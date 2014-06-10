Japon DoCoMo operatörü kablosuz bir SIM modülü geliştiriyor





Mobil cihazlarımızla telefon görüşmesi veya hücresel veri alışverişi yapabilmek için SIM kartlar olmazsa olmazlar arasında yer alıyor ve bu kartların cihaza yerleştirilmesi şart. Ancak Japon DoCoMo operatörü bu işlevi kablosuz bir modül ile yapma peşinde.





Portable SIM adını alan modül şu anda bir sigara paketi büyüklüğünde ve ilerleyen dönemde bunun bir bileklik şeklinde olması planlanıyor. Modülün içerisinde bir SIM kart, NFC ve Bluetooth bağlantıları yer alıyor.





Modül Bluetooth üzerinden mobil cihazlarla eşleşerek ağa kayıt olma işlevini yerine getiriyor ve fiziksel olarak SIM kart takma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kullanıcının ağ bilgileri de cihaza aktarılıyor. Modül özellikle telefon ve tablet cihazları için tek bir SIM kart isteyen kullanıcıların işine yarayacak.





Modül oldukça güvenli bir ortama sahip ve Bluetooth bağlantısı koptuğunda ağ erişimi de kesiliyor. Modül sadece SIM kart değil kullanıcının kimlik numarası, şifreleri gibi kişisel bilgileri de depolayacak ve sitelere giriş yaparken veya alışveriş esnasında NFC üzerinden bu bilgileri formlara aktaracak.





Şu anda bu teknolojiyle uyumlu herhangi bir akıllı telefon veya tablet mevcut değil. Öncelikle anahtar teknolojilerin, fonksiyonların ve servis uygulamalarının bu teknolojiye hazır olması gerekiyor. DoCoMo akıllı TV, araç içi eğlence sistemleri ve müzik oynatıcılarda da bu teknolojiyi kullanmak amacında.

https://www.nttdocomo.co.jp/english/info/media_center/pr/2014/0610_00.html