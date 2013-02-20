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Japon Nippon Magazine, 2013 yılında gelmesi beklenen fotoğraf makineleri hakkında bir grafik yayınladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Japon Nippon Magazine, 2013 yılında gelmesi beklenen fotoğraf makineleri hakkında bir grafik yayınladı
Aylık olarak yayın yapan Japon fotoğrafçılık dergisi Nippon Magazine, 2013 yılı içerisinde çıkması tahmin edilen ve beklenen fotoğraf makinelerinin çıkış tarihleri hakkında bir grafik yayınladı. Derginin yayınladığı tarihlere bakarsak;

Mart: Canon EOS 70D, Nikon D7100, Sony Nex-7R
Nisan: Sony NEX-F3R, Olympus Pen E-P5, Pentax K-3, Pentax K3s, Fujifilm X-M1
Haziran: Canon EOS Kiss X7i, Nikon D400, Pentax 645D II, Fujifilm X-Pro 2, Sigma SD1 Merrill LV
Temmuz: Canon EOS Me
Ağustos: Canon EOS 7D Mark 2, Panasonic Lumix G7, Olympus E-M7
Eylül: Nikon 2, Sony Nex-9, Olympus E-7, Ricoh GR Dijital V, Sigma DP4 ya da DPZ Merrill
Ekim: Canon EOS 3D, Nikon D4x
Kasım: Panasonic Lumix GX2
Aralık: Panasonic Lumix GH5

Fotoğraf tutkunları arasında uzun zamandır beklenen birçok makinenin yer aldığı grafik, Japonya kaynaklı olduğu için bilgilerin doğru olabileceğine büyük şans veriliyor.


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First_Person 6 yıl
Bu listeye göre bütün hayaller ve hatta fazlası gerçek oluyor... 7dmarkII, pentax k-3, sony nex9, yok yok...
Ah keşkem ah keşkem...
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Gary_2550 6 yıl
K-3 aps-c olacak diye biliyorum.
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theyapici 6 yıl
hayırlısı bakalım her daim aralıkalrla makineler çıkacak merak ettiklerim 3d,7dm2,d400 ve d4x 2013 yeni bir yıl.sony aynasızda çook yol katetti canon dahacaemekleme aşamasında eos m deki eksiler düzeltilecektir ama aynasız pazarında büyük pastadan dilim almak kolay mı bilemiyorum.Teşekkürler Can haber için
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CanTnçr 6 yıl
Rica ederim hocam. Listede güzel makineler var gerçekten.
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