleyip görücez..
1 Yanıt Yanıtla +7
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Umutcan 4 yıl
8k 120hz görüntüyü ekrana aktarabilmek, kabloyla o veri akışını taşıyabilmek de ayrı bir problem. Normal 60hz bir 8k ekrana göre 120hz ile 2 kat fazla veri akışı gerekecektir.
Sanırım 2-3 kablo ile sağlanacak yine bu aktarım.
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magicool 4 yıl Batuist
Batuist

pratikte şimdilik bir faydası yok gibi ama ileride bu kadar yüksek yoğunluklu bir görüntüyü farklı şekillerde kullanmak gerekebilir. şu ana s6'daki 577ppi'lık ekrandaki pikselleri göremiyorsunuz kesinlikle.. ne kadar keskin gözlü olursanız olun ne kadar yakından bakarsanız bakın bir daire resminde bile bir tırtığa dahi rastlamıyorsunuz.

Teknoloji dünden bugüne hiç yerinde saymadı. kimse gelipte tamam artık ömür boyu ekranlar bu çözünürlükte olacak diyemez. gözümüzün artık pikselleri görmemesi o noktada durulması gerektiği anlamına da gelmez. küçük bir ekranda gerekli lensler kullanılarak stereo görüntü oluşturmak ve bunu son derece keskin bir görüntü kalitesinde sunmak gibi şimdi de kullanılan teknolojiler için gerekli olabilir. ama eminim ileride çok daha iyi amaçlara hizmet edecektir. şimdilik gereksiz gibi görünen bu özellik ileride farklı şekilllerde kullanılabilir. mesela lazer ilk icat edildiğinde çok gereksiz görülmüştü ve kullanım alanı yoktu hatta kendisine işsiz teknoloj denmişti. ama günümüzde lazerin önemi ortada... bu çözünürlük meselesi içinde aynen erkenden yorum yapmak cahaletle yerinden kalkmaya benzeyecek gibi.. bekleyip görücez..

ben başlangıç teorisini atayım her göz için 4" 8k cozunurluk 2 tane ekran ile sanalgerçeklik deneyimi muhtmeelen gerçek dunya goruntusunu aratmaz gelecegimizin sanal gerçeklik olacakgını düşünürsek 8k her göz için yetmeyecek mukkemele ulaşmak 16 hatta 32k dahi gerektirebilir göz başına takii görüntü gerçekten dahi daha net bir hal alana kadar
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DubSteq 4 yıl
Gözümüze sokmadığımız sürece o 510ppi'ın bi önemi yok.
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Plegus 4 yıl
Neden? Y da şimdilik neden? Burnumu dayasam gene fazla gelir.
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c36ab7c4 4 yıl
17" 8k 120hz O.o
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Voidian 4 yıl c36ab7c4
bu mesaj niye eksilenmiş ki? gayet te şaşırılacak bişey bu özelliklerin bir arada olması
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