Japon Nippon Magazine, 2013 yılında gelmesi beklenen fotoğraf makineleri hakkında bir grafik yayınladı

Aylık olarak yayın yapan Japon fotoğrafçılık dergisi Nippon Magazine, 2013 yılı içerisinde çıkması tahmin edilen ve beklenen fotoğraf makinelerinin çıkış tarihleri hakkında bir grafik yayınladı. Derginin yayınladığı tarihlere bakarsak;





Mart: Canon EOS 70D, Nikon D7100, Sony Nex-7R

Nisan: Sony NEX-F3R, Olympus Pen E-P5, Pentax K-3, Pentax K3s, Fujifilm X-M1

Haziran: Canon EOS Kiss X7i, Nikon D400, Pentax 645D II, Fujifilm X-Pro 2, Sigma SD1 Merrill LV

Temmuz: Canon EOS Me

Ağustos: Canon EOS 7D Mark 2, Panasonic Lumix G7, Olympus E-M7

Eylül: Nikon 2, Sony Nex-9, Olympus E-7, Ricoh GR Dijital V, Sigma DP4 ya da DPZ Merrill

Ekim: Canon EOS 3D, Nikon D4x

Kasım: Panasonic Lumix GX2

Aralık: Panasonic Lumix GH5





Fotoğraf tutkunları arasında uzun zamandır beklenen birçok makinenin yer aldığı grafik, Japonya kaynaklı olduğu için bilgilerin doğru olabileceğine büyük şans veriliyor.



