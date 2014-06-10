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Japon DoCoMo operatörü kablosuz bir SIM modülü geliştiriyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Japon DoCoMo operatörü kablosuz bir SIM modülü geliştiriyor

Mobil cihazlarımızla telefon görüşmesi veya hücresel veri alışverişi yapabilmek için SIM kartlar olmazsa olmazlar arasında yer alıyor ve bu kartların cihaza yerleştirilmesi şart. Ancak Japon DoCoMo operatörü bu işlevi kablosuz bir modül ile yapma peşinde.

Portable SIM adını alan modül şu anda bir sigara paketi büyüklüğünde ve ilerleyen dönemde bunun bir bileklik şeklinde olması planlanıyor. Modülün içerisinde bir SIM kart, NFC ve Bluetooth bağlantıları yer alıyor.

Modül Bluetooth üzerinden mobil cihazlarla eşleşerek ağa kayıt olma işlevini yerine getiriyor ve fiziksel olarak SIM kart takma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kullanıcının ağ bilgileri de cihaza aktarılıyor. Modül özellikle telefon ve tablet cihazları için tek bir SIM kart isteyen kullanıcıların işine yarayacak.

Modül oldukça güvenli bir ortama sahip ve Bluetooth bağlantısı koptuğunda ağ erişimi de kesiliyor. Modül sadece SIM kart değil kullanıcının kimlik numarası, şifreleri gibi kişisel bilgileri de depolayacak ve sitelere giriş yaparken veya alışveriş esnasında NFC üzerinden bu bilgileri formlara aktaracak.

Şu anda bu teknolojiyle uyumlu herhangi bir akıllı telefon veya tablet mevcut değil. Öncelikle anahtar teknolojilerin, fonksiyonların ve servis uygulamalarının bu teknolojiye hazır olması gerekiyor. DoCoMo akıllı TV, araç içi eğlence sistemleri ve müzik oynatıcılarda da bu teknolojiyi kullanmak amacında. 

https://www.nttdocomo.co.jp/english/info/media_center/pr/2014/0610_00.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 4 yıl
Haaaaah. İşte, bu çıkar. Sonra bunu hackleyenler çıkar. Adam bir alet yapar. Adamla metro'da, otobüste yan yana giderken yanındaki adamın hattından Amerika'daki akrabasını arar.
Çok saçma bir şey.
Şimdi birisi de çıkar "Güvenlik" der. Sanki kırılamayan güvenlik var da...
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ozmenakif 4 yıl
Telefon şebeke üzerinden baz istasyonuna bağlanacağına buna bluetooth ile bağlanacağı için daha az enerji harcamış olur. Telefonun batarya ömrü uzar. Ayrıca tek hattı farklı cihazlar için tak-çıkar yapmadan kullanabilmek güzel. Mesela hattında dakikalar bitti, hemen telefonu dakikası olan arkadaşının hattına bağlarsın. Sms lazım oldu, yine aynı şekilde... Kendi telefonundan işini halledersin. Bunun için aynı anda farklı telefonlara bağlantı desteği olması lazım tabi. Ama bunu kullanan insanlar fazladan bir cihazı daha yanında taşımak zorunda kalacak. Burası biraz sıkıntılı. Şarja takılması gereken bir cihaz daha... Bileklik halinde olursa hele her şarjda kolundan çıkarman lazım. Yoksa kelepçe takılmış gibi hissettirir insana. Bir de mesela telefondan bluetooth ile başkasına dosya alma-gönderme yapmak gerekti diyelim. Şebeke bağlantısını kesmek gerekir. Yani faydaları var ama olumsuz yanları da yok değil. Tam şekillenmemiş bir ürün hakkında konuşmak için erken belki ama öngörülerim böyle.
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ardarda45 4 yıl
çok gereksiz bir şey değil mi be :D
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darknesss45 4 yıl
Adim adim modern kolelik. Yeni nesil tasmalarimizi da takiyoruz. Bakalim sirada ne var..
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Elessar Eredhian 4 yıl
Bu sayede IMEI kayıtsız telefonlar da çalışır; yanlış mıyım?
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mehmedaltair 4 yıl Elessar Eredhian
Elessar Eredhian
Bu sayede IMEI kayıtsız telefonlar da çalışır; yanlış mıyım?

Merak etme kardeş bizim über devletimiz gider s/n numarası başka bir şey illa kayıt yapacak başka bir kod bulur
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Elsa 4 yıl
Sim kartlı çalıştıracaklarına sim kartsız yönteme geçseler ya
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byaahmet 4 yıl Elsa
Elsa

Sim kartlı çalıştıracaklarına sim kartsız yönteme geçseler ya

aynen katılıyorum bende birsey yaptılar sandım..
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muratcool 4 yıl Elsa
Elsa

Sim kartlı çalıştıracaklarına sim kartsız yönteme geçseler ya

Olur mu hiç öyle şey?
GSM firmalarının korkunç rantı var.

Sim kart diyerek geçme 1 cent bile maliyeti yok ama 7 liradan satmayı biliyorlar.
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Xtrud 4 yıl
Bunu ayrı bi alet olarak yapmak yerine,zaten bu donanımlar telefonda var telefona sim kart verisini yayma özelliği ekleseler ya :/
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